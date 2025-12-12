Năm 2026 là năm con gì?

(VTC News) -

Khi năm 2025 dần khép lại, nhiều người bắt đầu tìm hiểu về những đặc điểm của năm 2026, đó là năm con gì, mang mệnh gì và có ý nghĩa ra sao trong hệ thống lịch phương Đông. Đây không chỉ là sự tò mò mang tính phong tục, mà còn phản ánh nhu cầu tìm hiểu văn hóa, một phần quen thuộc trong đời sống Á Đông

2026 là năm con gì?

Theo hệ thống 12 con giáp vận hành theo chu kỳ 12 năm, lần lượt gồm: Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất và Hợi. Năm 2026 được xác định là năm Bính Ngọ hay còn gọi là năm con Ngựa theo lịch âm. Thời gian của năm Bính Ngọ kéo dài từ 17/2/2026 đến 5/2/2027.

Trong khi năm 2025 mang can chi Ất Tỵ, tức năm con Rắn, thì năm 2026 chuyển sang thiên can Bính và địa chi Ngọ, tạo thành Bính Ngọ. Theo tập quán văn hóa, nhóm tứ hành xung của năm này bao gồm Tý, Ngọ, Mão, Dậu.

Hình tượng con Ngựa trong văn hóa phương Đông tượng trưng cho sự nhanh nhạy, hoạt bát và ý chí mạnh mẽ. Chính vì vậy, năm Bính Ngọ 2026 thường được nhìn nhận là giai đoạn của sự dịch chuyển, đổi mới và tinh thần tiến lên.

Những ai có sự chuẩn bị tốt, tinh thần chủ động và làm việc chăm chỉ có thể tận dụng năm này để bước vào các cơ hội mới, từ công việc, học tập đến các dự án cá nhân. Dù vậy, các quyết định tài chính vẫn cần tính toán kỹ lưỡng, bởi sự biến động có thể xuất hiện ngoài dự tính.

Năm 2026 là năm con ngựa. (Ảnh: Canva)

Năm 2026 thuộc mệnh gì?

Người sinh năm Bính Ngọ 2026 thuộc mệnh Thủy, cụ thể là Thiên Hà Thủy, nghĩa là “nước trên trời”. Hình tượng này được hiểu theo cách ẩn dụ dòng nước nhẹ nhàng, tinh tế, linh hoạt và không ngừng dịch chuyển.

Mệnh Thủy trong ngũ hành thường gắn với trí tuệ, sự mềm dẻo và khả năng thích ứng. Theo đó, người sinh năm 2026 được kỳ vọng sở hữu những đặc điểm như tư duy nhanh nhạy, khả năng giao tiếp tốt, dễ hòa nhập với môi trường mới, sáng tạo và linh hoạt trong cách giải quyết vấn đề.

Những yếu tố này chỉ mang tính tham khảo, không phải tiêu chí định đoạt tính cách hay vận mệnh của một con người.

Trong hệ thống ngũ hành, Thủy tương sinh với Mộc, (ví như nước giúp cây cối phát triển) và tương khắc với Hỏa (bởi nước có thể dập tắt lửa). Nhiều người thường dựa trên nguyên tắc này để tham khảo khi hợp tác, làm việc hoặc sắp xếp không gian sống.

Nhìn chung, việc tìm hiểu năm 2026 dưới góc độ phong thủy văn hóa giúp nhiều người cảm thấy thuận tâm và có định hướng khi bước sang năm mới. Quan trọng hơn, mỗi cá nhân vẫn là người quyết định sự thay đổi và thành công của chính mình thông qua nỗ lực, kế hoạch và lựa chọn phù hợp.