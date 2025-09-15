Lịch bán vé tàu Tết Bính Ngọ 2026

(VTC News) -

Nhằm phục vụ nhu cầu đi lại tăng cao của Nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, hàng ngày ngành đường sắt sẽ tổ chức chạy 55 đoàn tàu với tổng số toa xe vận dụng trên 800 toa xe, cung ứng khoảng 330.000 vé tàu cho hành khách.

Đối với tàu khách Thống Nhất, ngành đường sắt tổ chức chạy thường xuyên hàng ngày 7 đôi tàu khách chạy suốt (SE1/SE2, SE3/SE4, SE5/SE6, SE7/SE8, SE9/SE10, SE11/SE12, SE23/SE24); 2 đôi tàu chạy tăng cường (TN3/4 và TN5/6) giữa Hà Nội - TP.HCM và ngược lại.

Mở bán vé tàu Tết Bính Ngọ 2026 từ ngày 20/9.

Đối với tàu khách khu đoạn sẽ chạy 12 đôi tàu/ngày gồm các chặng như: Hà Nội - Vinh và ngược lại, Hà Nội - Đồng Hới và ngược lại, Hà Nội - Đà Nẵng và ngược lại, Huế - Đà Nẵng và ngược lại, Sài Gòn - Đà Nẵng và ngược lại, Sài Gòn - Quy Nhơn và ngược lại, Sài Gòn - Nha Trang và ngược lại, Sài Gòn - Phan Thiết và ngược lại.

Trong thời gian nghỉ Tết từ ngày 16/2 đến ngày 19/2/2026 (tức từ ngày 29 tháng Chạp năm Ất Tỵ đến ngày mồng 3 tháng Giêng năm Bính Ngọ), Công ty CP vận tải đường sắt còn tổ chức chạy thêm một số đôi tàu từ Sài Gòn đi Đà Nẵng, Tam Kỳ, Diêu Trì, Nha Trang, Hà Nội đi Vinh…và ngược lại phục vụ hành khách đi du xuân.

Về thời gian bán vé, từ ngày 15 đến 19/9/2025, công ty tổ chức tiếp nhận đăng ký và bán vé cho các đoàn khách tập thể.

Từ 8h ngày 20/9/2025, vé sẽ được mở bán rộng rãi trên tất cả các kênh của ngành đường sắt gồm: nhà ga, đại lý, website và các đối tác bán vé, thu hộ.

Các chi nhánh vận tải đường sắt và đại lý sẽ tiếp nhận đăng ký mua vé tập thể, tổng hợp nhu cầu và gửi về công ty trước ngày 15/9/2025.

Đối tượng ưu tiên gồm lực lượng vũ trang nhân dân, trường đại học, cao đẳng, khu công nghiệp, khu chế xuất và các tổ chức xã hội.