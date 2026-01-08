Cháy lớn tại Hà Nội, chủ nhà hoảng loạn nhảy từ tầng cao xuống bị thương

(VTC News) -

Khoảng 8h ngày 8/1, vụ hỏa hoạn xảy ra tại nhà dân số 77 phố Lê Lợi, phường Hà Đông, Hà Nội. Ngôi nhà xảy ra cháy có 7 tầng và 1 tum. Ngọn lửa bùng lên từ tầng 1 của căn nhà, phát sinh nhiều khói khiến người dân hoảng loạn.

Nhận được tin báo, hàng chục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cùng xe chuyên dụng có mặt tại hiện trường.

Hiện trường vụ cháy nhà.

Đại diện UBND phường Hà Đông cho biết, thời điểm xảy ra cháy, trong ngôi nhà có 8 người. Chủ nhà do hoảng loạn đã nhảy từ tầng cao xuống và bị thương, đã được đưa đi cấp cứu. Hiện trong nhà vẫn còn một cụ già khoảng 100 tuổi bị mắc kẹt.

Cơ quan chức năng hiện tiếp tục tìm kiếm cứu nạn và dập lửa.

Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ - Công an Hà Nội cho biết sẽ sớm thông tin về vụ việc.

VTC News tiếp tục cập nhật.