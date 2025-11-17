Chính phủ yêu cầu chăm lo đời sống người dân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

(VTC News) -

Nội dung trên được đề cập tại Nghị quyết số 366 phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10.

Nghị quyết nêu dự báo thời gian tới, tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, căng thẳng địa chính trị, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn gia tăng; triển vọng tăng trưởng kinh tế thế giới còn nhiều rủi ro.

Ở trong nước, khó khăn, thách thức và thời cơ, thuận lợi đan xen nhưng khó khăn, thách thức nhiều hơn, nhất là trước tác động từ bên ngoài; mưa bão, lũ lụt, sạt lở đất tiềm ẩn diễn biến bất ngờ, ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh và đời sống Nhân dân.

Thủ tướng chủ trì phiên họp Chính phủ tháng 10 trực tuyến với các địa phương, hôm 8/11. (Ảnh: VGP)

Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương thực hiện hiệu quả công tác bảo đảm an sinh xã hội; phát triển toàn diện văn hóa, giáo dục, củng cố và nâng cao năng lực hệ thống y tế cơ sở, y tế dự phòng; bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm.

"Theo dõi, nắm bắt tình hình lao động, việc làm, có giải pháp hỗ trợ kịp thời người lao động chuyển đổi nghề bền vững, bảo đảm ổn định đời sống người lao động. Tổ chức triển khai công tác chuẩn bị, chăm lo đời sống người dân trong dịp giáp hạt và Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026", theo nghị quyết.

Các bộ, ngành, địa phương kịp thời đánh giá tác động của thiên tai, bão lũ để rà soát kịch bản tăng trưởng, quyết liệt thực hiện các giải pháp cụ thể, khả thi, bảo đảm đạt mục tiêu tăng trưởng cả nước năm 2025 từ 8% trở lên và 4/26 chỉ tiêu chưa đạt trong Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 theo Nghị quyết số 16/2021 của Quốc hội.

Chính phủ yêu cầu phải kiên quyết, kiên trì thực hiện chủ đề, mục tiêu xuyên suốt từ nay đến cuối năm là ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế và khắc phục hậu quả thiên tai; đây vừa là mục tiêu vừa là động lực, vừa là nguồn lực cho sự phát triển.

Bên cạnh đó, các bộ, ngành, địa phương cần làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống và thúc đẩy mạnh mẽ các động lực tăng trưởng mới; phấn đấu tăng GDP quý IV/2025 đạt trên 8,4% để bảo đảm tăng trưởng cả năm đạt trên 8%. Trong đó khu vực công nghiệp tăng khoảng trên 9,4%, khu vực dịch vụ tăng khoảng trên 8,3%, khu vực nông nghiệp tăng khoảng 4%; tỷ trọng kinh tế số phấn đấu khoảng 20% GDP.

Chính phủ lưu ý theo dõi sát diễn biến tình hình, điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả, phối hợp đồng bộ, chặt chẽ, hài hòa với chính sách tài khoá mở rộng hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm và các chính sách vĩ mô khác nhằm mục tiêu kiểm soát lạm phát, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng.

Các bộ, ngành chỉ đạo các tổ chức tín dụng hướng tín dụng vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên và các động lực tăng trưởng theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng. Theo dõi chặt chẽ tình hình thị trường vàng, thị trường bất động sản, trái phiếu doanh nghiệp, chủ động ứng phó với các diễn biến phát sinh.

Cùng đó là tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính - ngân sách nhà nước, nâng cao hiệu quả quản lý thu, phấn đấu tăng ít nhất 25% so với dự toán; kiểm soát chi chặt chẽ, trong phạm vi dự toán, kế hoạch vốn được cấp có thẩm quyền giao, đúng quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước, đầu tư công và pháp luật có liên quan, đồng thời, tiết kiệm triệt để các khoản chi.

Cũng tại nghị quyết, Chính phủ yêu cầu tăng tốc hơn trong giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch; lựa chọn các công trình, dự án quy mô lớn, ý nghĩa, đủ điều kiện khởi công, khánh thành vào ngày 19/12 để chào mừng Đại hội XIV của Đảng.

Các bộ, ngành, địa phương cũng được giao nhiệm vụ tập trung nguồn lực cho công tác xây dựng pháp luật; đẩy nhanh tiến độ xử lý vướng mắc, bất cập theo quy định; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, không "lạm dụng" trình tự, thủ tục rút gọn; rà soát, chỉnh lý kỹ lưỡng ngôn ngữ, kỹ thuật và nội dung các dự án luật, nghị quyết trình Quốc hội khóa XV tại Kỳ họp thứ 10.

Song song với việc tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, Chính phủ quán triệt chủ động, sẵn sàng triển khai công tác phòng, tránh, ứng phó thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, kịp thời hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai...

"Sẵn sàng lực lượng, phương tiện, vật tư hỗ trợ xử lý môi trường, phòng chống dịch bệnh, khôi phục sản xuất ngay sau mưa lũ. Rà soát, khắc phục kịp thời cơ sở hạ tầng y tế, giáo dục, điện, viễn thông, các tuyến giao thông, nhất là các tuyến trọng yếu bị sạt lở, bảo đảm thông xe nhanh nhất và an toàn giao thông", nghị quyết nêu.

Cũng theo yêu cầu của Chính phủ, bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn các sự kiện lớn, quan trọng của đất nước, trọng tâm là Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV, các Hội nghị Trung ương, Đại hội XIV của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031...