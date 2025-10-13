(VTC News) -

Ngày 13/10, Văn phòng Chính phủ có văn bản số 9859 truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Phạm Minh Chính về việc nghỉ Tết Âm lịch, nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026.

Theo đó, Thủ tướng đồng ý với đề xuất của Bộ Nội vụ về phương án nghỉ Tết Âm lịch, nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026.

Thủ tướng đồng ý phương án nghỉ Tết Bính Ngọ 9 ngày liên tục.

Thủ tướng giao Bộ trưởng Nội vụ thông báo cho các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và doanh nghiệp, người lao động theo quy định.

Các cơ quan, đơn vị bố trí, sắp xếp các bộ phận ứng trực theo quy định và làm việc hợp lý để giải quyết công việc liên tục, bảo đảm công tác phục vụ Nhân dân.

Thủ tướng lưu ý, các bộ, cơ quan, địa phương có kế hoạch, biện pháp cụ thể, phù hợp khuyến khích các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tích cực, chủ động triển khai thực hiện các biện pháp phát triển sản xuất, kinh doanh, các hoạt động kinh tế, xã hội, bảo đảm cung cầu hàng hóa, dịch vụ, ổn định giá cả, thị trường, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong thời gian trước, trong và sau dịp nghỉ Tết Âm lịch, nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026.

Trước đó, Bộ Nội vụ trình Thủ tướng xem xét, quyết định việc nghỉ Tết Nguyên đán, nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp.

Với công chức, viên chức, Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ Tết Nguyên đán 2026 dài 5 ngày theo quy định của Bộ luật Lao động, gồm 1 ngày trước Tết và 4 ngày sau Tết.

Công chức, viên chức nghỉ Tết Âm lịch năm 2026 từ thứ Bảy ngày 14/2/2026 (ngày 27 tháng Chạp năm Ất Tỵ) đến hết Chủ nhật ngày 22/2/2026 (ngày 6 tháng Giêng năm Bính Ngọ).

Như vậy, dịp nghỉ Tết Nguyên đán năm 2026, công chức, viên chức được nghỉ 9 ngày liên tiếp (bao gồm 5 ngày nghỉ Tết theo quy định và 4 ngày nghỉ hằng tuần).

Còn dịp nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026, Bộ Nội vụ đề xuất công nhân, viên chức và người lao động nghỉ 5 ngày, từ thứ Bảy ngày 29/8/2026 đến hết thứ Tư ngày 2/9/2026. Cụ thể, nghỉ ngày 2/9 và một ngày liền kề, đồng thời hoán đổi ngày làm việc 31/8 sang thứ Bảy 22/8.

Với người lao động, căn cứ vào điều kiện thực tế và lịch nghỉ đối với công chức, viên chức, người sử dụng lao động bố trí lịch nghỉ Tết Nguyên đán phù hợp.

Bộ Nội vụ gợi ý doanh nghiệp có thể lựa chọn 1 ngày cuối năm Ất Tỵ và 4 ngày đầu năm Bính Ngọ hoặc 2 ngày cuối năm Ất Tỵ và 3 ngày đầu năm Bính Ngọ hoặc 3 ngày cuối năm Ất Tỵ và 2 ngày đầu năm Bính Ngọ.

Còn dịp nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026, người sử dụng lao động quyết định cho người lao động nghỉ 2 ngày (ngày 2/9 và 1 ngày liền trước hoặc sau).

Doanh nghiệp cần thông báo phương án nghỉ Tết Bính Ngọ và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026 cho người lao động trước khi thực hiện ít nhất 30 ngày.

Nếu ngày nghỉ hằng tuần trùng với ngày nghỉ lễ, Tết quy định tại khoản 1 Điều 112 của Bộ luật Lao động thì người sử dụng lao động bố trí nghỉ bù ngày nghỉ hằng tuần cho người lao động vào ngày làm việc kế tiếp theo quy định tại khoản 3 Điều 111 Bộ luật Lao động

Bộ Nội vụ khuyến khích người sử dụng lao động áp dụng thời gian nghỉ Tết Nguyên đán 2026 cho người lao động như phương án đối với công chức, viên chức, đồng thời cũng khuyến khích những thỏa thuận có lợi hơn cho người lao động.