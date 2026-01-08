Phản diện ấn tượng nhất 'Thiên đường máu': Từng gặp biến cố vỡ nợ, U50 độc thân

(VTC News) -

Theo thống kê từ Box Office Vietnam, Thiên đường máu vẫn đang dẫn đầu phòng vé Việt với doanh thu hơn 77 tỷ đồng. Tác phẩm là cái tên thu hút quan tâm nhất những ngày qua, xoay quanh chủ đề nóng về nạn buôn người, lừa đảo. Trong dàn diễn viên chính, Quách Ngọc Ngoan được xem là điểm sáng của phim.

Nỗ lực trở lại màn ảnh rộng

Trong Thiên đường máu, Quách Ngọc Ngoan đóng vai phản diện tên Phú - nhân vật có tạo hình gai góc, tính cách máu lạnh nhưng ẩn sau đó là quá khứ nhiều tổn thương.

Đây cũng là lần đầu Quách Ngọc Ngoan tái xuất màn ảnh rộng với thể loại hành động sau 7 năm vắng bóng. Nam diễn viên cho biết, các cảnh đánh đấm trong phim đều có cường độ cao, tiêu tốn nhiều thể lực.

Quách Ngọc Ngoan được xem là điểm sáng của "Thiên đường máu".

Trong phim, Quách Ngọc Ngoan còn gây chú ý với phân cảnh cởi trần, khoe vóc dáng săn chắc trên màn ảnh. Anh cho biết bản thân khá tâm đắc với cảnh quay này vì dành nhiều thời gian tập gym để giữ thể lực, cơ bắp phục vụ vai diễn.

Có thể nói, Quách Ngọc Ngoan là nhân tố “gánh” phim. Dù có doanh thu khả quan, song Thiên đường máu vẫn còn nhiều lỗ hổng, sạn kịch bản. Sự xuất hiện của Quách Ngọc Ngoan giúp tác phẩm trở nên hấp dẫn, kịch tính hơn.

Tài tử biết cách tái hiện tính cách, tâm lý nhân vật qua biểu cảm, đặc biệt là ánh mắt. Không cần gào thét hay làm lố, Quách Ngọc Ngoan vẫn khiến người xem ghê sợ, ớn lạnh trước ánh mắt lạnh lẽo của một kẻ cầm đầu.

Nam diễn viên tích cực trở lại màn ảnh sau biến cố.

Thời gian qua, Quách Ngọc Ngoan tích cực trở lại màn ảnh. Trong 2 tháng, anh có 2 dự án lần lượt được ra mắt là Trái tim què quặt và Thiên đường máu.

Dịp Tết 2026, anh tiếp tục xuất hiện trong phim Báu vật trời cho, đóng chung với Tuấn Trần, Phương Anh Đào. Ngay sau đó, anh tái ngộ khán giả trong dự án hành động Trại buôn người và tiếp đó là Hộ linh tráng sĩ - xoay quanh những bí ẩn về mộ vua Đinh Tiên Hoàng.

Sau một thời gian ẩn mình, Quách Ngọc Ngoan đang cho thấy sự năng lượng khi trở lại màn ảnh, khi liên tục góp mặt trong nhiều dự án lớn nhỏ.

Từng gặp biến cố vỡ nợ, sống độc thân ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan sinh năm 1986, từng được xem là nam thần màn ảnh khi đóng nhiều dự án ấn tượng như Người bất tử, Hiệp sĩ mù, Kính thưa Osin, Cuộc chiến hoa hồng, Tỷ phú chăn vịt...

Hồi tháng 4/2023, thông tin Quách Ngọc Ngoan thua lỗ 20 tỷ đồng gây xôn xao mạng xã hội. Thời điểm đó, anh thừa nhận phải gồng gánh số nợ lớn nhưng không có khả năng chi trả.

Sau đó, nam diễn viên sống kín tiếng, vắng bóng làng giải trí và cũng không cập nhật thông tin gì trên mạng xã hội.

Nam diễn viên từng ở ẩn vì biến cố vỡ nợ.

Thời gian qua, Quách Ngọc Ngoan hiện tích cực làm việc, mong sớm trả hết nợ cũ. Anh tin khi nỗ lực, mọi thứ dần sẽ tốt đẹp hơn. Ngoài đóng phim, anh cũng làm thêm vài công việc khác, hợp tác kinh doanh với bạn bè.

Quách Ngọc Ngoan cho biết, những lời động viên từ gia đình, bạn bè là động lực lớn cho anh cố gắng. Khi rảnh rỗi, anh tập gym, hoạt động thể thao để được tiếp thêm năng lượng tích cực.

Thời gian vắng bóng, nam diễn viên chạnh lòng khi nhìn các đồng nghiệp hoạt động sôi nổi. Anh thừa nhận, một số nhà sản xuất, đơn vị tổ chức có phần e dè khi mời anh làm việc. Diễn viên luôn mong được trở lại hoạt động nghệ thuật, bù đắp cho gia đình và những khán giả mến mộ.

Về đời tư, Quách Ngọc Ngoan từng có cuộc hôn nhân kéo dài 3 năm với diễn viên Lê Phương. Cả hai có một con trai chung.

Sau khi ly hôn, Quách Ngọc Ngoan có mối quan hệ tình cảm với nữ doanh nhân Phượng Chanel, hơn anh 9 tuổi. Hai người đã đăng ký kết hôn và có chung một cô con gái. Tháng 4/2021, Quách Ngọc Ngoan và Phượng Chanel chia tay.

Nam diễn viên dành tình yêu thương cho con gái.

Ở tuổi 42, nam diễn viên chọn cuộc sống độc thân, không đặt nặng chuyện tình cảm. Anh cho biết vẫn thường xuyên gặp con gái. Hiện con sống cùng mẹ tại Hà Nội, mỗi khi có lịch công tác hoặc quay phim ở miền Bắc, anh đều tranh thủ dành thời gian cho con.