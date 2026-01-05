Phim Việt về nạn lừa đảo đang gây sốt phòng vé, vượt mặt cả 'Avatar 3'

(VTC News) -

Theo thống kê từ Box Office Vietnam, phim điện ảnh Thiên đường máu của đạo diễn Hoàng Tuấn Cường hiện thu về hơn 61 tỷ đồng sau gần 1 tuần ra rạp. Con số này giúp tác phẩm tạm thời vượt qua Avatar 3 tính theo doanh thu trong ngày tại rạp Việt.

Với tốc độ như hiện tại, tác phẩm có thể trở thành phim Việt đầu tiên chạm mốc doanh thu 100 tỷ đồng trong năm 2026.

"Thiên đường máu" gây tò mò khi khác thác chủ đề mang tính thời sự.

Thiên đường máu bắt đầu công chiếu từ ngày 30/12 (dịp Tết Dương lịch 2026). Tác phẩm của Hoàng Tuấn Cường gây chú ý khi là phim điện ảnh Việt đầu tiên xoay quanh nạn buôn người qua biên giới. Đây là vấn đề xã hội nhức nhối, mang tính thời sự và dễ khơi gợi tò mò nơi khán giả.

Trong bối cảnh người xem ngày càng quan tâm đến những câu chuyện gai góc, phản ánh mặt tối của đời sống, bộ phim nhanh chóng thu hút sự chú ý ngay từ khi công bố nội dung.

Phim khai thác những sự thật đen tối và đau lòng nhất khi người Việt bị tra tấn dã man, chích điện, đánh đập, bỏ đói… Thông qua hành trình tìm em gái rồi bị lừa vào trại của nhân vật chính, mọi thứ hiện lên một cách chân thật và cực kỳ u ám. Sự bế tắc của các nạn nhân khi buộc phải lừa liên tục, nếu không sẽ bị đánh đến mức bỏ mạng rồi bị mổ lấy nội tạng. Đường về quê hương như giấc mơ xa vời.

Ngoài ra, dàn diễn viên gồm những gương mặt quen thuộc như Quang Tuấn, Quách Ngọc Ngoan, Thanh Hương cũng góp phần tạo nên sức hút cho phim. Đáng chú ý, Thiên đường máu còn có sự tham gia diễn xuất của ca sĩ Hoài Lâm, đồng thời hát nhạc phim. Những ngày qua, ê-kíp tích cực tổ chức cinetour, quảng bá giúp phim lan tỏa, tạo được độ nhận diện cao.

Quách Ngọc Ngoan là "điểm sáng" duy nhất của phim.

Tuy nhiên, doanh thu cao của phim chưa đồng nghĩa với chất lượng nổi trội. Phim nhận phải không ít phản hồi trái chiều xoay quanh chất lượng kịch bản, diễn xuất.

Nhiều ý kiến cho rằng ngoài chủ đề hấp dẫn, câu chuyện trong phim được xây dựng chưa hợp lý với nhiều tình tiết phi lý, nặng tính minh họa. Nhiều câu thoại của phim vẫn bị xem là quá văn vở, không đúng với thực tế.

Ngoại trừ Quách Ngọc Ngoan, màn thể hiện của dàn diễn viên cũng được cho là chưa đủ thuyết phục. Trong đó diễn xuất ngây ngô của Hoài Lâm cũng khiến nhiều khán giả cảm thấy không hài lòng.