Cựu Cục trưởng Nguyễn Thanh Phong nhận hối lộ bị đề nghị án 20 năm tù

Ngày 8/1, Viện kiểm sát đã đề nghị mức án đối với 55 bị cáo trong vụ án đưa nhận hối lộ xảy ra tại Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế.

Ở nhóm bị cáo bị truy tố tội Nhận hối lộ, VKS đề nghị tuyên phạt cựu Cục trưởng An toàn thực phẩm Nguyễn Thanh Phong 20 năm tù, cựu Cục trưởng Trần Việt Nga 12-13 năm tù, chồng của bà Nga là bị cáo Lê Hoàng (cựu Cục phó Cục Phòng bệnh, Bộ Y tế) bị Viện kiểm sát đề nghị mức án 3-4 năm tù, cựu Cục Phó Nguyễn Hùng Long 11-12 năm tù.

Các bị cáo còn lại bị đề nghị từ án tù treo đến cao nhất là 8-9 năm tù.

21 người bị cáo buộc tội Đưa hối lộ, VKS đề nghị từ 15-18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo đến mức án cao nhất là 5-6 năm tù.

Cục trưởng An toàn thực phẩm Nguyễn Thanh Phong tại toà.

Công bố bản luận tội, VKS đánh giá hành vi phạm tội của nhóm cựu lãnh đạo, chuyên viên của Cục An toàn thực phẩm là đặc biệt nghiêm trọng nên cần phải xử lý nghiêm để đảm bảo tính răn đe.

Theo VKS, cần phải có hình phả nghiêm trị với những người giữ chức vụ cao có vai trò chủ mưu cầm đầu, nhận số tiền lớn thì phải chịu hình phạt cao hơn. Đồng thời Viện kiểm sát cũng đề nghị Tòa án xem xét vai trò của những người là cấp dưới, thực hiện theo sự chỉ đạo của cấp trên và hưởng lợi số tiền ít.

Theo bản luận tội, giai đoạn 2018-2025, lợi dụng các quy định về đăng ký, công bố sản phẩm đối với nhóm thực phẩm bảo vệ sức khỏe còn “mang tính chất chung chung”, nhóm lãnh đạo và chuyên viên của cục bị cáo buộc gây khó dễ, “ngâm” hồ sơ của doanh nghiệp.

Sau khi trao đổi với các đơn vị, VKS nêu ông Phong đã đưa ra chủ trương nhận tiền ngoài lệ phí khi thẩm xét hồ sơ công bố sản phẩm, mỗi hồ sơ 5-10 triệu đồng.

Đồng thời, ông Phong thống nhất cơ chế “ăn chia”, cục trưởng được chia khoảng 2,5-3 triệu đồng/hồ sơ do trung tâm thẩm xét; với hồ sơ do Phòng Quản lý tiêu chuẩn kiểm nghiệm hoặc Phòng Quản lý sản phẩm thực phẩm thẩm xét, ông Phong được chia 1-2 triệu đồng/hồ sơ.

Trường hợp Phó cục trưởng trực tiếp ký giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm, người ký bị cáo buộc nhận 1,5-2 triệu đồng/hồ sơ, còn ông Phong nhận 1-1,5 triệu đồng/hồ sơ. Các phó, trưởng phòng, phó giám đốc trung tâm được chia 500.000-1 triệu đồng/hồ sơ; chuyên viên được chia 300.000 -1 triệu đồng/hồ sơ, tùy giai đoạn thẩm xét.

VKS cáo buộc trong 6 năm (2018-2024), 31 chuyên viên của Cục An toàn thực phẩm đã trực tiếp nhận 93,7 tỷ đồng từ các cá nhân làm dịch vụ đăng ký bản công bố sản phẩm; trong đó ông Phong hưởng lợi hơn 43 tỷ đồng.

Ngoài ra, ông Phong còn bị cáo buộc chịu trách nhiệm liên quan việc lãnh đạo, cán bộ cục nhận hơn 1 tỷ đồng trong hoạt động cấp giấy GMP, thẩm định nhà máy của Nguyễn Năng Mạnh (Chủ tịch HĐQT Công ty CP MediUSA).

Cơ quan công tố xác định, trong vụ án, 2 cựu Phó cục trưởng Nguyễn Hùng Long và Đỗ Hữu Tuấn đều bị cáo buộc thống nhất chủ trương để chuyên viên nhận tiền ngoài quy định, qua đó hình thành cơ chế “ăn chia” theo từng nhóm hồ sơ.

Theo cáo buộc, cựu Phó Cục trưởng Nguyễn Hùng Long đã ký duyệt hơn 10.000 hồ sơ đề nghị cấp giấy công bố sản phẩm bảo vệ sức khỏe. Từ năm 2022 đến hết 2023, ông Long nhiều lần nhận tiền mặt do Đinh Quang Minh (Giám đốc trung tâm) đưa, mỗi lần khoảng 400-500 triệu đồng, tổng cộng 8 tỷ đồng. Các lần đưa tiền bị cáo buộc đều diễn ra tại phòng làm việc của cục phó.

VKS cáo buộc ông Long đã thống nhất chủ trương cho chuyên viên nhận hối lộ để chia nhau hưởng lợi, với tổng số tiền 22,5 tỷ đồng; trong đó ông Long hưởng lợi gần 8,7 tỷ đồng.

Đối với cựu Phó cục trưởng Đỗ Hữu Tuấn, cơ quan tố tụng cáo buộc ông đã ký 18.500 giấy tiếp nhận công bố sản phẩm do Phòng Quản lý sản phẩm thực phẩm trình lên. Ông Tuấn bị cáo buộc nhiều lần nhận tiền mặt từ Phạm Văn Hinh (Trưởng phòng) ngay tại phòng làm việc.

Khi đưa tiền, Hinh được cho là báo cáo số lượng hồ sơ doanh nghiệp chi tiền “cảm ơn” và số hồ sơ không chi tiền.

VKS cáo buộc ông Tuấn đã thống nhất chủ trương cho các chuyên viên nhận hối lộ để “ăn chia” gần 11 tỷ đồng, trong đó cựu Phó cục trưởng hưởng lợi gần 4,4 tỷ đồng.

Theo quan điểm của cơ quan công tố, những người giữ chức vụ cao, chủ mưu cầm đầu, nhận tiền lớn phải chịu mức hình phạt cao hơn; đồng thời đề nghị tòa phân hóa vai trò với nhóm cấp dưới làm theo chỉ đạo và hưởng lợi ít hơn.