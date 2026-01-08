Đóng

Sữa bột Nestlé bị thu hồi tại châu Âu, Việt Nam yêu cầu rà soát

(VTC News) -

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) yêu cầu rà soát, kiểm soát chặt chẽ nguy cơ sản phẩm ảnh hưởng đến sức khỏe trẻ nhỏ nếu có lưu hành tại Việt Nam.

THÙY DƯƠNG
