Trực tiếp kết quả xổ số Bình Định hôm nay 26/2/2026 - XSBDI 26/2

XSBDI 26/2. Kết quả xổ số Bình Định hôm nay 26/2/2026 do Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Định quay số mở thưởng vào lúc 17h15. Kết quả XSBDI 26/2/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSBDI 26/2 - Trực tiếp kết quả xổ số Bình Định hôm nay 26/2/2026 - Xổ số Bình Định thứ Năm ngày 26/2/2026

Thời hạn lĩnh thưởng

Vé số trúng có thời hạn lĩnh thưởng trong 30 ngày kể từ ngày quay số mở thưởng trên vé. Quá hạn 30 ngày, vé trúng thưởng sẽ không còn giá trị lĩnh tiền thưởng.

Thời gian trả thưởng

Thời gian trả thưởng cho người trúng giải chậm nhất là 5 ngày kể từ ngày công ty xổ số kiến thiết nhận được đề nghị lĩnh thưởng. Trường hợp có tranh chấp, khiếu nại thì thời gian chi trả sẽ kéo dài đến khi có kết luận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Lịch quay số mở thưởng XSMT

- Xổ số miền Trung thứ Hai do đài Phú Yên, Huế sẽ quay số mở thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ Ba gồm có đài Đắk Lắk và Quảng Nam sẽ quay số mở thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ Tư gồm có đài Đà Nẵng và Khánh Hòa sẽ quay số mở thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ Năm do đài Bình Định, Quảng Bình, Quảng Trị quay số mở thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ Sáu do đài Ninh Thuận, Gia Lai sẽ quay số mở thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ Bảy do đài Đắk Nông, Đà Nẵng, Quảng Ngãi quay số mở thưởng.

- Xổ số miền Trung Chủ nhật do đài Kon Tum, Khánh Hòa và Huế sẽ quay số mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Bình Định hôm nay 26/2/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.