(VTC News) -

Trong những năm gần đây, xu hướng ăn chay không còn gói gọn trong khuôn khổ tôn giáo mà đã trở thành một lối sống hiện đại, hướng tới sức khỏe và bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, đi kèm với sự phổ biến đó là những tranh cãi không hồi kết về việc xác định tính "thuần chay" của các loại thực phẩm công nghiệp.

Ăn chay có được ăn mỳ tôm không?

Một trong những câu hỏi phổ biến nhất trên các diễn đàn ẩm thực là người ăn chay có được ăn mỳ tôm không?. Nhìn chung, sợi mỳ làm từ bột mỳ hay khoai tây có vẻ hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn thực đơn chay, nhưng linh hồn của món ăn này lại nằm ở gói gia vị, gói mỡ, với thành phần khá phức tạp.

Nhiều người cho rằng chỉ cần tránh ăn thịt miếng là đã hoàn thành việc ăn chay. Thế nhưng, đối với những người theo trường phái chay trường hoặc chay tôn giáo khắt khe, sự xuất hiện của chiết xuất từ tôm, thịt heo, mỡ bò hay các chất điều vị có nguồn gốc động vật trong gói gia vị đều bị coi là vi phạm nguyên tắc. Nếu bạn thuộc nhóm coi trọng sự thuần chay tuyệt đối, nên tránh ăn các loại mỳ tôm phổ thông trên thị trường mà chọn loại mỳ chay ghi rõ trên bao bì.

Việc mỳ tôm bị cho là không phù hợp với chế độ ăn chạy nghiêm ngặt xuất phát từ các yếu tố sau:

Thành phần mỡ động vật

Để tạo nên độ ngậy, béo và mùi thơm đặc trưng, nhiều nhà sản xuất mỳ ăn liền sử dụng mỡ lợn hoặc mỡ bò tinh luyện thay vì dầu thực vật 100%. Mỡ động vật giúp nước dùng có độ bóng bẩy và giữ nhiệt tốt hơn, tạo cảm giác ngon miệng cho đa số người dùng phổ thông.

Tuy nhiên, đối với người ăn chay, đây chính là thành phần "phạm giới" trực tiếp. Việc tiêu thụ một sản phẩm chứa mỡ động vật, dù chỉ là một lượng nhỏ trong gói dầu, cũng bị cho là làm mất đi tính chất thanh tịnh của bữa ăn chay.

Gói bột súp

Nếu gói dầu chứa mỡ thì gói bột súp lại là nơi tập trung các loại chiết xuất từ xương thịt và hải sản. Hầu hết các loại mỳ tôm trên thị trường như mỳ vị tôm chua cay, mỳ bò hầm, hay mỳ sườn non đều sử dụng bột tôm, bột thịt hoặc nước cốt xương hầm cô đặc để tạo vị ngọt tự nhiên (vị umami).

Dù lượng chiết xuất này chỉ chiếm một tỷ lệ rất nhỏ trong bảng thành phần, nhưng về bản chất, chúng vẫn là sản phẩm từ sự giết mổ. Nhiều người lập luận rằng "ăn một chút không sao", nhưng với nhiều người khác, việc sử dụng các sản phẩm có nguồn gốc từ xương thịt động vật là điều khó chấp nhận.

Đây chính là lý do thứ hai khiến người ăn chay phải học cách đọc kỹ nhãn mác để tránh những loại mỳ có thành phần chiết xuất động vật trực tiếp.

Các chất điều vị và phụ gia

Lý do thứ ba nằm ở các mã số phụ gia thực phẩm thường thấy như 627 và 631 (Disodium Guanylate và Disodium Inosinate). Đây là bộ đôi chất điều vị siêu ngọt thường đi kèm với bột ngọt (621) để tăng hương vị cho nước dùng.

Điều đáng nói là các chất này có thể được sản xuất từ thực vật (tinh bột sắn, nấm) nhưng cũng có thể được chiết xuất từ cá hoặc thịt bò. Trong ngành công nghiệp thực phẩm, trừ khi nhà sản xuất ghi rõ "nguồn gốc thực vật" hoặc có biểu tượng xác nhận chay, người dùng rất khó để biết chắc chắn nguồn gốc của chúng.

Sự mơ hồ này tạo nên một rào cản tâm lý và nguyên tắc cho người ăn chay, khiến họ có xu hướng từ bỏ các loại mỳ thông thường để tìm đến các dòng sản phẩm có chứng nhận rõ ràng hơn.

Muốn chắc chắn, chọn dòng mỳ chay chuyên biệt

Thị trường thực phẩm hiện nay đã chuyển mình mạnh mẽ để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của cộng đồng ăn chay. Các dòng mỳ chay chuyên biệt đã ra đời, loại bỏ hoàn toàn các thành phần từ động vật và thay thế bằng chiết xuất từ nấm, rau củ, và các loại đạm thực vật như đậu nành.

Những gói gia vị này sử dụng dầu thực vật (như dầu cọ hoặc dầu đậu nành) và các chất điều vị có nguồn gốc hoàn toàn tự nhiên. Đây chính là giải pháp an toàn và trọn vẹn nhất cho câu hỏi người ăn chay có được ăn mỳ tôm không.

Sự chuyển dịch này cũng phản ánh một xu hướng lớn hơn trong xã hội rằng người dùng đang dần quan tâm đến nguồn gốc và tác động của những gì họ nạp vào cơ thể. Thay vì chấp nhận những giá trị lập lờ, người tiêu dùng hiện đại, đặc biệt là thế hệ trẻ, sẵn sàng tìm kiếm và ủng hộ các sản phẩm minh bạch về thành phần.

Ăn chay và bài toán dinh dưỡng

Dù có chọn đúng loại mỳ chay thuần túy, người tiêu dùng cũng không nên bỏ qua khía cạnh sức khỏe. Mỳ tôm, dù chay hay mặn, về bản chất vẫn là thực phẩm tinh chế, chứa nhiều carbohydrate, muối và chất béo bão hòa nhưng lại nghèo nàn về chất xơ, vitamin và khoáng chất.

Đối với người ăn chay, việc duy trì cơ thể khỏe mạnh đòi hỏi sự cân bằng tinh tế hơn so với chế độ ăn thông thường. Nếu chỉ phụ thuộc vào mỳ chay để qua bữa, người ăn chay rất dễ rơi vào tình trạng thiếu protein và các vi chất thiết yếu.

Để biến bát mỳ chay thành bữa ăn chất lượng, chúng ta cần tư duy theo hướng "làm giàu" thực phẩm. Thêm một vài lát đậu phụ, vài cây nấm tươi, hay một nắm rau cải xanh không chỉ giúp bát mì hấp dẫn hơn về mặt thị giác mà còn bổ sung nguồn đạm và chất xơ quý giá.

Ăn chay không đồng nghĩa với ăn uống quá giản tiện. Sự sáng tạo trong cách chế biến mì chay chính là cách để người ăn chay tận hưởng cuộc sống một cách đa dạng, biến những nguyên liệu đơn giản thành những trải nghiệm ẩm thực đầy thú vị và đầy đủ dưỡng chất.