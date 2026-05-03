Hướng dẫn cách tìm đồ thất lạc ở Metro HCM ngay trên ứng dụng điện thoại

Việc bỏ quên đồ khi đi Metro, nhất là vào giờ cao điểm đông đúc, là điều nhiều người dễ gặp phải. Tuy nhiên, ứng dụng HCMC Metro hiện đã tích hợp tính năng hỗ trợ tìm đồ thất lạc, giúp hành khách nhanh chóng tra cứu và nhận lại tài sản.

Chỉ với vài thao tác đơn giản trên ứng dụng HCMC Metro, hành khách đã có thể nhanh chóng tra cứu và tìm lại đồ thất lạc khi di chuyển. Tính năng này giúp tiết kiệm thời gian, giảm lo lắng và mang lại trải nghiệm thuận tiện hơn khi sử dụng Metro.

Không chỉ phục vụ đặt vé hay theo dõi hành trình, ứng dụng còn giúp bạn xử lý tình huống quên đồ một cách tiện lợi ngay trên điện thoại. Dưới đây là cách thực hiện chi tiết.

Bước 1: Cài đặt ứng dụng HCMC Metro về điện thoại để bắt đầu tra cứu. Hành khách có thể tải nhanh qua App Store (iOS) hoặc Google Play (Android).

Bước 2: Mở ứng dụng và đăng nhập tài khoản. Nếu muốn thao tác nhanh, người dùng có thể chọn đăng nhập bằng Google.

Bước 3: Truy cập vào phần Tìm đồ thất lạc trong danh sách chức năng, sau đó nhập thông tin món đồ bị quên như ví, balo, chìa khóa,… Hệ thống sẽ hiển thị kết quả nếu đồ của bạn đang được lưu giữ.

Khi tìm thấy thông tin phù hợp, bạn chỉ cần đến đúng nhà ga được ghi (ví dụ: ga Bến Thành, ga Ba Son,…) và liên hệ với ban quản lý để nhận lại tài sản của mình một cách nhanh chóng.