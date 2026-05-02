Phát hiện 'đường tắt' giúp rút ngắn hành trình sao Hỏa còn 153 ngày

Là một trong số rất ít nơi khác mà con người biết có thể từng tồn tại sự sống trong hệ mặt trời, sao Hỏa đã được NASA mô tả là “mục tiêu chân trời cho hoạt động thám hiểm của con người”. Tuy nhiên, đưa con người tới đó không phải là điều dễ dàng.

Đối với các sứ mệnh lên sao Hỏa, các cơ quan vũ trụ phải tính đến hiện tượng “xung đối sao Hỏa”, xảy ra khoảng 26 tháng một lần khi Trái Đất nằm giữa Mặt Trời và sao Hỏa. (Ảnh: Dailymail)

Với công nghệ hiện tại, một chuyến đi một chiều tới sao Hỏa sẽ mất khoảng 9 tháng, vượt quãng đường gần 140 triệu dặm (khoảng 225 triệu km)

Điều đó đồng nghĩa với việc các phi hành gia trong một chuyến đi khứ hồi tới “Hành tinh Đỏ” có thể phải xa nhà tới 3 năm.

Nhưng điều này có thể sớm thay đổi nhờ một nghiên cứu mới. Các nhà khoa học từ Đại học Bang Bắc Rio de Janeiro (Brazil) đã tìm ra một “đường tắt” tới sao Hỏa. Và nó có thể giúp rút ngắn hàng trăm ngày cho hành trình khứ hồi tới Hành tinh Đỏ.

Họ đã xác định được một “cửa sổ” ngắn, trong đó các phi hành gia có thể đi và về từ sao Hỏa chỉ trong 153 ngày - tuy nhiên thời gian để chuẩn bị là không nhiều.

Đối với các sứ mệnh tới sao Hỏa, các cơ quan vũ trụ phải tính đến một hiện tượng gọi là “xung đối sao Hỏa”. Xảy ra khoảng 26 tháng một lần, hiện tượng này diễn ra khi Trái Đất nằm trực tiếp giữa Mặt Trời và sao Hỏa.

Trong sự thẳng hàng hiếm hoi này, hai hành tinh nằm cùng một phía của Mặt Trời - khiến sao Hỏa tiến gần nhất tới chúng ta.

Trong lần sao Hỏa đối diện với Trái Đất vào năm 2031, tiểu hành tinh 2001 CA21 được dự đoán sẽ cắt ngang quỹ đạo của cả Trái Đất và sao Hỏa. (Ảnh: Dailymail)

Trong nghiên cứu mới, nhóm đã tìm hiểu xem liệu các lần xung đối sao Hỏa sắp tới - vào các năm 2027, 2029 và 2031 - có thể mang lại “đường tắt” tới "Hành tinh Đỏ" hay không.

Nhóm tập trung vào tiểu hành tinh 2001 CA21 - một thiên thể được dự đoán có quỹ đạo cắt ngang quỹ đạo của cả Trái Đất và sao Hỏa.

Theo tính toán của họ, trong lần xung đối sao Hỏa năm 2031, tiểu hành tinh này sẽ di chuyển theo quỹ đạo có độ lệch tâm lớn với mặt phẳng quỹ đạo nằm dưới mặt phẳng hoàng đạo rõ rệt.

Về mặt kỹ thuật, nếu một tàu vũ trụ có thể giữ trong phạm vi lệch không quá 5 độ so với độ nghiêng của tiểu hành tinh, nó có thể thực hiện chuyến đi nhanh tới và từ sao Hỏa vào thời điểm này.

Tuy nhiên, để điều này khả thi, thời gian phải được tính toán cực kỳ chính xác.

Tàu vũ trụ sẽ cần rời Trái Đất vào ngày 20/4 và đến sao Hỏa vào ngày 23/5. Sau đó, nó phải lưu lại đúng 30 ngày trên Hành tinh Đỏ trước khi rời đi vào ngày 22/6.

Phi hành đoàn sẽ trở về Trái Đất vào ngày 20/9, toàn bộ sứ mệnh chỉ kéo dài 153 ngày.

Các nhà nghiên cứu, do Marcelo de Oliveira Souza dẫn đầu, thừa nhận rằng lịch trình này là “cực đoan”.

“Hành trình 153 ngày là cực hạn. Thời gian tối thiểu nhưng đòi hỏi năng lượng cực kỳ cao; chủ yếu phù hợp cho việc khám phá các giới hạn lý thuyết”, họ cho biết trong nghiên cứu đăng trên tạp chí Acta Astronautica.

Họ cũng đề xuất một phương án thực tế hơn, với thời gian hoàn thành là 226 ngày.

“Phương án 226 ngày khả thi: cân bằng giữa thời gian và nhu cầu năng lượng, có thể phù hợp với các hệ thống động cơ đẩy hạt nhân và lai ghép trong tương lai,” họ bổ sung.

Thông tin này có thể sẽ được NASA hoan nghênh, khi cơ quan này đang tích cực phát triển các công nghệ nhằm đưa con người lên sao Hỏa sớm nhất vào đầu những năm 2030.

“Sao Hỏa vẫn là mục tiêu chân trời cho hoạt động thám hiểm của con người vì đây là một trong số ít nơi khác mà chúng ta biết có thể từng tồn tại sự sống trong hệ mặt trời.

Những gì chúng ta học được về Hành tinh Đỏ sẽ giúp hiểu rõ hơn về quá khứ và tương lai của Trái Đất, đồng thời có thể giúp trả lời câu hỏi liệu sự sống có tồn tại ngoài hành tinh quê nhà của chúng ta hay không.”, NASA cho biết trên trang web của mình.