Cửa ngõ Hà Nội thông thoáng trong ngày cuối kỳ nghỉ lễ

Trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, lực lượng CSGT Hà Nội duy trì 100% quân số tuần tra, kiểm soát, phối hợp với công an cấp xã, tổ chức phân luồng, điều tiết tại các nút giao trọng điểm, nhất là trên các tuyến quốc lộ, trục chính, xuyên tâm, vành đai, khu vực bến xe, nhà ga… Qua đó, không xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài; tai nạn giao thông được kiềm chế, an ninh trật tự được giữ vững.