Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Singapore, dự Đối thoại Shangri-la

Nhận lời mời của Tổng thống Cộng hòa Singapore Tharman Shanmugaratnam và Phu nhân, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm cấp Nhà nước tới Singapore từ ngày 29 đến ngày 31/5/2026.

Nhận lời mời của Tổng giám đốc kiêm Giám đốc điều hành Viện Nghiên cứu chiến lược quốc tế (IISS) Bastian Giegerich, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ tham dự và phát biểu dẫn đề tại Đối thoại Shangri-la ngày 29/5/2026.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly.

Hội nghị Đối thoại Shangri-La IISS lần thứ 23 diễn ra tại Singapore từ ngày 29 đến 31/5. Là hội nghị thượng đỉnh quốc phòng hàng đầu châu Á, hội nghị sẽ quy tụ các bộ trưởng quốc phòng, lãnh đạo quân đội và chuyên gia an ninh từ khu vực châu Á - Thái Bình Dương, Bắc Mỹ, châu Âu và các khu vực khác.

Các chủ đề chính của phiên toàn thể năm nay dự kiến bao gồm quản lý căng thẳng khu vực trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu, xây dựng năng lực công nghiệp quốc phòng, ổn định chiến lược và quan hệ đối tác hợp tác của Trung Quốc tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Hội nghị cũng bao gồm Chương trình Lãnh đạo trẻ Đối thoại Shangri-La IISS từ ngày 28-31/5 dành cho các chuyên gia an ninh thế hệ tiếp theo đang lên.