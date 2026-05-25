'Đặc sản' du lịch độc lạ ở TP.HCM

Từ lễ hội trái cây Nam Bộ tại Suối Tiên đến tuần lễ trái cây “Trên bến dưới thuyền”, hàng trăm gian hàng, không gian chợ nổi, farm công nghệ cao và hoạt động trải nghiệm miền Tây đang biến trái cây thành một sản phẩm du lịch mới trong mùa hè của thành phố.

Không chỉ bán trái cây giá rẻ

Sau hơn 20 năm tổ chức, lễ hội trái cây Nam Bộ tại Suối Tiên vốn quen thuộc với hình ảnh trái cây đặc sản được khuyến mại để hút khách mùa hè thì nay đã có sự thay đổi đáng kể.

Theo ban tổ chức, lễ hội lần thứ 22 diễn ra từ cuối tháng 5 đến hết tháng 8 tập trung nhiều hơn vào trải nghiệm và chất lượng sản phẩm thay vì cạnh tranh bằng giá rẻ như trước.

Du khách tham quan, mua sắm tại lễ hội trái cây Nam Bộ tổ chức ở Khu du lịch Văn hóa Suối Tiên trong các mùa lễ hội trái cây dịp hè.

Ông Huỳnh Đồng Tuấn, Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch Văn hóa Suối Tiên, cho biết một trong những điểm khác biệt của lễ hội năm nay là định hướng đưa các dòng trái cây chất lượng cao, được trồng theo quy trình kỹ thuật và công nghệ quốc tế đến gần người tiêu dùng.

Ngoài các loại trái cây đặc sản tại các vùng miền, nhiều loại trái cây vốn được xem là phân khúc cao cấp được trồng tại Suối Tiên Farm…sẽ xuất hiện tại lễ hội.

“Trước đây chủ yếu là bán trái cây đặc sản giá rẻ, còn hiện nay chúng tôi hướng đến sản phẩm chất lượng cao, truy xuất được nguồn gốc và nâng trải nghiệm của người tiêu dùng”, ông Tuấn nói.

Sự thay đổi này phản ánh xu hướng chung của thị trường nông sản Việt Nam trong bối cảnh các tiêu chuẩn xuất khẩu ngày càng khắt khe, trong khi người tiêu dùng trong nước cũng bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến chất lượng, quy trình canh tác và an toàn thực phẩm.

Du khách trải nghiệm hái trái tại vườn và tham quan mô hình nông nghiệp công nghệ cao.

Không chỉ Suối Tiên, tuần lễ trái cây “Trên bến dưới thuyền” tại phường Phú Định cũng ưu tiên các sản phẩm đạt tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP và OCOP. Hơn 230 gian hàng từ TP.HCM, Đồng bằng sông Cửu Long và các tỉnh Đông Nam Bộ sẽ tham gia sự kiện diễn ra từ ngày 12-19/6 dọc tuyến Bình Đông - kênh Tàu Hủ.

Ngoài khu bán trái cây theo mùa, ban tổ chức còn bố trí khu “Nông nghiệp xanh” để giới thiệu công nghệ truy xuất nguồn gốc, bảo quản nông sản sạch và kết nối tiêu thụ sản phẩm.

Nhiều loại trái cây đạt tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP được giới thiệu tại tuần lễ trái cây "Trên bến dưới thuyền".

Không khí lễ hội trái cây cũng đang trở thành một phần quen thuộc của mùa hè TP.HCM. Chị Nguyễn Thị Kim Anh (ngụ phường Bình Trưng, TP.HCM) cho biết gia đình chị thường chọn đi lễ hội trái cây vào cuối tuần thay vì đến trung tâm thương mại.

“Các con tôi thích nhất là được ăn nhiều loại trái cây theo mùa và trải nghiệm không gian miền Tây ngay trong thành phố. Những năm gần đây lễ hội được đầu tư bài bản hơn, có nhiều hoạt động văn hóa nên đi cả ngày vẫn thấy thú vị”, chị nói.

Lễ hội trái cây thành tour du lịch độc lạ

Điểm dễ nhận thấy ở các lễ hội năm nay là yếu tố trải nghiệm du lịch được đẩy mạnh thay vì chỉ tập trung mua bán.

Tại Suối Tiên, nhiều hoạt động được thiết kế theo hướng “du lịch hóa” nông sản như hái trái tại vườn, đạp xe khám phá farm, buffet trái cây, không gian ẩm thực miền nhiệt đới hay triển lãm nông nghiệp công nghệ cao giữa lòng thành phố.

Trong khi đó, tại phường Phú Định, ban tổ chức tái hiện không gian “trên bến dưới thuyền” gắn với hoạt động thương hồ Nam Bộ xưa bằng hệ thống ghe thuyền, chợ nổi, tiểu cảnh dọc kênh Tàu Hủ.

Các hoạt động làm bánh dân gian, không gian sách hay trình diễn chế biến món ăn truyền thống cũng được đưa vào chương trình nhằm kéo dài thời gian trải nghiệm của du khách.

Theo chuyên gia kinh tế Nguyễn Hoàng Dũng, việc đẩy duy trì và phát triển các lễ hội trái cây cho thấy TP.HCM đang khai thác lợi thế văn hóa vùng miền để phát triển sản phẩm du lịch nội đô, đáp ứng nhu cầu trải nghiệm ngắn ngày của người dân ngày càng tăng.

“Trái cây và nông sản giờ không chỉ là hàng hóa tiêu thụ mà đang được tích hợp với văn hóa, không gian sông nước và trải nghiệm đời sống miền Tây để tạo thêm giá trị cho du lịch đô thị”, ông Dũng nhận định.

Không gian trái cây đặc sản quy tụ hàng trăm loại nông sản từ nhiều vùng miền thu hút đông đảo người dân TP.HCM dịp hè.

Các lễ hội hiện nay không còn đi theo mô hình hội chợ thương mại đơn thuần mà đang dần trở thành chuỗi sự kiện văn hóa - du lịch có khả năng hút khách, kích cầu tiêu dùng và quảng bá hình ảnh thành phố.

Những năm gần đây, nhiều thị trường xuất khẩu liên tục siết yêu cầu về chất lượng, dư lượng hóa chất, truy xuất nguồn gốc và quy trình canh tác. Trong nước, cạnh tranh với trái cây nhập khẩu cũng ngày càng gay gắt.

Điều đó buộc nhiều địa phương, doanh nghiệp và nhà vườn phải thay đổi cách tiếp cận nếu muốn nâng giá trị nông sản. Việc các lễ hội năm nay đồng loạt nhấn mạnh yếu tố nông nghiệp sạch, công nghệ cao và trải nghiệm tiêu dùng cho thấy nỗ lực chuyển từ bán số lượng sang "bán giá trị".

Thay vì chỉ bán sản phẩm cuối cùng, hiện đang có nhiều mô hình nông trại mở cửa để khách trực tiếp tham quan quy trình trồng trọt, chăm sóc và thu hoạch. Theo các doanh nghiệp, trải nghiệm thực tế giúp người tiêu dùng sẵn sàng chi trả cao hơn cho nông sản chất lượng.

Các mô hình tạo hình trái cây nghệ thuật trở thành điểm check-in nổi bật vào những mùa lễ hội.

Trong khi đó, khu kết nối giao thương tại tuần lễ trái cây “Trên bến dưới thuyền” được kỳ vọng hỗ trợ hợp tác xã, nhà vườn và doanh nghiệp mở rộng thị trường tiêu thụ, đặc biệt với các sản phẩm OCOP và nông sản sạch.

Theo các chuyên gia, nếu được tổ chức bài bản và duy trì thường xuyên, các lễ hội trái cây không chỉ tạo đầu ra cho nông sản mà còn góp phần xây dựng thương hiệu văn hóa cho TP.HCM và vùng Nam Bộ.

Sự xuất hiện đồng thời của nhiều lễ hội trái cây quy mô lớn cho thấy TP.HCM đang từng bước biến nông sản và văn hóa vùng miền thành sản phẩm du lịch đặc trưng của mùa hè.

Không chỉ tạo thêm không gian vui chơi cho người dân, các sự kiện còn mở rộng đầu ra cho nhà vườn, quảng bá thương hiệu trái cây Việt Nam và góp phần giữ gìn những giá trị văn hóa sông nước Nam Bộ trong nhịp sống đô thị hiện đại.