Trải nghiệm du lịch nông nghiệp giữa đô thị nhộn nhịp trong mùa Tết

(VTC News) -

Không ồn ào lễ hội, không chen chúc phố xá, những nông trại xanh mát trở thành điểm đến để du khách chậm lại, tận hưởng Tết theo cách rất khác.

Giữ sự mộc mạc giữa lòng đô thị

Theo ghi nhận, trong những ngày đầu xuân, nhiều điểm du lịch nông nghiệp tại TP.HCM đón lượng khách ổn định, chủ yếu là các gia đình trẻ, nhóm bạn yêu thiên nhiên hoặc du khách nước ngoài đang lưu trú dài ngày.

Họ đến không chỉ để vui chơi mà còn để trải nghiệm, tìm hiểu về nông nghiệp, về những giá trị gắn bó với đời sống làng quê, điều ngày càng hiếm trong không gian đô thị.

Nhiều gia đình chọn đến các nông trại giữa TP.HCM trải nghiệm.

Chị Nguyễn Thị Lan (phường Bình Thạnh, TP.HCM), một du khách đưa hai con nhỏ đi trải nghiệm nông trại những ngày đầu năm, chia sẻ: “Tết năm nay gia đình tôi không đi xa. Tôi muốn các con có cơ hội chạm vào đất, xuống ruộng bắt cá, hiểu thêm về công việc của người nông dân. Những trải nghiệm này ở thành phố không dễ tìm”.

Nằm tại phường Thới An (TP.HCM), nông trại Tam Nông là một trong những điểm đến mang đậm tinh thần “nông nghiệp thật” hiếm hoi còn giữ được vẻ nguyên sơ.

Theo bà Huỳnh Mỹ - chủ nông trại, công tác chuẩn bị cho mùa Tết năm nay được thực hiện khá sớm, tập trung vào việc dọn dẹp, cắt tỉa cây cối, sửa chữa các khu vực trải nghiệm.

“Chúng tôi ưu tiên giữ vẻ đẹp tự nhiên, hạn chế tối đa bê tông hóa. Cầu gỗ, cầu khỉ hư thì sửa lại chứ không thay bằng vật liệu hiện đại. Khách đến đây là để cảm nhận không gian làng quê, nên sự mộc mạc rất quan trọng”, bà Mỹ cho biết.

Nông trại Tam Nông hiện có khoảng 20-30 trò chơi và hoạt động trải nghiệm, phù hợp với nhiều lứa tuổi. Du khách có thể chèo thuyền, khám phá rừng, đi qua khoảng 15 loại cầu khác nhau; trực tiếp bắt cá, bắt ốc, tham quan vườn cây ăn trái hay cho dê, gà, vịt ăn.

Các hoạt động như cho dê, gà, bồ câu ăn hay bắt cá dưới mương, tham quan vườn trái cây thu hút các em nhỏ.

Với các gia đình có trẻ nhỏ, những hoạt động như cuốc đất, trồng rau, cắt cỏ cho dê, múc bùn bồi bờ bao… mang đến cảm giác gần gũi, giúp trẻ hiểu hơn về lao động nông nghiệp.

Hiện giá vé vào nông trại là 70.000 đồng/vé, đã bao gồm trọn gói các trò chơi – mức giá giảm khoảng 50% so với trước đây. Du khách không cần đặt trước, có thể mua vé trực tiếp.

Nông nghiệp công nghệ cao gắn với giải trí

Khác với sự mộc mạc của nông trại Tam Nông, Suối Tiên Farm mang đến một bức tranh khác về du lịch nông nghiệp giữa lòng TP.HCM. Dịp Tết Bính Ngọ 2026, khu du lịch này đã thiết kế nhiều hoạt động trải nghiệm nhằm thu hút du khách, đặc biệt là các gia đình.

Theo đại diện Khu du lịch Suối Tiên, du khách đến đây có thể tìm hiểu quy trình canh tác nông nghiệp công nghệ cao Nhật Bản, tham quan nhà màng, hệ thống tưới nhỏ giọt Israel.

Nhiều loại trái cây đang và sắp vào mùa thu hoạch như nho mẫu đơn, nho ngón tay, sung Mỹ, ổi Ruby, vú sữa hoàng kim được mở cho du khách đăng ký hái và thưởng thức tại vườn.

Vườn nho tại Suối Tiên Farm.

Bên cạnh đó là các hoạt động giải trí gắn kết gia đình như xe đạp đôi, xe đạp gia đình, chương trình nghệ thuật chú hề, xiếc patin, xiếc múa lửa; khám phá nông trại cừu hay thưởng thức các sản phẩm sạch tại khu cà phê vườn nho. Đặc biệt, dịp Tết năm nay Suối Tiên Farm đưa vào vận hành trò chơi mới là xe tăng hành trình chiến xa tại Farm cừu.

Theo đại diện Suối Tiên, điểm khác biệt của mô hình du lịch nông nghiệp tại đây nằm ở việc tạo ra một không gian trải nghiệm “được chạm, được sống và được kết nối”, thay vì chỉ vui chơi ngắn hạn như nhiều điểm giải trí truyền thống.

Nhiều nông trại chủ động giới hạn lượng khách, giữ không gian thanh bình để du khách nghỉ ngơi, tái tạo năng lượng.

“Tết tại Suối Tiên Farm không chỉ là lễ hội mà là hành trình trở về với nếp nhà, làng quê, mùa vụ. Du khách, đặc biệt là trẻ em đô thị, được tiếp cận nông nghiệp Việt một cách trực quan, sinh động. Đó là trải nghiệm thật, không phải trình diễn”, đại diện khu du lịch nhấn mạnh.

Với định hướng kết hợp hài hòa giữa giáo dục – giải trí – nghỉ dưỡng, Suối Tiên Farm kỳ vọng du khách ở lại lâu hơn, trải nghiệm sâu hơn và quay trở lại nhiều lần. Dịp Tết 2026, lượng khách đến Suối Tiên dự kiến tăng khoảng 25% so với cùng kỳ năm 2025.

Du lịch nông nghiệp trở thành lựa chọn của nhiều du khách tìm kiếm trải nghiệm xanh, bền vững và giàu giá trị văn hóa.

TP.HCM đang đẩy mạnh phát triển du lịch nông nghiệp, sinh thái tại các xã ngoại thành với nhiều điểm du lịch mang đậm nét nông thôn, nổi bật là các mô hình công nghệ cao, nhà vườn và làng nghề truyền thống.

Các điểm đến như Suối Tiên Farm, vườn hồng Socola, làng mai Bình Lợi, làng muối Cần Giờ… thu hút du khách nhờ trải nghiệm xanh, sạch và không gian yên bình.

Có thể không còn là xu hướng “nóng”, nhưng du lịch nông nghiệp giữa thành phố vẫn âm thầm đáp ứng nhu cầu rất thật của du khách. Đó là tìm sự an yên, kết nối gia đình và hoà mình vào thiên nhiên.