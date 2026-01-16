Du lịch Tết nở rộ, hướng dẫn viên bận rộn xuyên tuần

(VTC News) -

Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News từ các doanh nghiệp lữ hành, từ đầu tháng 11 năm Ất Tỵ, lượng khách du lịch đến TP.HCM đã tăng rõ rệt so với những tháng trước. Nhóm khách đi trước Tết chủ yếu là gia đình, giới trẻ và khách quốc tế lựa chọn các tour ngắn ngày, tham quan nội thành, trải nghiệm không khí Tết sớm.

Tour kín chỗ...

Theo các doanh nghiệp, lịch tour bắt đầu kín dần từ đầu tháng 11 Âm lịch. Nguyên nhân có thể thời điểm này trùng với Tết Dương lịch.

Doanh nghiệp lữ hành khởi động mùa du lịch Tết từ đầu tháng 11 Âm lịch.

Tại Saigontourist, hàng loạt chương trình tour ngắn ngày đã được triển khai từ rất sớm, kết hợp tham quan thiên nhiên, văn hóa và du lịch tâm linh. Từ các hành trình Đà Lạt - Langbiang - Samten Hills đến tour miền Tây sông nước, hay tuyến miền Trung Đà Nẵng - Hội An - Huế, lượng khách đăng ký tăng đều so với cùng kỳ.

Ở mảng outbound (du lịch khám phá nước ngoài trong khoảng thời gian ngắn), theo ghi nhận từ BenThanh Tourist, lượng khách đăng ký tour thời điểm này tăng khoảng 15% so với năm trước. Nhiều tuyến quen thuộc như Thái Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc đã kín chỗ từ đầu tháng 12/2025, khiến doanh nghiệp gần như không có “khoảng trống” nghỉ ngơi giữa hai mùa Tết.

Còn mảng inbound (khách nước ngoài đến Việt Nam du lịch), TP.HCM tiếp tục ghi nhận tín hiệu phục hồi tích cực. Khách quốc tế - chủ yếu từ Đông Bắc Á, Đông Nam Á và châu Âu - có xu hướng lưu trú ngắn ngày, kết hợp tham quan đô thị, trải nghiệm ẩm thực, mua sắm và tham gia các hoạt động đón năm mới.

“Vừa kết thúc Tết Dương lịch là phải lao vào Tết Nguyên đán ngay. Bộ phận điều hành, sale, hướng dẫn viên đều trong trạng thái căng hết cỡ”, một quản lý tour inbound nói.

Lượng khách ở cả mảng inbound và outbound đều tăng mạnh trong những tháng cuối năm.

Đáng chú ý, bên cạnh nghỉ dưỡng, xu hướng du lịch tâm linh cuối năm đang được nhiều du khách lựa chọn như một cách tiễn năm cũ, tìm sự an yên trước thềm năm mới.

Các tour kết hợp tham quan, trải nghiệm văn hóa tâm linh, tour ngắn ngày, city tour, tour ẩm thực, tour đêm được doanh nghiệp lữ hành đẩy mạnh. Sản phẩm được thiết kế linh hoạt hơn, cá nhân hóa hơn, phù hợp với các nhóm khách nhỏ, khách đi tự túc hoặc gia đình.

Để đáp ứng nhu cầu tăng sớm, nhiều doanh nghiệp du lịch đã phải bước vào giai đoạn “chạy nước rút”. Các khâu xây dựng sản phẩm, điều phối tour, bố trí phương tiện và nhân sự đều được kích hoạt sớm hơn kế hoạch thường niên.

Đại diện Saigontourist cho biết, dù chưa bước vào cao điểm Tết chính thức, doanh nghiệp đã phải vận hành gần như ở mức cao điểm. “Khách không đi dồn một lúc, nhưng ngày nào cũng có đoàn, nên guồng công việc chạy liên tục”, người này nói.

...hướng dẫn viên kín lịch

Phía sau những con số tăng trưởng là đời sống tất bật của hàng nghìn lao động du lịch, từ hướng dẫn viên, điều hành tour đến lễ tân khách sạn, nhân viên nhà hàng, khu vui chơi.

Nhân viên ngành du lịch xác định không có ngày nghỉ ở mùa cao điểm.

Với hướng dẫn viên, khái niệm “cuối tuần” hay “ngày nghỉ” gần như bị xóa nhòa. “Có ngày tôi dẫn city tour ban ngày, tối lại nhận thêm tour đêm. Về đến nhà thì đã gần nửa đêm, sáng hôm sau lại tiếp tục”, một hướng dẫn viên tuyến nội đô TP.HCM chia sẻ.

Ở các khách sạn khu vực trung tâm, lịch làm việc được sắp xếp dày đặc. Nhân sự tăng ca, đổi ca liên tục để đáp ứng lượng khách tăng cao. Nhiều cơ sở lưu trú từ 3 - 5 sao ghi nhận công suất phòng tăng rõ rệt, đặc biệt trong các ngày cao điểm lễ hội, sự kiện cuối năm.

Không ít nhân viên thừa nhận, Tết với họ không còn là chuyện nghỉ ngơi, mà là giai đoạn bận rộn nhất trong năm. “Chỉ mong qua hết Tết Nguyên đán mới có thời gian nghỉ bù”, một lễ tân khách sạn tại phường Sài Gòn nói.

Với nhiều lao động ngành du lịch, Tết là thời điểm làm việc căng nhất trong năm. Không ít người xác định sẽ “ăn Tết" muộn hoặc chỉ tranh thủ nghỉ ngắn sau cao điểm để bù lại quãng thời gian làm việc liên tục.

Riêng 4 ngày nghỉ lễ Tết Dương lịch, doanh thu du lịch của TP.HCM ước đạt 2.632 tỷ đồng. (Ảnh minh họa)

Theo các doanh nghiệp, mùa du lịch Tết mang lại nguồn thu quan trọng, đặc biệt sau một năm thị trường còn nhiều biến động. Tuy nhiên, thu nhập tăng cũng đi kèm áp lực lớn về nhân sự và chất lượng dịch vụ.

Việc thị trường khởi động sớm khiến doanh nghiệp phải kéo dài thời gian cao điểm, đồng nghĩa với việc người lao động phải duy trì cường độ làm việc cao trong thời gian dài hơn so với trước đây.

Xu hướng du lịch Tết khởi động sớm nhiều khả năng sẽ tiếp tục trong những năm tới, khi xu hướng tiêu dùng ngày càng linh hoạt. Thay vì dồn toàn bộ nhu cầu vào vài ngày nghỉ chính thức, du khách chủ động sắp xếp thời gian, lựa chọn đi sớm để tránh đông và tiết kiệm chi phí.

Điều này đặt ra yêu cầu mới cho ngành du lịch, không chỉ chuẩn bị cho cao điểm Tết mà còn phải sẵn sàng cho một mùa cao điểm kéo dài từ vài tháng trước Tết.