Bàn cách để Cần Giờ mỗi năm đón 40 triệu khách du lịch

(VTC News) -

Giao thông mở khóa cho Cần Giờ tăng trưởng

Phát biểu tại Hội thảo Phát triển Cần Giờ thành cực tăng trưởng du lịch mới cho TP.HCM chiều 29/1, ông Phạm Huy Bình, Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM, cho hay trong bối cảnh TP.HCM bước vào giai đoạn phát triển mới, Cần Giờ giữ vị trí chiến lược trong cấu trúc phát triển không gian đô thị - sinh thái - du lịch của thành phố.

Cần Giờ đang có cơ hội rất lớn để chuyển từ vị thế "khu vực khó tiếp cận" sang cực tăng trưởng mới của TP.HCM, nhờ sự phát triển đồng bộ của hạ tầng giao thông. Loạt dự án giao thông kết nối Cần Giờ đang được TP.HCM đầu tư mạnh mẽ.

Cần Giờ được ví như lá phổi xanh của TP.HCM, nhưng hạn chế giao thông khiến nơi này nhiều năm nay là "khu vực khó tiếp cận".

Chỉ trong năm 2025, các dự án rất quy nô và mang tính động lực, đột phá đã được triển khai, như đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ, cầu Cần Giờ; tuyến kết nối cao tốc Bến Lức - Long Thành với nút giao Rừng Sác, dự án siêu đô thị lấn biển Cần Giờ. Cùng với đó, dự án cầu đường vượt biển nối Cần Giờ - Vũng Tàu cũng đang trong quá trình chuẩn bị khởi công.

Khi các tuyến giao thông này hình thành, đến năm 2030, khách đi từ trung tâm TP.HCM đến Cần Giờ chỉ còn dưới 13 phút nếu qua các tuyến metro. Trong tương lai gần, khách quốc tế đến sân bay Long Thành hoàn toàn có thể dễ dàng kết nối để tham quan, nghỉ dưỡng tại Cần Giờ thông qua hệ thống hạ tầng liên vùng.

Theo ông Bình, không chỉ đường bộ, các tuyến đường thủy từ Bến Bạch Đằng - Cần Giờ - Vũng Tàu cũng đang được khôi phục với nhiều sản phẩm du lịch đường thủy độc đáo. Đây chính là nền tảng để Cần Giờ chuyển mình từ một "ốc đảo sinh thái" thành điểm đến du lịch cao cấp; đồng thời thúc đẩy phân bổ lại không gian phát triển du lịch của TP.HCM theo hướng cân bằng và bền vững.

Mục tiêu 40 triệu khách mỗi năm

Cần Giờ sở hữu hệ sinh thái rừng ngập mặn quý hiếm được UNESCO công nhận, bờ biển dài hơn 23km cùng hệ sinh thái rừng ngập mặn rộng hơn 75.000ha, được ví như “lá phổi xanh” của toàn khu vực. Quỹ đất dồi dào, cùng bản sắc văn hóa làng chài đặc trưng là nguồn lực quý báu để phát triển mô hình du lịch xanh, sinh thái, nghỉ dưỡng cao cấp gắn với bản địa - điều mà cả du khách trong và ngoài nước đang ngày càng quan tâm.

Các chuyên gia nhấn mạnh phát triển Cần Giờ phải dựa trên lợi thế sẵn có của một địa chỉ du lịch sinh thái.

Trong nhiều năm qua, tiềm năng của vùng đất này đã bị “neo lại” bởi hạn chế về hạ tầng, giao thông và không gian phát triển.

Theo bà Nguyễn Thị Hoà - Giám đốc Marketing Công ty cổ phần Vinpearl, khi đại dự án lấn biển Vinhomes Green Paradise được đưa vào vận hành, nơi này sẽ đón từ 40 triệu khách mỗi năm. Kỳ vọng này dựa trên việc dự án được thiết kế để trở thành siêu đô thị điểm nhấn lớn nhất TP.HCM, cũng là điểm đến độc nhất Việt Nam, quy tụ các công trình nghỉ dưỡng - vui chơi giải trí, hội tụ những công trình tổ chức lễ hội văn hóa - giải trí - thể thao, đáp ứng nhu cầu của mọi lứa tuổi.

"Với lợi thế nằm liền kề TP.HCM, Cần Giờ có đầy đủ điều kiện để trở thành điểm đến “đi nhanh - ở lâu - quay lại thường xuyên'. Chúng tôi tin những sự kiện quy mô lớn được tổ chức sẽ bùng nổ, kích hoạt dòng khách và tạo thói quen du lịch thường xuyên tới Cần Giờ.

Cùng với đó, các chương trình lễ hội, tour rừng Sác được vận hành và nhiều hoạt động trải nghiệm quốc tế sẽ là đòn bẩy đưa Cần Giờ nhanh chóng trở thành điểm đến sôi động quanh năm, củng cố niềm tin về một trung tâm du lịch quốc tế mới của Việt Nam. Nơi này sẽ trở thành điểm đến du lịch tầm cỡ quốc tế, thu hút khoảng 40 triệu lượt khách mỗi năm", bà Hòa nói.

Tuy nhiên, phát triển Cần Giờ thành cực tăng trưởng du lịch mới không phải là bài toán của riêng ngành Du lịch, mà là bài toán cấu trúc lại không gian kinh tế dịch vụ của TP.HCM.

Khu đô thị lần biển Cần Giờ với loạt công trình hiện đại đang được đẩy nhanh đầu tư.

Giám đốc Sở Du lịch khẳng định TP.HCM xác định Cần Giờ không là bản sao của bất kỳ điểm đến nào, mà sẽ phát triển theo hướng du lịch sinh thái - nghỉ dưỡng cao cấp - văn hóa bản địa đặc trưng trên nền tảng công nghệ, chuyển đổi xanh và sự đồng hành của cộng đồng.

Theo Bí thư Đảng ủy xã Cần Giờ Nguyễn Ngọc Vũ, mục tiêu xây dựng Cần Giờ thành cực tăng trưởng mới phải đồng thời giải quyết ba vấn đề cốt lõi.

Thứ nhất là duy trì tốc độ phát triển cao nhưng có kiểm soát; thứ hai là tạo ra sự vượt trội về đầu tư và phát triển hạ tầng; thứ ba là bảo đảm đóng góp thiết thực vào sự phát triển kinh tế của toàn vùng và toàn bộ nền kinh tế. Đây được xem là ba trụ cột chủ lực trong tư duy phát triển các cực tăng trưởng hiện nay.

"Trong tổng diện tích khoảng 157km² của Cần Giờ, khoảng 60% diện tích tự nhiên là rừng ngập mặn và hệ thống sông rạch. Đây là đặc điểm tạo nên nét riêng biệt, là yếu tố nền tảng định hình hướng phát triển du lịch sinh thái của địa phương", ông Vũ nhấn mạnh.

Khu du lịch Rừng Sác, địa chỉ độc đáo thu hút khách đến Cần Giờ.

Đồng quan điểm, ông Võ Anh Tài, Phó tổng giám đốc Saigontourist Group, nhấn mạnh, để Cần Giờ thực sự trở thành cực tăng trưởng du lịch mới, cần chuyển tư duy từ "khai thác tài nguyên" sang "thiết kế hệ sinh thái sản phẩm có cấu trúc".

Sản phẩm du lịch không chỉ là tour hay dịch vụ đơn lẻ, mà phải được tổ chức thành các dòng sản phẩm chủ lực, có bản sắc rõ ràng và khả năng cạnh tranh dài hạn.

"Lợi thế đặc biệt của Cần Giờ là cùng lúc sở hữu biển và rừng ngập mặn - nền tảng để hình thành hệ sản phẩm sinh thái mang tính biểu tượng, kết hợp trải nghiệm rừng ban ngày và nghỉ dưỡng biển ban đêm, tạo khác biệt so với các điểm đến thuần biển hoặc thuần sinh thái.

Nơi này cũng có thể định hình thành trung tâm du lịch chăm sóc sức khỏe và tái tạo năng lượng của TP.HCM, với các sản phẩm nghỉ dưỡng chữa lành, thiền, yoga, phục hồi thể chất và tinh thần cho cư dân đô thị lớn", ông Tài nói.