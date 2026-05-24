Bruno Fernandes lập kỷ lục, Man Utd thắng Brighton 3-0

Tối 24/5, Man Utd đánh bại Brighton với tỷ số 3-0 trên sân vận động Amex (Brighton) ở vòng 38 giải Ngoại Hạng Anh. Bruno Fernandes thiết lập cột mốc lịch sử của giải Ngoại Hạng Anh. Brighton mất suất dự Europa League nhưng vẫn được tham dự cúp châu Âu (Conference League) mùa sau.

Dorgu ghi bàn mở tỷ số và giúp Bruno Fernandes lập kỷ lục. (Ảnh: Reuters)

Man Utd chắc chắn kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng, sự quan tâm của các cổ động viên dồn vào Bruno Fernandes. Tiền vệ người Bồ Đào Nha chỉ cần thêm một đường chuyền dẫn tới bàn thắng ở trận này để trở thành cầu thủ kiến tạo nhiều nhất trong một mùa giải Ngoại Hạng Anh.

Cột mốc lịch sử của giải đấu được thiết lập ở phút 33. Patrick Dorgu giúp Fernandes lập kỷ lục bằng pha đánh đầu dũng mãnh trong tình huống phạt góc. Không lâu sau đó, Man Utd nâng tỷ số lên 2-0 khi Amad Diallo kiến tạo cho Bryan Mbeumo dứt điểm cận thành vào gôn trống.

Brighton không lép vế về thời lượng kiểm soát bóng. Đội chủ nhà cầm bóng 51% và tung ra 13 pha dứt điểm, nhiều hơn Man Utd. Tuy nhiên, sự khác biệt nằm ở chất lượng cơ hội. Brighton chỉ có 2 cú sút trúng đích và không tạo ra cơ hội nguy hiểm nào. Trong khi đó, Man Utd sút trúng đích 7 lần, có 4 cơ hội nguy hiểm và đạt chỉ số bàn thắng kỳ vọng 1,82.

Dorgu và Fernandes kiến tạo cho nhau ghi bàn. (Ảnh: Reuters)

Ngay đầu hiệp hai, Fernandes tự mình ghi bàn để khép lại trận đấu. Dorgu khống chế bóng không tốt nhưng vẫn kịp tạo điều kiện cho tiền vệ người Bồ Đào Nha dứt điểm tung lưới Brighton. Trợ lý trọng tài ban đầu báo lỗi việt vị, nhưng VAR xác định bàn thắng hợp lệ.

Bàn thua thứ ba khiến Brighton gần như không còn khả năng trở lại. Đội chủ nhà buộc phải đẩy cao đội hình để tìm bàn gỡ, đồng thời chờ kết quả các trận cùng giờ trong cuộc đua giành suất dự cúp châu Âu. Dù vậy, các pha tấn công của Brighton thiếu độ sắc bén. Họ có 9 cú sút trong hiệp hai nhưng chỉ 2 lần đưa bóng trúng đích.

Brighton khép lại mùa giải với 53 điểm, xếp thứ 8. Dù không thể góp mặt ở Europa League, đội chủ sân Amex ăn mừng khi biết tin Brentford không thắng được Liverpool. Điều này đồng nghĩa Brighton giữ được suất dự Conference League.

Brighton 0 3 Man Utd 33' Dorgu 44' Mbeumo 48' Fernandes

Đội hình Brighton vs Man Utd

Brighton: Bart Verbruggen (1), Ferdi Kadioglu (24), Lewis Dunk (5), Jan Paul van Hecke (6), Mats Wieffer (27), Pascal Gross (30), James Milner (20), Maxim De Cuyper (29), Jake Hinshelwood (13), Diego Gomez (25), Danny Welbeck.

Man Utd: Senne Lammens (31), Luke Shaw (23), Lisandro Martinez (6), Harry Magguire (5), Noussair Mazraoui (3), Mason Mount (7), Kobbie Mainoo (37), Bruno Fernandes (8), Patrick Dorgu (13), Amad Diallo (16), Bryan Mbeumo (19).