Khi nào nên mua cây giả để trang trí nhà, khi nào phải dùng cây thật?

Một chậu cây xanh cỡ lớn có thể thay đổi hoàn toàn diện mạo của căn phòng. Cây giúp làm mềm những góc trống, tạo điểm nhấn theo chiều cao và mang đến vẻ đẹp tự nhiên, khiến không gian trở nên hài hòa, ấm cúng hơn.

Trước đây, để tạo hiệu ứng này, nhiều người thường lựa chọn cây thật. Tuy nhiên, nhờ công nghệ sản xuất ngày càng tinh xảo, cây giả hiện có hình dáng và màu sắc rất giống cây sống, trở thành lựa chọn được nhiều nhà thiết kế nội thất khuyến khích thay vì chỉ là phương án thay thế.

Theo các chuyên gia, không có đáp án tuyệt đối cho câu hỏi nên chọn cây thật hay cây giả. Điều quan trọng là cân nhắc điều kiện không gian và nhu cầu sử dụng của từng gia đình.

Cây giả hay cây thật: Đâu là lựa chọn phù hợp?

Các chuyên gia cho rằng yếu tố đầu tiên cần xem xét là khả năng phát triển của cây trong môi trường sống. Trong đó, ánh sáng tự nhiên là yếu tố quyết định.

Những căn phòng thiếu sáng hoặc có nguồn sáng không ổn định thường phù hợp với cây giả hơn. Theo các nhà thiết kế nội thất, một cây thật còi cọc, thường xuyên rụng lá vì không thích nghi được với môi trường sẽ làm giảm tính thẩm mỹ của không gian hơn là một cây giả được lựa chọn phù hợp.

Bên cạnh điều kiện ánh sáng, lối sống của gia chủ cũng là yếu tố cần cân nhắc. Cây giả sẽ phù hợp hơn nếu bạn:

- Sống trong không gian thiếu ánh sáng tự nhiên.

- Thường xuyên đi công tác hoặc du lịch.

- Nuôi thú cưng có thói quen cắn, gặm cây.

- Không có nhiều thời gian chăm sóc cây.

- Muốn có mảng xanh luôn đẹp mà không phải bảo dưỡng thường xuyên.

Không có đáp án tuyệt đối cho câu hỏi nên chọn cây thật hay cây giả, điều quan trọng là cân nhắc điều kiện không gian và nhu cầu sử dụng của từng gia đình. (ảnh Getty Images)

Dù giá thành ban đầu của một cây giả chất lượng có thể cao hơn cây thật, các chuyên gia nhận định đây vẫn là khoản đầu tư hợp lý nếu so với chi phí phải thay nhiều cây thật không thể sống lâu trong nhà.

Khi nào nên chọn cây thật?

Dù cây giả ngày càng chân thực, các chuyên gia cho rằng chúng vẫn không thể thay thế hoàn toàn vẻ đẹp của cây sống.

Nếu căn phòng có đủ ánh sáng tự nhiên và người trồng sẵn sàng dành thời gian chăm sóc, cây thật vẫn là lựa chọn đáng giá hơn. So với cây giả, cây sống mang lại kết cấu tự nhiên, sự chuyển động nhẹ của lá và cảm giác sinh động, giúp không gian trở nên gần gũi hơn.

Đặc biệt, các chuyên gia khuyến khích đặt cây thật tại những khu vực sinh hoạt chính trong nhà như phòng khách hoặc phòng sinh hoạt chung. Theo thời gian, sự phát triển tự nhiên của cây sẽ góp phần tạo nên nét riêng cho không gian sống.

Khi nào nên mua cây giả?

Không phải loại cây nào cũng thích hợp để trồng trong nhà. Một số giống cây rất "khó tính", đòi hỏi điều kiện nghiêm ngặt về ánh sáng, độ ẩm và nhiệt độ, khiến ngay cả những người có kinh nghiệm cũng khó chăm sóc thành công.

Theo các chuyên gia, với những gia chủ yêu thích vẻ đẹp của các loại cây tạo điểm nhấn nhưng không có điều kiện chăm sóc phù hợp, việc lựa chọn phiên bản cây giả là giải pháp hợp lý. Điều này đặc biệt đúng với những giống cây nổi tiếng khó trồng như cây ô liu.

Những không gian phù hợp nhất để đặt cây giả

Các nhà thiết kế nội thất cho rằng cây giả có thể đặt ở hầu hết mọi vị trí trong nhà, nhưng phát huy hiệu quả nhất tại những nơi không đủ điều kiện để cây thật sinh trưởng, trong khi vẫn cần thêm mảng xanh để tạo cảm giác ấm cúng và cân đối.

Những vị trí được khuyến nghị gồm tiền sảnh thiếu sáng, phòng ăn có ánh sáng không ổn định, tầng hầm đã hoàn thiện, phòng dành cho khách, nhà nghỉ dưỡng hoặc những không gian mà gia chủ thường xuyên vắng mặt nên khó chăm sóc cây.

Bên cạnh vị trí đặt, cách bài trí cũng ảnh hưởng lớn đến tính thẩm mỹ của cây giả. Các chuyên gia khuyến nghị nên lựa chọn sản phẩm có thân và lá giống thật, sau đó thay sang chậu chắc chắn hơn. Có thể phủ lên bề mặt chậu bằng đất thật, rêu, vỏ cây hoặc sỏi trang trí để tăng cảm giác tự nhiên.

Ngoài ra, không nên đặt cây giả ngay dưới ánh nắng gắt từ cửa sổ vì ánh sáng mạnh có thể khiến chất liệu nhân tạo dễ bị lộ.

Để cây luôn giữ được vẻ đẹp như mới, người dùng cũng nên uốn chỉnh cành sau khi mở hộp để tạo dáng tự nhiên, đồng thời lau bụi trên lá và điều chỉnh lại các cành định kỳ nhằm duy trì độ đầy đặn của tán cây.

Một mẹo khác được các nhà thiết kế nội thất gợi ý là kết hợp cây giả với các yếu tố tự nhiên như hoa tươi, cành cây cắt hoặc một vài chậu cây thật cỡ nhỏ. Cách bài trí này giúp tổng thể không gian trở nên sinh động, có chiều sâu hơn và khó phân biệt đâu là cây thật, đâu là cây giả.

Cuối cùng, các chuyên gia cho rằng không nhất thiết phải lựa chọn một ngôi nhà chỉ sử dụng cây thật hoặc chỉ sử dụng cây giả. Thay vào đó, hãy coi mỗi loại là một công cụ trong thiết kế nội thất: cây thật nên được đặt ở nơi có đủ ánh sáng và điều kiện chăm sóc, còn cây giả sẽ là giải pháp phù hợp cho những khu vực thiếu sáng, nhà nghỉ dưỡng hoặc những không gian khó duy trì cây sống.