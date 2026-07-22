Hưng Yên dự kiến giảm 490 cơ sở giáo dục công lập sau sắp xếp

(VTC News) -

Ngày 22/7, UBND tỉnh Hưng Yên tổ chức cuộc họp nghe và cho ý kiến về phương án tổng thể sắp xếp cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh và phương án sắp xếp cơ sở giáo dục công lập của từng xã, phường.

Theo thống kê, trên địa bàn tỉnh Hưng Yên hiện có 1.162 cơ sở giáo dục công lập, gồm: 447 trường mầm non, 695 trường phổ thông, 18 trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên và 2 trường trung cấp.

Mạng lưới cơ sở giáo dục này cơ bản đáp ứng nhu cầu học tập của các học sinh. Tuy nhiên, sau sáp nhập đơn vị hành chính, tại một số địa phương vẫn còn nhiều trường cùng cấp hoặc trường liên cấp tại cùng địa bàn.

Hưng Yên dự kiến giảm khoảng 490 cơ sở giáo dục công lập, việc sắp xếp phải hoàn thành trước ngày 30/8.

Một số cơ sở có quy mô nhỏ, mô hình trường liên cấp còn bộc lộ bất cập, ảnh hưởng đến công tác quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục. Bên cạnh đó, tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ vẫn xảy ra. Nhiều trường còn thiếu nhân viên ở các vị trí hỗ trợ, trong khi việc bố trí nhân lực, phân bổ kinh phí và thực hiện một số chế độ, chính sách còn gặp khó khăn.

Theo dự thảo phương án, việc sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục nhằm phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp, hướng tới giảm khoảng 30% đầu mối cơ sở giáo dục công lập ở mỗi cấp học trên địa bàn xã, phường so với thời điểm ngày 1/7/2025.

Cụ thể, mỗi đơn vị hành chính cấp xã bảo đảm tối thiểu một trường mầm non và một cơ sở giáo dục phổ thông có đủ cấp tiểu học, trung học cơ sở; đồng thời sẽ tập trung hoàn thành việc sắp xếp xong trước ngày 30/8/2026 để sẵn sàng cho năm học 2026-2027.

Sau sắp xếp, toàn tỉnh dự kiến giảm 490 cơ sở giáo dục công lập so với hiện nay. Ngoài ra, tại Hưng Yên đang được tạm giao 42.169 biên chế cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên. Sau sắp xếp, dự kiến có khoảng 1.605 cán bộ quản lý, nhân viên dôi dư. Việc bố trí, sắp xếp sẽ được thực hiện theo tiêu chuẩn, năng lực, vị trí việc làm và các quy định hiện hành.

Kết luận cuộc họp, ông Phạm Văn Nghiêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên, nhấn mạnh, việc sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập là nhiệm vụ quan trọng nhằm thực hiện chủ trương tinh gọn bộ máy, đồng thời nâng cao chất lượng giáo dục, sử dụng hiệu quả đội ngũ cán bộ, giáo viên, cơ sở vật chất và các nguồn lực đầu tư.

Ông Nghiêm yêu cầu quá trình triển khai phải bảo đảm công khai, minh bạch, tạo sự đồng thuận trong đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên và không làm ảnh hưởng đến hoạt động dạy học.

Lãnh đạo tỉnh Hưng Yên giao Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp thu các ý kiến, rà soát, hoàn thiện phương án theo hướng xây dựng mạng lưới trường học phù hợp với điều kiện từng địa phương, khuyến khích hình thành các trường đồng cấp có quy mô hợp lý.

Các sở, ngành và địa phương phối hợp rà soát phương án quản lý, bàn giao cơ sở vật chất, tài sản, kinh phí cùng các nội dung liên quan; đồng thời khẩn trương hoàn tất đề án, kế hoạch và các phụ lục để trình cấp có thẩm quyền đúng tiến độ.