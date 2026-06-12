Hà Nội sẽ tinh gọn bộ máy giáo dục, bảo đảm quyền lợi học sinh

(VTC News) -

Sáng 12/6, thảo luận tổ tại kỳ họp HĐND thành phố Hà Nội, Chủ tịch UBND TP Vũ Đại Thắng cho biết, về lĩnh vực văn hóa, y tế và giáo dục, các chính sách của thành phố được xây dựng trên cơ sở bám sát các nghị quyết của Trung ương và định hướng xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại, giàu bản sắc và hạnh phúc.

Trong lĩnh vực y tế, Hà Nội sẽ triển khai theo hướng đầu tư đồng bộ toàn hệ thống, từ y tế cơ sở, bệnh viện tuyến huyện, bệnh viện đa khoa thành phố đến các cơ sở y tế chuyên sâu.

Thành phố đặc biệt quan tâm đầu tư cho y tế cơ sở và các bệnh viện đa khoa tại khu vực ngoại thành; đồng thời nâng cao năng lực quản trị, đào tạo nhân lực và chuyển giao kỹ thuật giữa các tuyến.

Mục tiêu là bảo đảm hệ thống y tế cơ sở đáp ứng tốt nhu cầu chăm sóc sức khỏe ban đầu của người dân, đồng thời hình thành các trung tâm y tế chuyên sâu về tim mạch, sản, nhi, ung thư và các lĩnh vực đặc thù khác.

"Đối với giáo dục, quan điểm của thành phố là tiếp tục tinh gọn bộ máy nhưng không ảnh hưởng đến quyền lợi học tập của học sinh. Hà Nội sẽ tiếp tục tăng số lớp học, bổ sung giáo viên và đầu tư thêm cơ sở giáo dục tại những khu vực có tốc độ đô thị hóa nhanh như Gia Lâm, Hoài Đức, Thanh Trì", Chủ tịch Hà Nội cho biết thêm.

Tuy nhiên, ông Thắng cũng cho biết, thành phố sẽ không tăng đầu mối quản lý. Các trường học sẽ được sắp xếp theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối nhưng vẫn duy trì nhiều cơ sở đào tạo, bảo đảm đáp ứng nhu cầu học tập của người dân và phù hợp chủ trương tinh giản biên chế.

Chủ tịch Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu thảo luận tổ. (Ảnh: Viết Thành)

Phát biểu liên quan các tồn tại về đất đai kéo dài nhiều năm qua, Chủ tịch Vũ Đại Thắng cho biết, về nguyên tắc, thành phố sẽ xây dựng khung chính sách chung, còn việc áp dụng sẽ giao cho các địa phương thực hiện trên cơ sở những tiêu chí thống nhất. Nếu giao cho từng xã tự xây dựng cơ chế, chính sách thì sẽ dẫn tới tình trạng mỗi nơi làm một kiểu.

Do đó, thành phố cần ban hành chính sách thống nhất để các địa phương có điều kiện tương tự có thể áp dụng ngay mà không phải xin ý kiến lại từ đầu.

Đối với công tác giải phóng mặt bằng, định hướng của thành phố là giao cho cấp xã tổ chức thực hiện. Tuy nhiên, việc này cần được triển khai trên cơ sở chính sách đồng bộ trên toàn địa bàn, tránh tình trạng cùng một loại dự án nhưng mỗi nơi áp dụng một mức hỗ trợ khác nhau, gây khó khăn trong tổ chức thực hiện.

Liên quan chính sách đất đai, các nghị quyết sắp ban hành sẽ kế thừa quy định của pháp luật hiện hành, đồng thời phát huy các cơ chế đặc thù mà Trung ương đã cho phép Hà Nội thực hiện.

Đầu năm 2025, thành phố đã triển khai Nghị quyết 258 với nhiều cơ chế đặc thù dành cho các dự án quy mô lớn. Nghị quyết này cho phép áp dụng một số chính sách riêng trong quá trình chuẩn bị đầu tư, quyết định chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư và đặc biệt là cơ chế hỗ trợ, bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Chủ tịch Hà Nội lấy ví dụ, đối với một số dự án trọng điểm như khu đô thị Olympic và các dự án thuộc danh mục thực hiện theo Nghị quyết 258, mức hỗ trợ giải phóng mặt bằng có thể được áp dụng theo cơ chế đặc thù. Vì vậy sẽ có sự khác biệt giữa các dự án thuộc diện đặc biệt quan trọng với những dự án thông thường.

"Đây là các dự án có tác động lan tỏa lớn tới sự phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô và cả nước. Do đó, trong quá trình triển khai Luật Thủ đô và các nghị quyết của HĐND thành phố, vẫn cần duy trì một số cơ chế riêng đối với các dự án thuộc Nghị quyết 28.

Một trong những mục tiêu quan trọng của các Nghị quyết lần này là xử lý dứt điểm các tồn tại kéo dài nhiều năm trên địa bàn thành phố, đặc biệt là các trường hợp giao đất từ trước đây", Chủ tịch Hà Nội nhấn mạnh.

Chủ tịch Vũ Đại Thắng phát biểu tại tổ. (Ảnh: Viết Thành)

Thông qua Luật Thủ đô và các nghị quyết của HĐND thành phố, Hà Nội sẽ giải quyết dứt điểm các trường hợp giao đất tồn tại từ nhiều thập kỷ trước tại nhiều xã, liên quan đến hàng nghìn hộ dân, đặc biệt ở khu vực Hà Tây cũ. Có những vấn đề phát sinh từ những năm 1980 đến nay vẫn chưa được xử lý.

Khi các tồn tại này được tháo gỡ, hàng nghìn hộ dân sẽ được giải quyết quyền lợi chính đáng, qua đó tạo sự đồng thuận xã hội và mở ra cơ hội phát triển kinh tế cho các địa phương.

Đối với các dự án chậm triển khai, nhất là các dự án liên quan đến giao đất, cho thuê đất, thành phố đang nghiên cứu các cơ chế phù hợp để tháo gỡ khó khăn. UBND thành phố cũng mong muốn tiếp tục nhận được ý kiến đóng góp từ cấp cơ sở để hoàn thiện chính sách.

Một nội dung khác được nhiều địa phương quan tâm là việc sử dụng đất ngắn hạn đối với các khu đất đã có quy hoạch nhưng chưa triển khai dự án. Theo Chủ tịch Hà Nội, hiện nay trên địa bàn thành phố có khá nhiều khu đất thuộc diện này.

Thành phố đang đề xuất cơ chế cho phép giao đất, cho thuê đất ngắn hạn để khai thác hiệu quả quỹ đất trong thời gian chờ thực hiện quy hoạch. Vấn đề cần tiếp tục thảo luận là thời hạn sử dụng đất ngắn hạn nên kéo dài bao lâu, 5 năm, 10 năm hay ở mức phù hợp hơn để vừa phát huy hiệu quả sử dụng đất, vừa bảo đảm thực hiện đúng quy hoạch.

Về quản lý rừng, Hà Nội là địa phương có tỷ lệ rừng thấp so với nhiều tỉnh, thành khác. Diện tích rừng chủ yếu tập trung tại Ba Vì và Sóc Sơn. Quan điểm của thành phố là phải duy trì ổn định diện tích rừng hiện có, không làm giảm tỷ lệ che phủ rừng. Việc khai thác kinh tế dưới tán rừng cần được nghiên cứu thận trọng, bảo đảm không ảnh hưởng đến môi trường sinh thái.

Đối với các mô hình kinh tế mới, kinh tế tuần hoàn, chuyển đổi xanh và bảo vệ môi trường, thành phố đang xây dựng nhiều cơ chế hỗ trợ mạnh mẽ.

Theo đề xuất, các dự án phục vụ kinh tế tuần hoàn, giảm phát thải, bảo vệ môi trường có thể được hỗ trợ tới 70% từ các quỹ của thành phố. Đây là mức hỗ trợ lớn nhằm thu hút đầu tư vào lĩnh vực năng lượng xanh và phát triển bền vững. Đối với lĩnh vực công nghệ cao, Hà Nội xác định đây là một trong những động lực tăng trưởng quan trọng trong thời gian tới.

Bên cạnh Khu công nghệ cao Hòa Lạc, thành phố đang phát triển các mô hình khu công nghiệp công nghệ cao, khu công nghệ sinh học công nghệ cao để tạo giá trị gia tăng cho nền kinh tế.

Các dự án đầu tư vào khu công nghệ cao, khu công nghiệp công nghệ cao sẽ được xem xét theo cơ chế ưu tiên dành cho nhà đầu tư chiến lược, tạo điều kiện thuận lợi nhất để thu hút các dự án có hàm lượng công nghệ cao, thân thiện môi trường và có tác động lớn tới tăng trưởng kinh tế của Thủ đô.

Một trọng tâm khác của Luật Thủ đô và các nghị quyết lần này là cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm thời gian thực hiện các dự án đầu tư. Thành phố đã rà soát, cắt giảm mạnh các thủ tục thẩm định, thẩm tra và các khâu trung gian.

Hiện nay, thời gian giải quyết nhiều thủ tục đã giảm từ 30% đến 57%. Riêng thời gian quyết định chủ trương đầu tư giảm tới 60%.

Đây được kỳ vọng sẽ là bước đột phá quan trọng giúp tháo gỡ các nút thắt về thể chế, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của Hà Nội từ ngày 1/7 tới.