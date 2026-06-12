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GS Vũ Minh Giang chỉ ra 'điểm nghẽn tư duy' của khoa học cơ bản

(VTC News) -

Theo GS.TSKH Vũ Minh Giang, phát triển khoa học cơ bản cần phải thay đổi cốt tử tư duy “tính bằng thóc, ra bao nhiêu tiền”.

Minh Hoàn
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