+
++
Chia sẻ trang
Phóng sự - Khám phá
Điều tra
Thế giới game
Bài thuốc hay
Quảng cáo
Công nghệ
World Cup 2018
Emagazine
VTC News 10 năm hành trình nhân ái
Asiad 2018
Khát vọng việt nam 2019
Tổng hợp
90 năm Đảng quang vinh
Đại hội Đảng XIII
Lá lành đùm lá rách
Cần biết
Thời sự
SEA Games 32
VTC NEWS TV
Kinh tế
Reels
Thể thao
Sống đẹp
Thế giới
Giáo dục
Pháp luật
Văn hóa - Giải trí
Sức khỏe
Reels
Đời sống
Xe
Thông tin cải chính, xin lỗi
Khoa học - Công nghệ
Doanh nghiệp - Doanh nhân
Bất động sản
CƯỜI
Euro 2024
Euro 2020
Doanh nghiệp vì người tiêu dùng
Netbiz
Trẻ
Xổ số
Đại hội Đảng XIV
World Cup 2026
Chuyển đổi xanh
Đóng
GS Vũ Minh Giang chỉ ra 'điểm nghẽn tư duy' của khoa học cơ bản
(VTC News) -
Theo GS.TSKH Vũ Minh Giang, phát triển khoa học cơ bản cần phải thay đổi cốt tử tư duy “tính bằng thóc, ra bao nhiêu tiền”.
Minh Hoàn
Chia sẻ Facebook
Bình luận
Tin mới
'Ông trùm' ma tuý phim giờ vàng, ngoài đời là Trung tá công an
14:38 12/06/2026
Sao Việt
Đề tiếng Anh THPT 2026 không dễ hơn, phổ điểm vẫn được dự báo tăng nhẹ
14:32 12/06/2026
Tuyển sinh
Tặng quà gần 1,6 triệu người có công dịp kỷ niệm ngày Thương binh - Liệt sĩ
14:26 12/06/2026
Tin nóng
Xem trực tiếp Mỹ vs Paraguay World Cup 2026 ngày 13/6 trên kênh nào?
14:09 12/06/2026
Lịch bóng đá
VOV chính thức sở hữu bản quyền phát thanh World Cup 2026
14:07 12/06/2026
Hậu trường
Tập đoàn Trung Quốc đề xuất ứng vốn đầu tư hạ tầng đô thị cho TP.HCM
14:06 12/06/2026
Đầu tư
SpaceX đưa Elon Musk trở thành tỷ phú nghìn tỷ USD đầu tiên trên thế giới
14:03 12/06/2026
Khám phá
Đưa con khai giảng vài tiếng là đủ, đâu cần tăng 2 ngày nghỉ dịp 2/9
14:00 12/06/2026
Ý kiến
XSMN 12/6 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay 12/6/2026
14:00 12/06/2026
Xổ số miền Nam
Vinamilk góp phần đưa lựa chọn thuần chay đến gần hơn với người tiêu dùng
13:54 12/06/2026
Đời sống