Trực tiếp bóng chuyền nữ Việt Nam 0-3 Thái Lan, giải SEA V.League 2026

Cập nhật trực tiếp tỷ số Việt Nam vs Thái Lan VIỆT NAM 0 18 17 14 THÁI LAN 3 25 25 25 Theo lịch thi đấu SEA V.Cup 2026, trận đấu giữa đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam và Thái Lan bắt đầu lúc 19h ngày 2/8. Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số Việt Nam vs Thái Lan mới nhất tại đây.

14-25 Thái Lan thắng chóng vánh. Đội tuyển xứ chùa vàng vô địch chặng 1 SEA V.Cup 2026 dù không sử dụng đội hình mạnh nhất.

12-20 Thái Lan tiếp tục lên điểm rất nhanh. Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vâxn không ổn định được bước 1 và những pha phòng thủ thàng sau để tạo đà tấn công tốt.

10-12 Những pha phối hợp đánh nhanh thành công đang giúp đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam duy trì bám đuổi.

7-10 Thanh Thúy đánh lao tốt, ghi 2 điểm gần nhất của đội tuyển Việt Nam.

3-7 Bích Thủy ghi điểm nhưng Thái Lan khiếu nại thành công lỗi chạm lưới. Đội tuyển Việt Nam tiếp tục bám đuổi Thái Lan.

1-3 Như Quỳnh đánh dội chắn ghi điểm đầu tiên ở set 3. Sau đó, Thái Lan ghi lại 3 điểm rất nhanh.

17-25 Warisara Seetaloed kết thúc set 2 với cú đánh chéo sân từ vị trí số 2. Thống kê hiệp 2.

16-20 Sau khi Như Quỳnh, Thanh Thúy ghi 2 điểm liên tiếp, Thái Lan cũng tái lập chuỗi lên điểm để chạm mốc 20. Sasipaporn và Ajcharaporn vẫn rất mạnh.

14-16 Pha chắn tốt của Như Anh giúp đội tuyển Việt Nam thu hẹp cách biệt còn 2 điểm.

8-14 Thái Lan lại ghi 6 điểm liên tiếp trước khi Thanh Thúy ngắt chuỗi.

7-7 Đội tuyển Việt Nam lên 5 điểm liên tiếp. Sự xuất hiện của Nguyễn Thị Uyên đang tạo ra hiệu ứng tích cực. Cô trực tiếp ghi 3 điểm.

2-7 Đội tuyển Việt Nam vẫn chật vật ở bước 1. Khi bóng lên được vị trí tấn công thì lại gặp hàng chắn rất chắc của Thái Lan.

1-2 Kim Thoa phát bóng. Đội Thái Lan phạm lỗi thua điểm đầu tiên. Tuy nhiên, Sasipaporn ghi liền 2 điểm bằng những cú đập rất mạnh từ biên trái.

18-25 Ajcharaporn Kongyot ghi điểm quyết định.

17-24 Trà My phát bóng ra ngoài. Thái Lan ở rất gần set point đầu tiên.

14-20 Thái Lan chạm mốc 20 điểm. Đội tuyển Việt Nam chắn bóng không hiệu quả và đang phụ thuộc nhiều vào khả năng phòng thủ phía sau.

9-16 Đội tuyển Việt Nam hội ý lần 2. Các học trò của huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt vẫn bị rối ở bước 1, dẫn đến các pha tấn công quá dễ đoán.

8-13 Đội tuyển Việt Nam duy trì bám đuổi với cách biệt 5-6 điểm. Đội chủ nhà chưa có chuỗi lên 2 điểm liên tiếp nào.

5-11 Thanh Thúy đánh lách chắn ghi điểm nhưng sau đó cô lại không phòng thủ được ở tình huống tiếp theo. HLV Tuấn Kiệt rút Thanh Thúy ra nghỉ để đưa vào một cầu thủ khác phòng thủ hàng sau tốt hơn.

3-8 Như Quỳnh nhảy đập rất tốt từ hàng sau. Thái Lan tổ chức chắn bóng tốt từ đầu trận khiến các cầu thủ Việt Nam hiếm khi có các pha tấn công hiệu quả.

2-7 Phải đến khi Sasipaporn Janthawisut phát bóng ra ngoài, đội tuyển Việt Nam mới có điểm thứ hai. Đội chủ nhà vẫn chưa bắt nhịp được với trận đấu.

1-5 Đội tuyển Việt Nam đánh lỗi nhiều ở các nhịp 1,2 trong giai đoạn đầu của trận đấu. Huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt lập tức gọi hội ý sau pha phối hợp không ăn ý giữa Lê Thúy và Kim Thoa.

1-3 Trà My ghi điểm đầu tiên cho đội tuyển Việt Nam bằng cú đánh dội chắn ở biên phải.

0-1 Thái Lan (áo đỏ) giao bóng. Đội tuyển Việt Nam lỗi bước 1 và thua điểm đầu tiên.

Đội tuyển Việt Nam xuất phát với đội hình gồm Nguyễn Thị Trà My (1), Trần Thị Thanh Thúy (3), Lê Thanh Thúy (8), Võ Thị Kim Thoa (14), Vi Thị Như Quỳnh (16), Trần Thị Bích Thủy (18).

Thông tin trận đấu Việt Nam vs Thái Lan Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam gặp Thái Lan ở lượt trận cuối chặng 1 SEA V.Cup 2026. Trận đấu diễn ra lúc 19h ngày 2/8 tại Nhà thi đấu Đông Anh, Hà Nội. Kết quả màn so tài này quyết định đội vô địch chặng đấu đầu tiên. Đội tuyển Việt Nam Việt Nam đang dẫn đầu bảng xếp hạng với 2 trận thắng và 6 điểm. Thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt thắng Philippines 3-1 ở trận ra quân, sau đó tiếp tục vượt qua Indonesia với cùng tỷ số. Đội chủ nhà thắng 6 set và thua 2 set. Thái Lan cũng toàn thắng hai lượt trận nhưng đứng thứ hai với 5 điểm. Đội bóng xứ chùa vàng đánh bại Indonesia 3-1, trước khi cần đủ 5 set để thắng Philippines 3-2. Thái Lan có 6 set thắng và 3 set thua. Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đấu với Thái Lan ở trận đấu quyết định ngôi đầu bảng xếp hạng chặng 1 SEA V.Cup 2026. Về lực lượng, đội tuyển Việt Nam không có đội hình mạnh nhất ở chặng đấu tại Hà Nội. Thái Lan cũng để nhiều trụ cột nghỉ ngơi sau Volleyball Nations League và chuẩn bị cho chặng 2 diễn ra tại Chiang Mai từ ngày 7 đến 9/8. Tuy nhiên, cả 2 đội vẫn có những ngôi sao trình độ cao để đảm bảo chất lượng chuyên môn. Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam từng đánh bại Thái Lan ở SEA V.Cup 2025 và chơi ngang ngửa với đối thủ trong trận chung kết SEA Games 33. Cặp đấu Việt Nam vs Thái Lan như thường lệ vẫn là trận đấu đáng xem bậc nhất của bóng chuyền nữ Đông Nam Á và châu Á.