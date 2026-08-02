Hơn 18.000 người dự giải marathon Quốc tế Di sản Hạ Long 2026

(VTC News) -

Chiều 2/8, Ban Tổ chức Giải Marathon Quốc tế Di sản Hạ Long (Halong Bay Heritage Marathon) chính thức công bố mùa giải năm 2026 dự kiến diễn ra từ ngày 20 đến 22/11, ngày thi đấu chính thức vào 22/11.

Theo Ban Tổ chức, giải năm nay sẽ thu hút kỷ lục với khoảng 18.000 vận động viên trong nước và quốc tế tham gia.

Giải Marathon Quốc tế Di sản Hạ Long 2026 dự kiến thu hút khoảng 18.000 vận động viên trong nước và quốc tế.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ninh, khẳng định Quảng Ninh đang chuyển mạnh từ phát triển dựa vào tài nguyên sang phát triển dựa trên dịch vụ, đổi mới sáng tạo và giá trị gia tăng.

Trong chiến lược đó, lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch không chỉ phục vụ đời sống xã hội mà còn trở thành ngành kinh tế quan trọng, trong đó kinh tế thể thao và kinh tế sự kiện được xác định là động lực mới thúc đẩy tăng trưởng.

Theo ông Tùng, một giải thể thao ngày nay không chỉ được đánh giá qua thành tích chuyên môn hay số lượng vận động viên tham dự mà còn ở giá trị mang lại cho du lịch, thương hiệu địa phương và cộng đồng doanh nghiệp.

Mỗi giải chạy có thể thu hút hàng chục nghìn du khách, kích cầu các lĩnh vực lưu trú, vận tải, ẩm thực, mua sắm, đồng thời quảng bá hình ảnh điểm đến tới bạn bè trong nước và quốc tế.

Chiều 2/8, Ban Tổ chức chính thức công bố Giải Marathon Quốc tế Di sản Hạ Long 2026.

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ninh cho biết tỉnh đặt mục tiêu xây dựng hệ thống sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch diễn ra quanh năm, từng bước đưa Quảng Ninh trở thành trung tâm tổ chức các sự kiện quy mô quốc gia và quốc tế ở khu vực phía Bắc.

Cũng tại lễ công bố, PGS.TS Nguyễn Trí, Tổng Giám đốc Công ty DHA Việt Nam cho biết, việc giải Marathon Quốc tế Di sản Hạ Long tiếp tục đạt Nhãn Thế giới (World Athletics Label Road Race) là sự ghi nhận đối với chất lượng tổ chức, đồng thời góp phần nâng vị thế của marathon Việt Nam trên bản đồ chạy bộ quốc tế.

Theo đó, đây là giải chạy duy nhất của Việt Nam hiện nay đạt được chứng nhận này. Các vận động viên sẽ tranh tài ở bốn cự ly gồm: 42,195km, 21,0975km, 10km và 5km. Điểm xuất phát và về đích đặt tại Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm tỉnh Quảng Ninh, với cung đường chạy qua nhiều tuyến ven bờ vịnh Hạ Long.

Mùa giải năm nay, lần đầu tiên Ban tổ chức giới thiệu Cúp Doanh nghiệp Rồng Xanh (Green Dragon Cup), sân chơi dành cho cộng đồng doanh nghiệp. Với quy mô dự kiến khoảng 18.000 vận động viên, giải đấu được kỳ vọng tiếp tục góp phần quảng bá hình ảnh Vịnh Hạ Long, thúc đẩy phát triển du lịch thể thao và kinh tế sự kiện của Quảng Ninh.