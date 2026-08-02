XSKG 2/8 - Kết quả xổ số Kiên Giang hôm nay 2/8/2026

(VTC News) -

Kết quả xổ số Kiên Giang hôm nay 2/8/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Kiên Giang quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSKG 2/8/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSKG 2/8 - Trực tiếp kết quả xổ số Kiên Giang hôm nay 2/8/2026 - Xổ số Kiên Giang Chủ nhật ngày 2/8/2026

Kết quả XSKG 2/8/2026 sẽ được cập nhật sau 16h15

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- XSKG 26/7/2026

Kết quả xổ số Kiên Giang ngày 26/7/2026 với dãy số giải đặc biệt là 016554 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSKG 26/7, kết quả xổ số Kiên Giang ngày 26/7/2026

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Kết quả xổ số Kiên Giang ngày 19/7/2026 với dãy số giải đặc biệt là 310228 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSKG 19/7, kết quả xổ số Kiên Giang ngày 19/7/2026

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Kết quả xổ số Kiên Giang ngày 12/7/2026 với dãy số giải đặc biệt là 913490 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSKG 12/7, kết quả xổ số Kiên Giang ngày 12/7/2026

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Kết quả xổ số hôm nay ngày 5/7/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Kiên Giang quay số mở thưởng như sau:

XSKG 5/7, kết quả xổ số Kiên Giang ngày 5/7/2026

Cơ cấu giải thưởng XSKG

Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Kiên Giang gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải, giá trị giải thưởng lên tới 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải trị giá 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải trị giá 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): Gồm 20 giải, mỗi giải trị giá 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): Gồm 70 giải, mỗi giải 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): Gồm 100 giải, mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): Gồm 300 giải, mỗi giải trị giá 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): Gồm 1.000 giải, mỗi giải trị giá 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): Gồm 10.000 giải, mỗi giải trị giá 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt, giá trị mỗi giải là 50 triệu đồng, cho các vé chỉ sai một số hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt.

- 45 giải khuyến khích, mỗi giải trúng nhận 6 triệu đồng, cho các vé chỉ sai 1 số ở bất kỳ hàng nào so với số trúng giải đặc biệt (ngoại trừ sai số ở hàng trăm nghìn).

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- XSMN thứ Hai gồm có Công ty XSKT Đồng Tháp, Cà Mau, TP.HCM quay số mở thưởng.

- XSMN thứ Ba gồm Công ty XSKT Bà Rịa - Vũng Tàu, Bến Tre, Bạc Liêu quay số mở thưởng.

- XSMN thứ Tư gồm Công ty XSKT Sóc Trăng, Đồng Nai và Cần Thơ quay số mở thưởng.

- XSMN thứ Năm gồm Công ty XSKT Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận quay số mở thưởng.

- XSMN thứ Sáu gồm Công ty XSKT Bình Dương, Trà Vinh, Vĩnh Long tổ chức quay số mở thưởng.

- XSMN thứ Bảy gồm Công ty XSKT Hậu Giang, Bình Phước, Long An và TP.HCM quay số mở thưởng.

- XSMN Chủ nhật gồm Công ty XSKT Lâm Đồng, Kiên Giang, Tiền Giang sẽ quay số mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Kiên Giang hôm nay 2/8/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.