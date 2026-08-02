Lý do HLV Kim Sang-sik xếp Tài Lộc dự bị cho Đình Bắc

(VTC News) -

Tối 31/7 trên sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội), dù áp đảo hoàn toàn và tung ra tới 22 cú sút, đội tuyển Việt Nam bị Singapore cầm hòa 0-0. Huấn luyện viên Kim Sang-sik gây bất ngờ khi rút Nguyễn Đình Bắc rời sân ở cuối hiệp một mà không chờ đến giờ nghỉ. Nhà cầm quân người Hàn Quốc cho rằng tiền đạo này chưa hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Cá nhân Nguyễn Đình Bắc gây thất vọng rất lớn với màn trình diễn không đạt yêu cầu. Anh bỏ lỡ ít nhất 3 cơ hội nguy hiểm chỉ trong 22 phút đầu tiên. Sau đó, tiền đạo sinh năm 2004 liên tục đi bóng hỏng và không phối hợp tốt với 2 đồng đội ở hàng công là Nguyễn Xuân Son và Đỗ Hoàng Hên. Điều này khiến người hâm mộ đặt ra câu hỏi rằng liệu quyết định để Đình Bắc đá chính khi Nguyễn Tài Lộc bình phục chấn thương có phải tính toán sai lầm.

Nguyễn Đình Bắc gây thất vọng ở trận đấu với Singapore.

Huấn luyện viên Kim Sang-sik có nhiều lý do để sử dụng Nguyễn Đình Bắc ở trận đấu trên sân nhà. Trước khi ASEAN Cup 2026 khởi tranh, Nguyễn Tài Lộc được “quy hoạch” cho vị trí tiền đạo cánh trái. Đội tuyển Việt Nam muốn có bộ 3 cầu thủ nhập tịch Tài Lộc - Xuân Son - Hoàng Hên.

Nhưng ngay trước trận gặp Timor Leste ở Thái Lan, Nguyễn Tài Lộc gặp chấn thương bắp chân và không được đăng kí thi đấu. Khi về đến Việt Nam, bộ phận y tế đánh giá tiền đạo sinh năm 1994 đã bình phục vết đau nhưng vẫn cần thời gian để có thể đạt trạng thái tốt nhất. Đây cũng là biện pháp giảm thiểu rủi ro tái phát chấn thương mà ban huấn luyện dành cho Tài Lộc.

Nguyễn Đình Bắc vừa lập hat-trick vào lưới Timor Leste và cho thấy phong độ rất cao. Thậm chí, các cầu thủ dự bị như Nguyễn Trần Việt Cường và Nguyễn Ngọc Mỹ cũng chưa thể có sự tự tin và hưng phấn như Đình Bắc.

Việc xếp Đình Bắc đá chính là toan tính không sai về mặt lý thuyết. Nhưng ngôi sao của CLB Công an Hà Nội mới chỉ 22 tuổi - sự ổn định trong màu áo đội tuyển quốc gia khó có thể đảm bảo như những đồng đội giàu kinh nghiệm.

Nhiều khả năng, Tài Lộc sẽ trở lại đội hình xuất phát ở trận gặp Indonesia nhưng cơ hội của Đình Bắc vẫn còn.