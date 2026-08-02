NSND Ngọc Thư lấy nước mắt khán giả trong vở kịch 'Biển khát'

(VTC News) -

Vở kịch Biển khát do đạo diễn Nguyễn Văn Ba dàn dựng mang đến câu chuyện giàu tính nhân văn, khai thác những góc khuất của số phận con người qua bối cảnh một làng chài ven biển.

Không chạy theo những màn kịch tính hay cao trào dồn dập, tác phẩm chinh phục người xem bằng diễn biến tâm lý tinh tế, để rồi từng bước bóc mở một bí mật khiến nhiều khán giả nghẹn lòng.

NSND Ngọc Thư (phải) lấy nước mắt khán giả khi vào vai bà Tâm trong “Biển khát”.

Tác phẩm mở đầu với ngày Vĩnh (Tiến Huy, Nhà hát Kịch Hà Nội) trở về quê sau nhiều năm xa cách. Cuộc đoàn tụ tưởng như trọn vẹn lại phủ bóng bi kịch khi anh đã mất đi ánh sáng đôi mắt. Phía sau mái ấm mà Vĩnh tin tưởng là một bí mật đã được cả gia đình chôn giấu suốt 12 năm.

Trong những năm tháng mòn mỏi chờ chồng đi lính, Hoan (Kim Dung, Nhà hát Kịch Quân đội) rơi vào trầm cảm vì cô đơn. Trong một đêm mộng du, cô vô tình ngã vào vòng tay Toàn – người bạn thân của Vĩnh, cũng là người âm thầm yêu cô từ lâu. Họ có với nhau một đứa con - bé Tiến.

Để giữ gìn hạnh phúc gia đình, bà Tâm (NSND Ngọc Thư) quyết định che giấu sự thật. Bà dựng nên câu chuyện con dâu từng vào đơn vị thăm chồng để hợp thức hóa việc bé Tiến là con ruột của Vĩnh. Lời nói dối ấy kéo dài suốt 12 năm, cho đến ngày Vĩnh trở về và không ngừng day dứt với câu hỏi: “Bố đẻ của thằng Tiến là ai?”.

Bi kịch lên đến đỉnh điểm khi Vĩnh trở về và không ngừng truy tìm sự thật về thân thế đứa trẻ. Cuộc đối diện giữa Vĩnh, Hoan và Toàn không mang đến chiến thắng cho bất kỳ ai. Hoan gục ngã trước mặc cảm tội lỗi, Toàn sống trong dằn vặt, Vĩnh tan nát vì niềm tin bị phản bội, còn đứa trẻ vô tội trở thành nạn nhân của những lựa chọn từ người lớn.

Bên cạnh kịch bản hấp dẫn, điểm sáng của vở diễn đến từ diễn xuất của dàn nghệ sĩ. Trong đó, vai bà Tâm của NSND Ngọc Thư được xem là điểm nhấn. Nhân vật không chỉ là người mẹ hết lòng vì con mà còn là người chấp nhận mang theo một lời nói dối suốt 12 năm để bảo vệ hạnh phúc gia đình.

Điều khiến vai diễn chạm đến cảm xúc người xem không nằm ở những màn khóc lóc bi lụy mà ở lối diễn tiết chế của NSND Ngọc Thư. Chỉ bằng ánh mắt xa xăm, tiếng thở dài hay những khoảng lặng đúng lúc, nữ nghệ sĩ đã khắc họa hình ảnh một người mẹ bao dung, giằng xé giữa đạo đức và tình thân.

Ở cao trào vở diễn, bà Tâm vẫn là người lặng lẽ đứng giữa những mâu thuẫn, chấp nhận hy sinh danh dự và sự thanh thản của bản thân để các con có cơ hội giữ lấy mái ấm. Chính sự hy sinh âm thầm ấy đã lấy đi nhiều nước mắt của khán giả.

Diễn viên Tiến Huy cũng nhận được nhiều lời khen.

Trong vai Vĩnh, diễn viên Tiến Huy lựa chọn cách thể hiện tiết chế, không xây dựng hình ảnh người khiếm thị theo lối cường điệu. Chỉ bằng những cử chỉ nhỏ như bàn tay siết chặt, cái ngẩng đầu hay những khoảng lặng kéo dài, nam diễn viên tạo nên áp lực tâm lý nặng nề.

Không chỉ hấp dẫn ở kịch bản, diễn xuất của dàn diễn viên, Biển khát còn tạo dấu ấn với ngôn ngữ sân khấu giàu tính biểu tượng. Đạo diễn Nguyễn Văn Ba giữ nguyên không gian mộc mạc của làng chài với sào phơi, hàng rào lưới nhưng kết hợp ánh sáng và âm thanh để khắc họa diễn biến tâm lý nhân vật.

Khép lại vở diễn, đạo diễn Nguyễn Văn Ba không để khán giả chìm trong bi kịch. Ánh sáng vàng của bình minh cùng giai điệu ca khúc Nguyện làm vang lên như lời nhắn gửi về sự chữa lành và tha thứ.

Chia sẻ về thông điệp của tác phẩm, đạo diễn Nguyễn Văn Ba cho biết ông muốn giữ sự cân bằng giữa hiện thực và biểu tượng. Theo ông, Biển khát không chỉ kể câu chuyện về những con người ở một làng chài mà còn gửi gắm thông điệp rằng mỗi người đều có một “biển khát” trong lòng, luôn khao khát được yêu thương, được tha thứ và được sống thật với chính mình.