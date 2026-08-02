Ý nghĩa của Văn Miếu - Quốc Tử Giám trong đời sống người Việt

(VTC News) -

Tọa lạc giữa không gian ồn ào và nhịp sống hối hả của Hà Nội, quần thể di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám hiện lên như một khoảng lặng của thời gian, một chốn linh thiêng lưu giữ những giá trị tinh thần bất diệt. Được khởi dựng từ thế kỷ XI, trải qua gần một thiên niên kỷ với vô vàn biến thiên dâu bể của lịch sử, nơi đây không chỉ là một điểm đến du lịch nổi tiếng mà còn là một “bảo tàng sống” của nền giáo dục Việt Nam.

Ý nghĩa của Văn Miếu - Quốc Tử Giám là một phức hợp đa chiều, phác họa rõ nét tư duy quản trị quốc gia và triết lý nhân sinh sâu sắc của các bậc tiền nhân.

Cái nôi của nền đại học và khát vọng tự cường

Theo “Đại Việt sử ký toàn thư”, Văn Miếu được vua Lý Thánh Tông cho xây dựng vào năm 1070 để thờ Khổng Tử và các bậc tiên hiền của Nho học. Đến năm 1076, vua Lý Nhân Tông tiếp tục cho lập Quốc Tử Giám ngay kề bên. Sự kiện này mang một ý nghĩa chính trị và văn hóa mang tính bước ngoặt.

Trước đó, hệ thống quan lại chủ yếu được tuyển chọn qua hình thức “tập ấm” (cha truyền con nối) dựa trên dòng dõi quý tộc. Sự ra đời của Quốc Tử Giám, trường đại học đầu tiên của Việt Nam, đã phá vỡ thế độc quyền đó. Ban đầu chỉ dành cho con em hoàng gia (Quốc tử), ngôi trường này về sau đã mở rộng cửa đón nhận những nhân tài xuất chúng từ mọi tầng lớp nhân dân trong xã hội.

Ý nghĩa của sự chuyển dịch này là việc triều đình đã chính thức xác lập một hệ thống giáo dục và khoa cử bài bản, lấy học vấn và tài năng làm thước đo phẩm giá, thay vì nguồn gốc xuất thân.

Nó chứng minh một tầm nhìn vượt thời đại, một quốc gia muốn tự cường, độc lập lâu dài trước các thế lực phương Bắc không thể chỉ dựa vào sức mạnh quân sự, mà bắt buộc phải xây dựng được một nền tảng tri thức và văn hóa bản địa vững chắc.

Văn Miếu - Quốc Tử Giám là hồn cốt đạo học và mạch nguồn văn hiến ngàn năm. (Ảnh minh họa: AI)

Bia Tiến sỹ - bản tuyên ngôn về nguyên khí quốc gia

Nói đến ý nghĩa của Văn Miếu - Quốc Tử Giám, không thể không nhắc đến vườn bia tiến sỹ, di sản tư liệu thế giới được UNESCO công nhận. Khởi đầu từ năm 1484 dưới triều đại vua Lê Thánh Tông, 82 tấm bia đá đặt trên lưng rùa ghi danh các vị đỗ đại khoa trải dài qua nhiều thế kỷ không chỉ là những kỷ lục về mặt thành tích, mà là một công cụ quản trị nhà nước xuất chúng.

Trên tấm bia đầu tiên (khoa thi năm Nhâm Tuất 1442), danh nhân Thân Nhân Trung đã phụng mệnh vua soạn ra một câu nói trở thành kim chỉ nam cho mọi thời đại: “Hiền tài là nguyên khí của quốc gia, nguyên khí thịnh thì thế nước mạnh mà hưng vượng, nguyên khí suy thì thế nước yếu mà thấp hèn”.

Việc khắc tên lên đá rùa mang một sức nặng tâm lý to lớn. Nó vừa là sự vinh danh tột bậc đối với trí thức, kích thích lòng tự hào và truyền thống hiếu học của muôn dân; vừa là một lời cảnh tỉnh khắc nghiệt. Tên tuổi được lưu truyền ngàn năm đồng nghĩa với việc: Nếu vị quan đó cống hiến vì dân vì nước sẽ được ngàn đời ca tụng, nhưng nếu phản quốc, tham nhũng, thì vết nhơ đó cũng sẽ bị bia đá ghi lại muôn đời không thể rửa sạch. Vườn bia tiến sỹ chính là một bài học đạo đức bằng đá vĩ đại nhất của dân tộc.

Khối kiến trúc và triết lý văn hóa Đông phương

Toàn bộ quần thể Văn Miếu - Quốc Tử Giám được quy hoạch theo một trục dọc, đối xứng nghiêm ngặt, phản ánh tư duy trật tự và quy củ của Nho giáo. Tuy nhiên, kiến trúc nơi đây không hề cứng nhắc mà ẩn chứa triết lý Âm - Dương ngũ hành vô cùng tinh tế.

Đỉnh cao của nghệ thuật kiến trúc phong thủy tại đây chính là sự kết hợp giữa Khuê Văn Các do Tổng trấn Bắc thành Nguyễn Văn Thành xây dựng năm 1805 và giếng nước Thiên Quang Tỉnh.

Khuê Văn Các có các ô cửa sổ hình tròn (tượng trưng cho sao Khuê, cho bầu trời, cho yếu tố Dương) tỏa ra những tia sáng bằng gỗ. Trong khi đó, Thiên Quang Tỉnh nằm ngay phía dưới lại mang hình vuông (tượng trưng cho mặt đất, yếu tố Âm).

Ánh sáng từ sao Khuê chiếu rọi xuống giếng Thiên Quang tạo nên sự giao hòa tuyệt mỹ giữa Trời và Đất. Cấu trúc này gửi gắm một thông điệp triết học uyên thâm: Nền tảng của học vấn không chỉ là đọc sách thánh hiền, mà con người phải biết hấp thụ tinh hoa của trời đất, giữ cho tâm hồn mình luôn trong sáng như mặt nước mùa thu để phản chiếu những đạo lý tốt đẹp nhất của vũ trụ.

Các bạn trẻ thường tụ tập về Văn Miếu Quốc Tử Giám chụp ảnh tốt nghiệp. (Ảnh: IG)

Biểu tượng tôn sư trọng đạo và sự tiếp biến văn hóa Việt

Một ý nghĩa không kém phần quan trọng của Văn Miếu là minh chứng cho quá trình tiếp biến văn hóa vô cùng uyển chuyển của người Việt.

Mặc dù Nho giáo và hình tượng Khổng Tử có nguồn gốc từ Trung Hoa, nhưng khi du nhập vào Việt Nam, nó đã được chắt lọc để phù hợp với bản sắc dân tộc. Nổi bật nhất là việc nhân dân ta đã đưa Tư nghiệp Quốc Tử Giám Chu Văn An, một người thầy vĩ đại, một trí thức thuần Việt kiên trung, bất khuất (người đã dâng “Thất trảm sớ” xin chém 7 gian thần) vào thờ phụng trang trọng tại nơi này.

Điều này khẳng định đạo lý “uống nước nhớ nguồn” và “tôn sư trọng đạo” mang bản sắc độc lập của người Việt. Chúng ta tôn trọng các học thuyết của nhân loại, nhưng cũng vô cùng tự hào và tôn vinh những người thầy vĩ đại của chính dân tộc mình.

Văn Miếu - Quốc Tử Giám không chỉ là quá khứ đóng băng trong những viên gạch nung hay những tảng đá trầm mặc. Ý nghĩa của quần thể di tích này vẫn đang sống động mạch đập trong kỷ nguyên hiện đại. Mỗi mùa thi đến, nơi đây lại đón nhận hàng ngàn sĩ tử đến gửi gắm ước vọng. Đó không phải là sự mê tín, mà là hành động tìm về cội nguồn, tìm kiếm sự tiếp nối năng lượng từ những bậc trí giả tiền nhân.

Văn Miếu - Quốc Tử Giám mãi mãi là ngọn hải đăng của trí tuệ, nhắc nhở mỗi thế hệ người Việt rằng, tri thức và đạo đức chính là đôi cánh duy nhất để nâng tầm vóc của một quốc gia.