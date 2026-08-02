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ACV đã rót bao nhiêu tiền vào siêu dự án sân bay Long Thành?

(VTC News) -

Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành đang bước vào giai đoạn tăng tốc về đích, kéo theo dòng vốn ngày càng lớn từ chủ đầu tư, quyết tâm hoàn thành đúng tiến độ.

VTC News
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