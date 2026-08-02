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Tuyển người hay giữ người, đâu là bài toán khó hơn?

(VTC News) -

Cùng lắng nghe góc nhìn từ chuyên gia để giải quyết hiệu quả bài toán nhân sự, giữ chân nhân viên hay tuyển dụng mới.

Cẩm Lai
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