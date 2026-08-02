Toàn cảnh sân vận động 60.000 chỗ ở Hưng Yên sau hơn 9 tháng thi công

Sân vận động PVF do Bộ Công an làm chủ đầu tư, được xây dựng trong tổ hợp thể thao dịch vụ rộng khoảng 92 ha. Theo quy hoạch, công trình quy mô 60.000 chỗ ngồi, diện tích khoảng 55.000 m², nằm trong nhóm những sân vận động quy mô lớn nhất cả nước và được định hướng đáp ứng tiêu chuẩn FIFA để phục vụ các giải đấu quốc tế trong tương lai.