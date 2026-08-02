Futsal Việt Nam cầm hòa Nga trong trận giao hữu

(VTC News) -

Highlight trận đấu giữa Việt Nam và Nga.

Ngày 1/8, trong trận ra quân tại Giải giao hữu Vô địch châu lục - Thái Lan 2026 tại Nhà thi đấu Nonthaburi, đội tuyển futsal Việt Nam chia điểm cùng Nga với tỷ số 2-2.

Dù bị đánh giá thấp hơn, thầy trò HLV Diego Raul Giustozzi nhập cuộc đầy tự tin và chơi sòng phẳng với đối thủ. Tuy nhiên, Nga cho thấy sự vượt trội khi mở tỷ số ở phút 10. Andrey Pavlov tận dụng thành công một pha phản công nhanh để dứt điểm chính xác, đưa đội bóng xứ Bạch dương vươn lên dẫn trước.

Sau giờ nghỉ, tuyển futsal Việt Nam đẩy cao nhịp độ tấn công và nhanh chóng tìm được bàn gỡ. Phút 24, từ tình huống đá phạt được phối hợp bài bản của Nhan Gia Hưng, Nguyễn Thịnh Phát tung cú volley đẹp mắt đánh bại thủ môn đối phương, cân bằng tỷ số 1-1.

Đội tuyển futsal Việt Nam cầm hoà Nga 2-2. (Ảnh: VFF)

Chỉ hai phút sau, đội tuyển Việt Nam tiếp tục gây bất ngờ. Trần Thái Huy tận dụng tốt đường kiến tạo của đồng đội để dứt điểm chính xác, giúp đội nhà vươn lên dẫn 2-1.

Tuy nhiên, lợi thế của Việt Nam không kéo dài lâu. Phút 27, Aleksandr Pirogov ghi bàn san bằng tỷ số 2-2 cho tuyển Nga sau một tình huống tận dụng cơ hội trong vòng cấm.

Khoảng thời gian còn lại chứng kiến thế trận đôi công hấp dẫn. Tuyển futsal Việt Nam áp dụng chiến thuật power-play và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm. Nguyễn Thịnh Phát liên tiếp có ba pha dứt điểm đáng chú ý nhưng đều không thắng được thủ môn đối phương.

Đáng tiếc nhất là ở những giây cuối trận, cú sút của Nhan Gia Hưng đổi hướng sau khi chạm Thịnh Phát rồi tìm đúng cột dọc khung thành Nga. Đối thủ cũng có một số pha đáp trả sắc bén và một lần đưa bóng dội cột dọc.

Đây được đánh giá là kết quả tích cực với tuyển futsal Việt Nam trước một đối thủ được đánh giá mạnh hơn, đồng thời tạo đà tâm lý thuận lợi trước lượt trận tiếp theo gặp New Zealand vào lúc 18h ngày 2/8 tại Nhà thi đấu Nonthaburi.