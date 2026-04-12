Thủ môn ghi bàn, tuyển futsal Việt Nam thắng thuyết phục Australia

Sau thất bại cay đắng với tỉ số 2-3 trước Indonesia ở trận bán kết, đội tuyển futsal Việt Nam bước vào cuộc đọ sức gặp Australia bằng quyết tâm rất cao. Thầy trò huấn luyện viên Diego Giustozzi mong muốn có được trận thắng để tìm kiếm tấm huy chương đồng ở giải Đông Nam Á.

Nhà cầm quân này dùng tổ đấu gồm nhiều cầu thủ giàu kinh nghiệm như Mạnh Dũng, Nguyễn Thịnh Phát, Châu Đoàn Phát và thủ thành Phạm Văn Tú. Cầu thủ trẻ hiếm hoi được tin dùng là Đinh Công Viên. Toan tính của ông Diego Giustozzi sớm mang lại kết quả tốt.

Đội tuyển futsal Việt Nam thắng thuyết phục Australia.

Phút thứ 3, từ cú sút rất mạnh của Nguyễn Đa Hải, Nhan Gia Hưng băng vào đá bồi cận thành mở tỉ số trận đấu cho đội tuyển futsal Việt Nam. Cách nhập cuộc của các chiến binh sao vàng rõ ràng mang đến những hy vọng cho người hâm mộ. Ngược lại, đội tuyển futsal Australia cũng đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ.

Thủ thành Fellich là nhân tố chính của Australia. Anh có liên tiếp các pha cản phá thuyết phục trước cú sút của Thịnh Phát. Chính người gác đền này cũng tung ra cú sút xa rất đáng chú ý khiến khung thành của Văn Tú chao đảo. Thực tế, De Melo hay Harb tạo ra không ít tình huống sóng gió nhưng Văn Tú vẫn đứng vững.

Phút 18, vẫn là Đa Hải có đường căng ngang rất hay và Đoàn Phát dứt điểm chính xác nhân đôi cách biệt cho đội tuyển Việt Nam.

Bước sang hiệp 2, Thịnh Phát nâng tỉ số lên 3-0 cho đội tuyển Việt Nam khi đồng hồ mới điểm qua giây thứ 9. Đến phút cuối cùng của trận đấu, thủ thành Văn Tú sút xa vào lưới trống ấn định chiến thắng 4-0. Đội tuyển Việt Nam chính thức có tấm huy chương đồng Đông Nam Á.

Kết quả: Việt Nam 3-0 Australia

Ghi bàn:

Việt Nam: Nhan Gia Hưng (3'), Đoàn Phát (18'), Thịnh Phát (21'), Văn Tú (40')

Đội hình xuất phát:

Việt Nam: Văn Tú; Mạnh Dũng, Châu Đoàn Phát, Thịnh Phát, Đinh Công Viên.

Australia: Feilich; Jacob Harb, Garnham, Giovenali, De Melo.