Gen Z đưa tranh Đông Hồ lên nền tảng số, lan tỏa di sản theo cách mới

Dự án “Họa Ký Đông Hồ” là chuỗi không gian trải nghiệm đa giác quan diễn ra tại Học viện Thanh thiếu niên, nơi những người trẻ trực tiếp viết tiếp câu chuyện của sắc màu dân gian.

Người tham quan được tự tay tham gia in tranh dân gian và tô màu sáng tạo.

Điểm nhấn của chương trình là chuỗi hoạt động tương tác như in tranh, tô màu, tự tay hoàn thiện tranh Đông Hồ theo phong cách riêng. Thay vì chỉ quan sát trong các không gian trưng bày, người trẻ có cơ hội trực tiếp trải nghiệm và cảm nhận những giá trị của nghề thủ công truyền thống.

Biểu diễn vở kịch múa đương đại khắc họa hành trình di sản, nhằm khơi gợi niềm tự hào và sự gắn kết của thế hệ trẻ với truyền thống.

Bạn Phan Nguyễn Tâm Anh, Trưởng Ban tổ chức dự án, cho biết tranh Đông Hồ từng là hình ảnh quen thuộc trong nhiều gia đình Việt nhưng ngày nay xuất hiện ngày càng ít trong đời sống thường nhật. Dự án được thực hiện với mong muốn giúp thế hệ trẻ có cơ hội khám phá, trải nghiệm và lan tỏa những giá trị của dòng tranh dân gian theo cách gần gũi hơn.

Một trong những nét mới của sự kiện là việc ứng dụng công nghệ số vào không gian trải nghiệm. Thông qua điện thoại thông minh, người tham dự có thể khám phá ý nghĩa các tác phẩm, tìm hiểu về các nhân vật trong tranh hay tương tác với những nội dung được số hóa. Sự kết hợp giữa kỹ thuật thủ công truyền thống và công nghệ hiện đại đã tạo nên cách tiếp cận mới mẻ, giúp văn hóa dân gian trở nên sinh động hơn với giới trẻ.

Trải nghiệm "nhập vai" thành các nhân vật trong tranh Đông Hồ thông qua ứng dụng công nghệ số.

Bên cạnh đó, các sản phẩm ứng dụng họa tiết Đông Hồ như sổ tay, túi vải, quạt giấy cũng được giới thiệu tại sự kiện. Những thiết kế này cho thấy di sản hoàn toàn có thể hiện diện trong đời sống hằng ngày thay vì chỉ nằm trong bảo tàng hay ký ức.

Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Đăng Tâm cho biết nghề tranh dân gian Đông Hồ hiện đã được UNESCO đưa vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp. Theo ông, chính người trẻ đang mang đến nhiều ý tưởng sáng tạo, giúp dòng tranh truyền thống được lan tỏa mạnh mẽ hơn thông qua các hình thức trải nghiệm cá nhân hóa và ứng dụng công nghệ hiện đại.

Theo nghệ nhân Nguyễn Đăng Tâm (làng tranh Đông Hồ), việc truyền nghề cho thế hệ trẻ trong gia đình không chỉ là niềm tự hào mà còn là trách nhiệm đối với quê hương, đất nước. Ông chọn phương pháp "mưa dầm thấm lâu", kiên nhẫn phân tích để thế hệ trẻ thấu hiểu được cái hay, cái đẹp của văn hoá truyền thống Việt Nam.

Dự án cho thấy di sản không chỉ thuộc về quá khứ. Khi được kết nối với công nghệ, sáng tạo và nhu cầu của đời sống đương đại, những giá trị văn hóa truyền thống hoàn toàn có thể tìm thấy sức sống mới trong lòng thế hệ trẻ.