Festival 'Về miền di sản Bắc Ninh 2026' : Vinh danh tranh Đông Hồ

(VTC News) -

Tối 27/3, tại Quảng trường 3/2, phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh tổ chức lễ đón nhận Bằng của UNESCO ghi danh di sản Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp; công bố Quần thể Di tích và Danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc là Di sản văn hóa thế giới và khai mạc Festival “Về miền di sản Bắc Ninh 2026”.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Phạm Hoàng Sơn phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Hoàng Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh nhấn mạnh, việc UNESCO ghi danh nghề làm tranh dân gian Đông Hồ và công nhận quần thể Yên Tử -Vĩnh Nghiêm-Côn Sơn, Kiếp Bạc là Di sản văn hóa thế giới không chỉ là niềm vinh dự, tự hào của Bắc Ninh mà còn khẳng định giá trị đặc sắc của văn hóa Việt Nam.

Theo ông Sơn, việc tranh Đông Hồ được đưa vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp là sự ghi nhận những giá trị lịch sử, thẩm mỹ độc đáo, đồng thời tôn vinh nỗ lực gìn giữ của các thế hệ nghệ nhân và cộng đồng làng nghề. Đây cũng là lời nhắc nhở về trách nhiệm chung trong bảo tồn, phục hồi và phát huy di sản trước những thách thức hiện nay.

“Danh hiệu này sẽ trở thành động lực để Bắc Ninh tiếp tục đẩy mạnh công tác bảo tồn, quảng bá hình ảnh Kinh Bắc, phát triển du lịch bền vững và nâng cao ý thức cộng đồng trong gìn giữ, phát huy các giá trị truyền thống”, ông Sơn khẳng định.

Lãnh đạo Trung ương và lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh cùng đông đảo người dân dự buổi lễ.

Được biết, tuần lễ cao điểm của Festival diễn ra từ ngày 23/3 đến 1/4 tại các phường Bắc Giang, Kinh Bắc, Vũ Ninh, Thuận Thành, Tân An….

Trong khuôn khổ sự kiện, nhiều hoạt động quy mô lớn sẽ được tổ chức như trình diễn các di sản văn hóa phi vật thể đã được UNESCO ghi danh với sự tham gia của 5 đoàn nghệ thuật đến từ các tỉnh, thành trên cả nước (ngày 28/3 tại Trung tâm Văn hóa-Triển lãm tỉnh); trưng bày “Hành trình sắc màu di sản văn hóa phi vật thể đại diện các vùng, miền” (từ 27/3-31/3 tại chùa Vĩnh Nghiêm); triển lãm chuyên đề về Quần thể di tích Yên Tử- Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc (từ 20/3- 31/3 tại Bảo tàng Bắc Ninh).

Các tiết mục văn nghệ trong chương trình khai mạc Festival 'Về miền di sản 2026'.

Ngoài ra, triển lãm tranh dân gian Việt Nam sẽ giới thiệu nhiều dòng tranh tiêu biểu như Đông Hồ, Kim Hoàng, Hàng Trống, Làng Sình… diễn ra từ ngày 26/3 - 30/3 tại Trung tâm Bảo tồn tranh dân gian Đông Hồ, phường Thuận Thành.

Ngày 30/3, tại di tích quốc gia đặc biệt chùa Vĩnh Nghiêm, phường Tân An, chương trình “Khai hội - Hành hương về chốn tổ Vĩnh Nghiêm” sẽ diễn ra với nhiều nghi lễ tâm linh như dâng hương tưởng niệm Trúc Lâm Tam Tổ, lễ cầu quốc thái dân an, rước Phật- rước Tổ, lễ quy y tụng kinh cầu an…

Du khách quốc tế tham quan, trải nghiệm tại làng tranh dân gian Đông Hồ, phường Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.

Song song đó, từ ngày 26/3 đến 1/4, Hội Báo Xuân Bính Ngọ 2026 cũng được tổ chức tại chùa Vĩnh Nghiêm, với nhiều hoạt động ý nghĩa.

Sự kiện trưng bày các ấn phẩm báo chí Trung ương và địa phương, phản ánh những thành tựu nổi bật của đất nước và tỉnh Bắc Ninh; tổ chức tọa đàm “Báo chí với công chúng trong thời kỳ công nghệ số”; trao thưởng cho các tác giả, nhóm tác giả đạt giải báo chí quốc gia và các giải thưởng báo chí của bộ, ngành.

Festival “Về miền di sản Bắc Ninh 2026” được kỳ vọng góp phần quảng bá giá trị di sản văn hóa đặc sắc của địa phương, thu hút du khách, đồng thời thúc đẩy phát triển du lịch bền vững.