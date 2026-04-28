Thủ tướng: Trong tuần này, đề xuất nâng ngưỡng chịu thuế của hộ kinh doanh

Chiều nay (28/4) tại thành phố Hải Phòng, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng tổ chức tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá XVI. Buổi tiếp xúc cử tri được tổ chức trực tuyến đến 114 xã, phường, đặc khu của thành phố Hải Phòng.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng tổ chức tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khoá XVI.

Sau 12 ngày làm việc tích cực, khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần đổi mới, khoa học và trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra với nhiều nội dung mang tính nền tảng cho cả nhiệm kỳ. Trong đó có xem xét, quyết định cơ cấu tổ chức và bầu, phê chuẩn 39 nhân sự cấp cao của bộ máy Nhà nước.

Quốc hội đã bầu Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ với sự tín nhiệm rất cao của các vị đại biểu Quốc hội. Quốc hội đã thông qua 9 luật và 31 nghị quyết, trong đó có nhiều Luật, Nghị quyết thông qua với tỷ lệ 100% đại biểu Quốc hội có mặt tán thành, góp phần kịp thời thể chế hóa các Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Quốc hội đã dành nhiều thời gian xem xét, thảo luận kỹ lưỡng và quyết định hệ thống các kế hoạch phát triển 5 năm giai đoạn 2026 - 2030, quyết liệt tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực, tạo khí thế phát triển đất nước.

Tại cuộc tiếp xúc, cử tri Nguyễn Ngọc Tú, Giám đốc Sở Tài chính Hải Phòng đánh giá sự vào cuộc tích cực của Chính phủ, các bộ ngành góp phần minh bạch môi trường đầu tư kinh doanh.

Để thành phố Hải Phòng thực sự trở thành nơi thí điểm các mô hình phát triển mới theo Nghị quyết số 226 của Quốc hội khoá XV, cử tri Nguyễn Ngọc Tú đề xuất sửa đổi, bổ sung cơ chế đặc thù về quy hoạch, đơn giản hoá thủ tục, điều chỉnh cục bộ, phát triển thương mại.

"Phân cấp cho Chủ tịch UBND thành phố phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chung, sau khi có ý kiến của các Bộ, ngành và được HĐND thành phố thông qua. Không bắt buộc lập nhiệm vụ quy hoạch đối với quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết đô thị, nông thôn.

Cho phép phê duyệt quy hoạch chi tiết có nội dung khác quy hoạch phân khu trong trường hợp đáp ứng các điều kiện điều chỉnh cục bộ theo quy định pháp luật. Hoàn thiện cơ chế phát triển Khu thương mại tự do, tạo điều kiện mới cho tăng truởng", cử tri Nguyễn Ngọc Tú kiến nghị.

Nhấn mạnh triển tái chế, tái sử dụng chất thải rắn xây dựng, hướng đi chiến lược cho phát triển bền vững, cử tri Nguyễn Trọng Thế, Sở Xây dựng thành phố Hải Phòng cho rằng lĩnh vực này còn thiếu cơ chế khuyến khích đủ mạnh; công nghệ, thiết bị và tiêu chuẩn kỹ thuật chưa đồng bộ; thị trường tiêu thụ vật liệu tái chế chưa phát triển.

Cử tri Nguyễn Trọng Thế kiến nghị Chính phủ và các bộ, ngành xây dựng, ban hành cơ chế, chính sách ưu đãi đủ mạnh để khuyến khích đầu tư vào công nghệ tái chế, sản xuất vật liệu xây dựng từ chất thải rắn; hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật và quy định sử dụng vật liệu tái chế trong các công trình xây dựng; tạo cơ chế thúc đẩy thị trường tiêu thụ, từng bước hình thành chuỗi giá trị khép kín cho vật liệu xây dựng tái chế.

Các cử tri thành phố Hải Phòng cũng đề xuất đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho thành phố và Ban Quản lý Khu Kinh tế trong các lĩnh vực môi trường, xây dựng, đầu tư, thương mại; Quan tâm đầu tư, hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai, hạ tầng kỹ thuật và hệ thống thông tin phục vụ công tác quản lý, khai thác, sử dụng dữ liệu đất đai đồng bộ, hiệu quả; nghiên cứu điều chỉnh thời gian giải quyết thủ tục hành chính phù hợp với điều kiện từng địa phương.

Hành động quyết liệt hơn, tư duy đổi mới hơn, trách nhiệm cao hơn

Tại buổi tiếp xúc cử tri, Thủ tướng Lê Minh Hưng bày tỏ được cử tri thành phố Hải Phòng tin tưởng, tín nhiệm, bầu làm đại biểu Quốc hội là niềm vinh dự lớn đối với cá nhân Thủ tướng và các Đại biểu Quốc hội.

Thủ tướng cho rằng, Kỳ họp thứ nhất Quốc hội Khóa XVI có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, bước vào giai đoạn mới, quyết định tương lai phát triển đất nước, địa phương, trong đó có thành phố Hải Phòng.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri.

Nêu các điểm mới của Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá XVI, Thủ tướng cũng nêu bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường đặt ra yêu cầu rất cao đối với công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành trong tham mưu chính sách để triển khai thực hiện trong điều kiện thay đổi; phải chủ động, linh hoạt, vừa giải quyết tốt yêu cầu trước mắt, vừa chăm lo mục tiêu lâu dài.

Thủ tướng cho biết ngay sau khi được Quốc hội bầu, phê chuẩn, Chính phủ đã chỉ đạo quyết liệt triển khai, thể chế hóa, cụ thể hóa kịp thời, đồng bộ các nghị quyết của Bộ Chính trị, Quốc hội; chỉ đạo đề xuất phương án cắt giảm, cải cách thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, tạo môi trường kinh doanh thông thoáng, xử lý các vướng mắc về đất đai, dự án tồn đọng, thúc đẩy đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

"Trong thời gian rất ngắn đã ban hành cơ chế chính sách đặc thù, đột phá để tiếp tục tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong các dự án đất đai và các dự án tồn tại. Nếu quyết tâm thực hiện và thực hiện tốt có hiệu quả việc này, chắc chắn một nguồn lực rất lớn sẽ được đưa trở lại được vào sản xuất kinh doanh.

Qua đây một trong những vấn đề lớn nhất đó là tạo được lòng tin cho doanh nghiệp và người dân. Khi nào xây dựng được môi trường kinh doanh ổn định, dự báo được và có lòng tin thì chắc chắn người dân và doanh nghiệp sẽ yên tâm thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh", Thủ tướng cho biết.

Thủ tướng cho rằng, bối cảnh kinh tế khó khăn, các hộ, cá nhân kinh doanh, các doanh nghiệp nhỏ là những đối tượng yếu thế, khả năng chống chịu trước các biến động là không cao, do đó Chính phủ đã chỉ đạo điều chỉnh các luật về thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế tiêu thụ đặc biệt trình Quốc hội ban hành ngay tại Kỳ họp thứ nhất.

Theo đó, trong tuần này, Chính phủ sẽ ban hành Nghị định hướng dẫn, trong đó chủ động đề xuất nâng mức chịu thuế thu nhập của hộ kinh doanh, cá nhân từ 500 triệu đồng/năm lên 1 tỷ đồng/năm.

Thủ tướng cũng cho biết, bối cảnh xung đột Trung Đông làm cho giá xăng dầu tăng mạnh, thời gian qua Chính phủ quyết định những biện pháp đặc biệt mạnh về thuế, sử dụng hiệu quả các công cụ điều hành, bảo đảm an ninh năng lượng, điều tiết thị trường, giảm mặt bằng lãi suất.

Thời gian tới, Thủ tướng cho biết, Chính phủ xác định hành động quyết liệt hơn, tư duy đổi mới hơn, trọng tâm rõ hơn, trách nhiệm cao hơn quyết tâm giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát; siết chặt kỷ cương, kỷ luật tài chính, kiên quyết cắt giảm các khoản chi không cần thiết; đẩy nhanh việc rà soát, hoàn thiện thể chế, pháp luật, nhất là đối với lĩnh vực đầu tư, kinh doanh để thúc đẩy tăng trưởng 2 con số; phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thúc đẩy mạnh hơn khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; tiếp tục xây dựng bộ máy tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả...

Phân cấp, phân quyền triệt để cho thành phố Hải Phòng

Cho rằng thành phố Hải Phòng có vai trò, vị trí chiến lược đối với sự phát triển của đất nước, là động lực, trụ cột tăng trưởng của Vùng với các trụ cột công nghiệp, cảng biển, logistics, du lịch; là cửa ngõ chính ra biển của khu vực phía Bắc, đầu mối kết nối các hành lang kinh tế...,Thủ tướng nhấn mạnh, yêu cầu đặt ra đối với Hải Phòng là địa phương tiêu biểu về tinh thần đổi mới, quyết liệt trong hành động và hiệu quả trong tổ chức thực hiện.

Các chủ trương, đường lối, nghị quyết của Trung ương, của Chính phủ và của Quốc hội cũng đã rất rõ đối với Hải Phòng, để Hải Phòng căn cứ vào đó phải tiếp tục nỗ lực, cố gắng phấn đấu để khẳng định vai trò là trung tâm công nghiệp, cảng biển, dịch vụ hiện đại và cải cách hành chính, phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Chính phủ luôn quan tâm và tạo điều kiện tốt nhất để Hải Phòng phát huy tiềm năng, lợi thế và vai trò vị trí và triển khai thật tốt hiệu quả thực chất các cơ chế chính sách đã ban hành cho thành phố.

Lắng nghe ý kiến tâm huyết trách nhiệm của cử tri, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết tháng 6 tới sẽ sơ kết 1 năm vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, các vấn đề liên quan đến phân cấp, phân quyền sẽ được rà soát, đánh giá; các kiến nghị sẽ được các bộ ngành giải quyết với tinh thần phân cấp, phân quyền triệt để cho thành phố Hải Phòng.

Trước yêu cầu tăng tốc đầu tư công, Thủ tướng cũng nêu yêu cầu triển khai đồng bộ giải pháp, tập trung tháo gỡ vướng mắc, nhằm tạo chuyển biến rõ rệt và phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn năm 2026, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số.

Với trách nhiệm là người đứng đầu Chính phủ và là Đại biểu Quốc hội của thành phố Hải Phòng, Thủ tướng nhấn mạnh sẽ luôn đồng hành cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố; cùng với tập thể Chính phủ quyết tâm tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của đất nước, trong đó có những mục tiêu, nhiệm vụ và khát vọng phát triển của thành phố Hải Phòng.