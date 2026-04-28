Theo Travel + Leisure, khi mùa hè đến gần và du khách bắt đầu lên kế hoạch cho những hành trình trải nghiệm, các lễ hội chính là điểm khởi đầu đầy cảm hứng. Và tại khu vực châu Á, Đà Nẵng của Việt Nam nổi bật với sự kiện quy mô lớn nhất mùa - DIFF 2026, nơi biến sông Hàn thành một sân khấu kéo dài nhiều tuần lễ với các màn trình diễn pháo hoa đỉnh cao kết hợp âm nhạc từ những đội thi hàng đầu thế giới.

Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng 2026 lọt top 9 lễ hội đáng đi nhất hành tinh.

“Lễ hội này chính là một sự kiện mang tính biểu tượng của thành phố Đà Nẵng”, Travel + Leisure viết.

Không chỉ có những màn pháo hoa, DIFF còn là trải nghiệm lễ hội kéo dài với âm nhạc, trình diễn đường phố và không khí hội sôi động dọc tuyến Bạch Đằng và khu vực ven sông.

Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng DIFF 2026 sẽ diễn ra từ ngày 30/5 đến 11/7, gồm 5 đêm thi đấu vòng loại và đêm chung kết. Mùa lễ hội năm nay quy tụ 10 đội pháo hoa đến từ 8 quốc gia, mang đến sự đa dạng trong phong cách trình diễn và kỹ thuật dàn dựng, góp phần nâng tầm trải nghiệm thị giác cho khán giả.

Đêm khai mạc với chủ đề “Thiên nhiên” diễn ra vào ngày 30/5 sẽ là màn tranh tài giữa đội chủ nhà là đội pháo hoa Đà Nẵng, Việt Nam và đội Trung Quốc.

Đêm thứ hai (6/6) với chủ đề “Di sản” giữa đội Pháp và đội Z121 Vina Pyrotech, Việt Nam.

Đêm thứ ba (13/6) với chủ đề “Văn hóa” sẽ là màn tranh tài giữa tân binh Nhật Bản và đội pháo hoa Ý giàu kinh nghiệm chinh chiến tại DIFF.

Đêm thứ tư (20/6) với chủ đề “Sáng tạo” giữa đội Đức và Macau (Trung Quốc).

Đêm thứ năm (27/6) với chủ đề “Tầm nhìn” giữa đội Úc và Bồ Đào Nha.

Đêm chung kết sẽ diễn ra vào ngày 11/7, theo tên chủ đề chính “Đà Nẵng - Những chân trời kết nối - Da Nang - United Horizons”.

Công nghệ tiếp tục giữ vai trò trung tâm trong việc nâng tầm trải nghiệm của khán giả. DIFF 2026 ứng dụng công nghệ Sky AR, cho phép người xem tương tác trực tiếp với bầu trời pháo hoa và cá nhân hóa trải nghiệm trên từng thiết bị.

Hệ thống Laser LED trình chiếu ánh sáng trên mặt sông Hàn và các tòa nhà hai bên bờ biến không gian lễ hội thành một sân khấu đa chiều, trong khi công nghệ âm thanh thời gian thực giúp khán giả thưởng thức trọn vẹn phần âm nhạc đồng bộ với pháo hoa, dù đứng ở bất kỳ vị trí nào trong khu vực diễn ra sự kiện.