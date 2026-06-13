Xiaomi ra mắt cánh tay robot tự động sạc pin xe điện tại nhà

(VTC News) -

Xiaomi Auto vừa chính thức thông báo về việc phát triển thành công hệ thống cánh tay robot sạc pin tại nhà và đặt mục tiêu đưa sản phẩm này ra thị trường vào quý IV năm 2026. Thiết bị này được thiết kế nhằm mang lại trải nghiệm thông minh và khép kín cho người sử dụng, kết nối trực tiếp giữa tính năng đỗ xe tự động và sạc pin không người lái.

Đại diện Xiaomi nhấn mạnh đoạn phim thử nghiệm được công bố kèm theo được ghi hình trong bối cảnh thực tế, chứng minh các tính năng kỹ thuật đã sẵn sàng để đưa vào sản xuất thương mại.

Hệ thống cánh tay robot của Xiaomi tự động tiếp cận và cắm sạc vào ô tô điện.

Hệ thống cánh tay robot của Xiaomi tập trung giải quyết các bài toán tiện ích trong không gian gia đình thông qua ba kịch bản vận hành chính. Đầu tiên là quy trình sạc tự động khi phương tiện đã vào vị trí đỗ, hệ thống sẽ tự triển khai kết nối sạc mà không cần bất kỳ lệnh điều khiển trực tiếp hay thao tác thủ công nào từ người lái.

Tiếp theo là tính năng tự động rút đầu sạc khi dung lượng pin đạt mức tối đa hoặc chạm ngưỡng thiết lập trước của người dùng. Cuối cùng, người sử dụng có thể kích hoạt chu kỳ sạc từ xa thông qua ứng dụng trên điện thoại thông minh, miễn là xe nằm trong phạm vi hoạt động của cơ cấu robot.

Thị trường xe điện tại Trung Quốc đang chứng kiến cuộc đua công nghệ khốc liệt giữa các nhà sản xuất lớn nhằm tối ưu hóa hạ tầng sạc tự động. Bên cạnh Xiaomi, hãng xe Li Auto cũng đang tích cực thử nghiệm robot sạc tự động của riêng mình, thông tin này từng được Giám đốc điều hành Lý Tưởng xác nhận tại sự kiện ra mắt dòng xe đa dụng thể thao thuần điện Li Auto i8 vào năm ngoái.

Thiết bị sạc tự động thuộc liên minh HIMA do tập đoàn Huawei quản lý vận hành.

Liên minh Di động Thông minh Harmony do tập đoàn Huawei quản lý cũng không đứng ngoài cuộc đua khi từng trình diễn giải pháp tương tự trên dòng xe thuần điện Aito M8. Hệ thống của Huawei cho phép tài xế sử dụng tính năng đỗ xe từ xa để đưa phương tiện vào vị trí, sau đó kích hoạt cánh tay robot cắm sạc qua ứng dụng điện thoại với tổng thời gian vận hành tương đương thời gian tiêu thụ một ly cà phê.

Ở mảng hạ tầng độc lập, công ty Star Charge cũng đã giới thiệu hệ thống sạc robot hoàn toàn tự động mang tên Armstrong tại Triển lãm Ô tô Thượng Hải. Thiết bị của Star Charge ứng dụng công nghệ nhận diện thị giác bằng trí tuệ nhân tạo với độ chính xác rất cao và cơ cấu tay khớp đa trục, cho phép hoàn thành quy trình cắm sạc trong chưa đầy 40 giây. Hệ thống này còn hỗ trợ công nghệ sạc siêu nhanh làm mát bằng chất lỏng và tương thích với nhiều tiêu chuẩn sạc quốc tế khác nhau nhờ vòng chuyển đổi bản quyền.