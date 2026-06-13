Hình ảnh mới nhất bên trong đại công trường sân bay Long Thành

Ngày 13/6, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh cùng Thứ trưởng Phạm Minh Hà kiểm tra thực tế tiến độ thi công dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành tại phường Long Thành, TP Đồng Nai.
Đoàn công tác đã khảo sát hàng loạt hạng mục trọng điểm gồm hệ thống giao thông kết nối, các tuyến giao thông nội cảng, khu vực sân đỗ tàu bay, cầu cạn trước nhà ga và nhà ga hành khách - hạng mục trung tâm của dự án.
Chuyến kiểm tra diễn ra trong bối cảnh công trường đang bước vào giai đoạn nước rút nhằm bảo đảm mục tiêu hoàn thành và đưa sân bay vào khai thác cuối năm 2026. Theo báo cáo của chủ đầu tư, quỹ thời gian còn lại chỉ khoảng 167 ngày.
Theo Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), giá trị thực hiện toàn dự án hiện đạt hơn 76%. Trên công trường, các nhà thầu đang đồng loạt tăng tốc thi công theo phương thức “3 ca, 4 kíp”, làm việc xuyên ngày đêm và hưởng ứng đợt thi đua “180 ngày tăng tốc về đích”.
Hiện dự án duy trì trung bình hơn 6.800 lao động trực tiếp, tăng hơn 6,5% so với đợt kiểm tra của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cuối tháng 5. Tuy nhiên, công trường vẫn thiếu gần 2.000 nhân sự so với nhu cầu, chủ yếu là lao động kỹ thuật có tay nghề và nhân sự vận hành thiết bị chuyên dụng. Một số đơn vị đã huy động thêm lực lượng quân đội để hỗ trợ thi công.
Ông Nguyễn Đức Hùng, Quyền Tổng giám đốc ACV cho biết chủ đầu tư yêu cầu các nhà thầu bổ sung đầy đủ, thậm chí dư nhân lực để tổ chức thi công cả ngày lẫn đêm, ưu tiên hoàn thành sớm các hạng mục nhằm hạn chế tác động của thời tiết trong mùa mưa.
Theo ông Hùng, một số hạng mục trọng yếu đang đạt kết quả tích cực. Hệ thống tuynel đã hoàn thành, nguồn điện phục vụ thi công được cấp đầy đủ cho các đơn vị, trong khi cầu cạn trước nhà ga chỉ còn 7 đốt dầm cuối cùng.
Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News tại công trường cho thấy không khí thi công diễn ra khẩn trương ở tất cả các hạng mục. Bên trong nhà ga hành khách, hàng nghìn kỹ sư, công nhân cùng máy móc, thiết bị được huy động tối đa, làm việc liên tục 24/24 giờ.
Lực lượng thi công được bố trí theo phương thức “3 ca, 4 kíp”, duy trì công việc bất kể ngày đêm. Nhà ga hành khách - biểu tượng kiến trúc của sân bay Long Thành - đang bước vào giai đoạn hoàn thiện, diện mạo đại công trường thay đổi rõ nét từng ngày.
Đại diện Tổng công ty Xây dựng Hàng không ACC cho biết gói thầu đường cất hạ cánh thứ hai đang được duy trì đầy đủ nhân lực, thiết bị để bảo đảm tiến độ đề ra. Trong khi đó, liên danh nhà thầu HanCorp cũng đã ban hành các quyết định tập trung tối đa nguồn lực cho dự án trọng điểm quốc gia này nhằm đáp ứng yêu cầu về tiến độ.
Sau khi nghe báo cáo từ các đơn vị, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh nhấn mạnh yêu cầu xuyên suốt là không được chậm tiến độ. “Không thể lùi tiến độ, phải làm, phải chạy đua với thời gian”, Bộ trưởng nhấn mạnh và yêu cầu các đơn vị rà soát toàn bộ khối lượng thi công, hồ sơ thanh quyết toán, đồng thời quan tâm chăm lo đời sống, động viên đội ngũ kỹ sư, công nhân đang bám công trường ngày đêm.
Đối với công tác hoàn thiện, Bộ trưởng yêu cầu thực hiện theo phương châm làm đến đâu dứt điểm đến đó, bảo đảm đồng bộ giữa thi công và chỉnh trang cảnh quan. Các khu vực đã hoàn thành phải được vệ sinh sạch sẽ, đồng thời triển khai ngay việc trồng cỏ, cây xanh trong mùa mưa để tạo mỹ quan cho toàn bộ dự án.
“Xong đến đâu làm đẹp đến đó, sạch đến đó để rõ nét diện mạo công trường”, Bộ trưởng yêu cầu, đồng thời đề nghị chủ đầu tư và các nhà thầu phối hợp với lực lượng quân đội trong công tác dọn dẹp, cải tạo cảnh quan và trồng cây xanh. Đối với các tuyến giao thông nội cảng, Bộ trưởng đánh giá đây là hạng mục có vai trò quyết định trong việc vận hành đồng bộ sân bay nên cần được tăng tốc tối đa.
Riêng phần cầu cạn trước nhà ga, Bộ trưởng yêu cầu Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn tăng cường thêm lực lượng, điều chuyển quân số hỗ trợ và đẩy nhanh các phần việc phụ trợ sau khi kết cấu chính cơ bản hoàn thành. “Cần thiết phải làm ngày, làm đêm để kéo tiến độ”, Bộ trưởng chỉ đạo.
Cảng hàng không quốc tế Long Thành được xây dựng tại phường Long Thành, tỉnh Đồng Nai, với định hướng trở thành cảng hàng không quốc tế quan trọng của quốc gia và trung tâm trung chuyển hàng không của khu vực.
Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 336.630 tỷ đồng (tương đương hơn 16 tỷ USD theo mặt bằng giá năm 2014), được chia thành 3 giai đoạn đầu tư. Riêng giai đoạn 1 gồm một nhà ga hành khách, một đường cất hạ cánh cùng hệ thống hạ tầng phụ trợ đồng bộ, đáp ứng công suất khai thác 25 triệu hành khách và 1,2 triệu tấn hàng hóa mỗi năm.