TP.HCM lấy ý kiến Đồng Nai hướng đầu tư metro 175.000 tỷ nối sân bay Long Thành

(VTC News) -

UBND TP.HCM vừa gửi văn bản đến UBND TP Đồng Nai, có ý kiến trao đổi về phương án đầu tư dự án Metro Thủ Thiêm – Long Thành.

Theo UBND TP.HCM, Metro Thủ Thiêm – Long Thành đi qua 2 địa phương là TP.HCM và Đồng Nai, là trục đường sắt kết nối sân bay Tân Sơn Nhất và Long Thành, thuộc danh mục dự án đường sắt đô thị bổ sung thực hiện theo Nghị quyết số 188 của Quốc hội và thuộc loại công trình cấp đặc biệt, dự án cần thực hiện theo hình thức cấp bách.

Tuyến đường sắt đô thị này dự kiến khởi công trước ngày 2/7, để chào mừng 50 năm TP Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Hiện UBND TP.HCM đang tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi (bao gồm thiết kế kỹ thuật tổng thể FEED).

Trong đó, về phương án đầu tư, TP.HCM sẽ thực hiện bằng nguồn vốn ngoài nhà nước. Theo đề xuất là hình thức PPP, hợp đồng BT.

TP.HCM đã giao Công ty Đại Quang Minh thuộc THACO Group lập Báo cáo nghiên cứu khả thi.

Metro Thủ Thiêm – Long Thành đi qua 2 địa phương là TP.HCM và Đồng Nai, là trục đường sắt đô thị nối sân bay Tân Sơn Nhất và Long Thành.

Theo nghiên cứu, tuyến này sẽ đi qua các phường Bình Trưng, phường Long Trường của TP.HCM và phường Nhơn Trạch, phường Long Thành, xã Long Phước, xã Xuân Quế, xã Xuân Đường của TP Đồng Nai. Dự án sử dụng khoảng 144,14 ha đất.

Hướng tuyến xuất phát từ ga Thủ Thiêm, đi trên cao qua địa bàn các phường Bình Trưng và Long Trường chạy song song với hành lang đường cao tốc TP. HCM – Long Thành – Dầu Giây.

Đến nút giao Vành Đai 3, tuyến chuyển hướng Nam, đi song song ở phía Đông đường Vành Đai 3 và vượt sông Đồng Nai để vào TP. Đồng Nai.

Tuyến tiếp tục đi trên cao dọc theo bên trái đường Vành đai 3, chuyển vào dải phân cách giữa của đường 25B, vượt qua Quốc lộ 51, nút giao cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu và đi vào dải phân cách giữa đường T1.

Khi tiếp cận ranh giới Cảng hàng không quốc tế Long Thành, hướng tuyến chuyển xuống đi ngầm vào khu vực quy hoạch đường sắt của sân bay (dự kiến bố trí bên phải tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam) và kết thúc tại Depot Cẩm Đường.

Dự kiến tuyến metro này thiết kế 18 nhà ga, bao gồm 2 nhà ga ngầm, 16 nhà ga trên cao.

Dự kiến các ga của metro tới sân bay Long Thành.

Để phù hợp thực tế triển khai, nhằm tối ưu chi phí và nâng cao hiệu quả đầu tư, dự án sẽ triển khai trước 14 nhà ga, bao gồm Bình Trưng, Đỗ Xuân Hợp, Bà Hiện, Phú Hữu, Long Trường, Vườn Dừa, Long Tân, Phú Thạnh, Tuy Hạ, Nhơn Trạch, Phước Thiện, Xóm Gốc, Long Thành 1, Long Thành 2.

Dự án đã được 2 địa phương thống nhất giao cơ quan có thẩm quyền thực hiện là UBND TP.HCM vào cuối 2025.

TP.HCM đề nghị Đồng Nai thống nhất triển khai lập một dự án và thống nhất đầu tư theo phương thức đối tác công tư (Hợp đồng BT). Chi phí đầu tư do Nhà đầu tư huy động.

Thống nhất quy mô, địa điểm thực hiện dự án, cũng như thống nhất kết hợp thanh toán bằng quỹ đất và ngân sách nhà nước quy định.

Theo đề xuất mới nhất, đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành có tổng mức đầu tư dự kiến 175.000 tỷ đồng. Thời gian thực hiện từ năm 2026 và dự kiến hoàn thành năm 2030.

Loạt dự án hạ tầng kết nối sân bay Long Thành, kết nối TP.HCM và Đồng Nai đang được 2 Thành phố gấp rút đầu tư.

Đơn vị nghiên cứu đề xuất thanh toán bằng quỹ đất cho hợp đồng BT và nguồn ngân sách Nhà nước.

Theo TP.HCM, do dự án có quy mô lớn, nếu chỉ sử dụng các quỹ đất trên địa bàn TP.HCM chưa đảm bảo tính khả thi để thanh toán.

Đồng thời, do phần lớn chiều dài tuyến nằm trên địa phận Đồng Nai, TP.HCM đề nghị Đồng Nai nghiên cứu, giới thiệu bổ sung các quỹ đất khả thi dọc tuyến trên địa phận Đồng Nai, cũng như đề xuất bố trí nguồn vốn ngân sách nhà nước của TP Đồng Nai, để đảm bảo tính khả thi của Hợp đồng BT.

Với công tác bồi thường giải tỏa, TP.HCM đề xuất phạm vi dự án trên địa bàn TP.HCM sẽ do UBND TP.HCM tách nội dung bồi thường, hỗ trợ tái định cư thành các dự án độc lập, thực hiện bằng nguồn vốn ngân sách của Thành phố.

Đối với phạm vi dự án trên địa bàn TP Đồng Nai sẽ do UBND TP Đồng Nai tách nội dung bồi thường, hỗ trợ tái định cư thành các dự án độc lập và thực hiện bằng nguồn vốn ngân sách của Đồng Nai.

Công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư sẽ do cơ quan Nhà nước hai địa phương thực hiện bằng nguồn vốn đầu tư công.