Ông Trần Bá Dương cam kết đóng góp cho TP.HCM có hệ thống metro chuẩn mực

Phát biểu tại lễ khởi công Metro Bến Thành - Suối Tiên cùng loạt dự án hạ tầng trọng điểm của TP.HCM tại Khu đô thị Thủ Thiêm sáng nay 29/4, ông Trần Bá Dương, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Hải (THACO), khẳng định doanh nghiệp sẽ triển khai dự án đảm bảo công nghệ tốt nhất, chi phí hợp lý nhất.

Tuyến metro ngầm có độ sâu nhất tại TP.HCM

Metro Bến Thành - Thủ Thiêm được thiết kế toàn tuyến đi ngầm, với chiều dài hơn 6 km. Ông Dương cho biết phương án tuyến và vị trí các nhà ga được nghiên cứu tối ưu, trên cơ sở tích hợp với cấu trúc không gian đô thị hiện hữu, và định hướng phát triển trong tương lai.

Phối cảnh nhà ga Cung Thiếu nhi của Metro Bến Thành - Thủ Thiêm. (Nguồn: THACO)

Toàn tuyến có 6 ga ngầm, trong đó ga Hàm Nghi là ga ngầm có độ sâu nhất tại TP.HCM, với 33m, để đảm bảo vượt ngầm sông Sài Gòn với độ sâu 41m, kết nối ga Tố Hữu gắn với Trung tâm hành chính mới của Thành phố đến các ga Cung thiếu nhi, ga Bệnh viện Quốc tế, ga Bình Khánh.

Riêng ga cuối Thủ Thiêm là ga trung tâm, tích hợp với nhà ga chính của tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, và kết nối tiếp tục đi sân bay Quốc tế Long Thành.

Ông Trần Bá Dương cho biết Metro Bến Thành - Thủ Thiêm cũng là tuyến đường sắt ngầm có độ sâu nhất tại TP.HCM, vì vượt sông Sài Gòn.

Đặc biệt, trong khu vực Thủ Thiêm nền đất rất yếu, điều kiện địa chất - thủy văn phức tạp và khác biệt so với nhiều khu vực nội đô hiện hữu, do chịu ảnh hưởng của sông Sài Gòn. Do đó, yêu cầu rất cao đặt ra là kiểm soát không biến dạng công trình trong suốt quá trình thi công, nhất là phải ổn định nền, không vượt quá giới hạn chuyển vị cho phép của đường hầm TBM trong quá trình khai thác vận hành.

Ông Dương khẳng định các giải pháp kỹ thuật tiên tiến, hiện đại đã được nghiên cứu kỹ lưỡng và triển khai đồng bộ cho từng hạng mục. Trong đó, gia cố nền đất yếu là yếu tố cốt lõi, quyết định sự an toàn và thành công của công trình.

Ông Trần Bá Dương, Chủ tịch THACO. (Ảnh: BTC)

"Việc thi công ống hầm trên toàn tuyến, THACO chịu trách nhiệm vận hành máy khoan hầm TBM và lắp đặt vỏ hầm.

Trong đó, lần đầu tiên tại Việt Nam sẽ áp dụng công nghệ khoan hầm cân bằng áp lực dung dịch, để thi công đoạn vượt sông Sài Gòn và đoạn qua Dòng Mến Thánh Giá. Để tạo áp lực cân bằng chính xác và hình thành lớp 'màng lọc' ổn định, kiểm soát nguy cơ sạt lở, xâm nhập nước, bảo vệ các công trình hiện hữu phía trên", Chủ tịch THACO cho biết.

Nằm trong tổng thể tuyến Metro số 2 nối từ Thủ Thiêm đến Khu đô thị Tây Bắc Củ Chi, Metro Bến Thành - Thủ Thiêm cũng áp dụng công nghệ vận hành tự động hoàn toàn (GoA4) như đoạn Bến Thành - Tham Lương đang xây dựng.

Chủ tịch THACO cam kết doanh nghiệp tiếp tục nghiên cứu để lựa chọn công nghệ cho hệ thống cơ điện chuyên dụng (E&M), bao gồm thông tin, tín hiệu điều khiển phù hợp với tiến độ triển khai dự án đã đề ra, để đảm bảo công nghệ tốt nhất với chi phí hợp lý nhất.

Sản xuất đầu máy toa tàu, hệ thống chuyên dụng cho metro tại Việt Nam

THACO cũng đã đầu tư tổ hợp công nghiệp đường sắt và cơ khí đa dụng, quy mô 320ha tại phường Bình Cơ - TP.HCM.

TP.HCM đồng loạt khởi công nhiều dự án trọng điểm trong ngày kỷ niệm 51 năm Giải phóng Miền Nam - Thống nhất đất nước. (Ảnh: C. Hoàng)

Tổ hợp sẽ sản xuất thiết bị chuyên dụng trong thi công xây dựng đường sắt đô thị, như máy khoan hầm TBM, thiết bị lao dầm, lắp đặt cấu kiện; sản xuất cấu kiện bê tông công nghệ chất lượng cao như vỏ hầm, tà vẹt, dầm cầu cạn... đáp ứng yêu cầu nội địa hóa trong xây dựng, sản xuất thiết bị chuyên dụng cho các dự án đường sắt đô thị tại TP.HCM, phát triển công nghiệp đường sắt theo chủ trương của Chính phủ.

Để thực hiện nhiệm vụ này, theo ông Trần Bá Dương, doanh nghiệp đã thiết lập quan hệ hợp tác chiến lược với Tập đoàn Hyundai Rotem, một trong những nhà sản xuất đầu máy toa xe hàng đầu thế giới, thuộc Hyundai Motor Group.

Hai bên đã ký thỏa thuận nội địa hóa, trong đó Hyundai Rotem chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực, hỗ trợ kỹ thuật, giúp THACO phát triển sản xuất đầu máy toa tàu tại Việt Nam, đánh dấu bước đầu về phát triển Tổ hợp công nghiệp đường sắt đầu tiên tại TP.HCM cũng như cả nước.

Doanh nhân này cho rằng doanh nghiệp được TP.HCM tin tưởng, giao trọng trách phát triển đường sắt đô thị là trách nhiệm rất lớn. Doanh nghiệp tiếp tục bổ sung, hoàn thiện quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật, góp phần cho sự phát triển hệ thống đường sắt ở TP.HCM và cả nước.

Phối cảnh dự kiến tuyến metro Bến Thành - Thủ Thiêm đi ngầm dưới đường Mai Chí Thọ. (Nguồn: THACO)

Đồng thời sẽ thực hiện việc chuyển giao công nghệ và nội địa hóa tốt nhất. Đặc biệt là tạo điều kiện để doanh nghiệp trong nước tham gia trong chuỗi giá trị xây dựng đường sắt, bao gồm thiết kế, thi công xây dựng và sản xuất.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng cùng TP.HCM xây dựng các định mức, tạo tiền đề cho phát triển hệ thống đường sắt của Thành phố, với chi phí đầu tư và vận hành tối ưu.

"48 năm trước, tôi đã đến học và có một gia đình tại Thành phố này. Tôi luôn ý thức đóng góp trong những lúc Thành phố khó khăn, và luôn mong muốn cùng xây dựng, phát triển Thành phố.

Nay tôi đã có một cơ hội lớn, là tham gia đầu tư phát triển đường sắt đô thị. Là một kỹ sư cơ khí, đã làm việc và có những thành công nhất định trong nghề gần 45 năm qua, tôi xem đây là vinh dự và trách nhiệm cao nhất, để đền đáp, cũng như để lại dấu ấn của mình với Thành phố nghĩa tình này", ông Dương chia sẻ.

Ông cam kết sẽ làm với tất cả tâm huyết và năng lực, để đóng góp cho TP.HCM có một hệ thống đường sắt đô thị chuẩn mực, hiệu quả; để ngành cơ khí chế tạo có vị thế trong khu vực và thế giới.

Metro Bến Thành - Thủ Thiêm được UBND TP.HCM giao cho Công ty CP Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh (thuộc THACO) thực hiện, theo hình thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng BT, với tổng đầu tư khoảng 46.295 tỷ đồng.

Sơ đồ hướng tuyến và vị trí 6 nhà ga của Metro Bến Thành - Thủ Thiêm. (Nguồn: THACO)

Đây cũng là dự án TP.HCM xác định là công trình trọng điểm, cấp bách, cần phải thực hiện ngay. Công trình dự kiến hoàn thành vào năm 2030, đồng bộ với các tuyến metro khác trong mạng lưới đường sắt đô thị TP.HCM.

Theo UBND TP.HCM, tuyến metro này giữ vai trò then chốt trong việc kết nối trung tâm hiện hữu với Khu đô thị mới Thủ Thiêm, nơi được định hướng trở thành trung tâm tài chính, thương mại quốc tế.

Tuyến này còn góp phần liên kết với các trục giao thông chiến lược như tuyến Metro số 2, tuyến đường sắt Thủ Thiêm – Long Thành, tăng khả năng kết nối với sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất và sân bay Long Thành.

Dự án khi hoàn thành cũng được kỳ vọng giảm áp lực giao thông cho khu vực trung tâm, đặc biệt là các trục đường huyết mạch qua hầm Thủ Thiêm và cầu Sài Gòn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao năng lực cạnh tranh của TP.HCM.

Ga Thủ Thiêm cũng là điểm giao giữa các tuyến đường sắt đô thị của TP.HCM và cao tốc Bắc - Nam.

Khi hoàn thành sẽ góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển hệ thống đường sắt đô thị, với quy mô khoảng 187km đến năm 2030. Đồng thời mở ra không gian phát triển mới cho phía Đông thành phố, hướng tới xây dựng TP.HCM trở thành đô thị hiện đại, bền vững và có sức cạnh tranh cao trong khu vực.