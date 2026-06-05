Triệt phá 3 vụ án ma túy, bắt giữ 7 người liên quan

(VTC News) -

Chỉ trong 48h, Công an xã Minh Châu (Nghệ An) liên tiếp phát hiện, triệt phá 3 vụ án ma túy, bắt giữ 7 đối tượng liên quan đến hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Theo đó, ngày 1/6, Công an xã Minh Châu phát hiện và bắt giữ hai đối tượng gồm Bùi Văn Hữu (SN 2000, trú xóm Văn Hiến) và Tăng Văn Ngân (SN 1988, trú xóm 9, xã Minh Châu) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ là 20 viên hồng phiến.

5 đối tượng bị Công an bắt giữ

Từ lời khai và tài liệu thu thập được trong quá trình điều tra mở rộng, ngày 3/6, lực lượng Công an tiếp tục bắt giữ Vũ Văn Giáp (SN 1994, trú xã Diễn Châu) để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Cũng trong ngày 3/6, Công an xã Minh Châu phối hợp Công an xã Diễn Châu bắt quả tang Phan Kim Khánh (SN 2002, trú xã Diễn Châu) khi đang tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 30 viên hồng phiến.

Mở rộng chuyên án, lực lượng chức năng tiếp tục phối hợp với Công an xã Hải Châu bắt giữ Bùi Văn Trường (SN 1994), Trương Văn Trung (SN 2003) và Trương Văn Hiếu (SN 2002), cùng trú trên địa bàn xã Hải Châu, về các hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 70 viên hồng phiến.

Đáng chú ý, trong quá trình tổ chức bắt giữ, một số đối tượng có biểu hiện chống đối, không hợp tác với lực lượng chức năng. Thậm chí, một số người thân của các đối tượng còn có hành vi cản trở, gây mất trật tự và phát trực tiếp vụ việc lên mạng xã hội nhằm tạo dư luận trái chiều.

Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ và tinh thần kiên quyết đấu tranh với tội phạm, lực lượng Công an đã nhanh chóng khống chế các đối tượng, bảo đảm an toàn cho cán bộ, chiến sĩ và người dân.

Hiện các vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.