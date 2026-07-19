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Giây phút 'chết đi sống lại' của người phụ nữ bị lũ cuốn trôi

(VTC News) -

Chị Lò Thị Thiết vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại dòng lũ đỏ ngầu bao vây tứ phía, đất đá gầm rú và giây phút vật lộn sinh tử dưới mái tôn.

VTC News
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