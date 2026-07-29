Ôn Bích Hà - từ cô gái nghèo đến 'Bông hồng lửa' khuynh đảo màn ảnh Hoa ngữ

(VTC News) -

Nói đến những mỹ nhân làm nên “kỷ nguyên vàng” của màn ảnh Hong Kong (Trung Quốc) thập niên 80 - 90, Ôn Bích Hà luôn là cái tên khiến người ta phải trầm trồ. Thời hoàng kim, cô được truyền thông gọi là “Bông hồng lửa của màn ảnh Hong Kong” với nhiều vai diễn gợi cảm và vẻ ngoài rực rỡ, cuốn hút.

“Bông hồng lửa của màn ảnh Hong Kong”

Ôn Bích Hà sinh năm 1966 trong gia đình nghèo ở Quảng Đông (Trung Quốc). Chia sẻ trong nhiều cuộc phỏng vấn, nữ diễn viên từng tiết lộ tuổi thơ chật vật khi gia đình 10 người chen chúc nhau trong căn phòng chật hẹp. Bố của Bích Hà nghiện cờ bạc nên của cải trong nhà lần lượt ra đi cũng không đủ trang trải.

Năm 15 tuổi, cô bước chân vào làng giải trí trong lần đang đi dạo phố với bạn và vô tình lọt vào “mắt xanh” của một nhà sản xuất. Từ đó cuộc đời cô bước sang trang mới.

Trong thập niên 90, Ôn Bích Hà gây ấn tượng với những vai diễn trong Biến động kinh hồn, Tịnh muội tử, Tình yêu vĩnh cửu, Đát Kỷ Trụ Vương, Mối hận Kim Bình, Hội Tam Hoàng, Loan đao phục hận...

Ôn Bích Hà là “biểu tượng quyến rũ” màn ảnh Hong Kong.

Năm 1992, Ôn Bích Hà đảm nhận vai Hải Triều trong phim Bông hồng lửa. Vai diễn mạnh mẽ, kiên cường cùng phong cách tóc xoăn bồng bềnh và chiếc áo lệch vai tạo nên một cơn sốt mốt khắp châu Á thời bấy giờ. Cũng từ đây, cô được truyền thông gọi đặt cho danh xưng là “Bông hồng lửa của màn ảnh Hong Kong”.

Tuy nhiên, Đát Kỷ là vai diễn bước ngoặt, giúp Ôn Bích Hà vụt sáng thành sao trong làng giải trí. Vai diễn sống động cùng ngoại hình xinh đẹp giúp mỹ nhân họ Ôn ghi điểm với khán giả. Đến nay, dù có nhiều phiên bản làm lại, nhưng không ai có thể vượt qua được cái bóng của Ôn Bích Hà.

Dù từng gặp sóng gió dư luận khi thử sức với các vai diễn góc cạnh, Ôn Bích Hà vẫn kiên trì tiến quân sang Đại lục. Cô tự mở xưởng phim riêng (Movie Dream Studio) vào năm 2013 và chuyển hướng sang vai trò nhà sản xuất.

Nhờ tài năng của mình, người đẹp liên tục giành nhiều giải thưởng lớn như “Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất” tại LHP Quốc tế Ma Cao 2011, “Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất” tại LHP Con đường Tơ lụa 2020 và giải Ảnh hậu tại LHP Thanh niên Quốc tế Châu Á. Năm 2025, cô tiếp tục góp mặt trong bom tấn điện ảnh Đội 731.

Cuộc sống sung túc tuổi 60

Bên cạnh sự nghiệp rực rỡ, Ôn Bích Hà cũng khiến công chúng ngưỡng mộ bởi quan điểm sống hiện đại. Năm 2000, Ôn Bích Hà kết hôn với doanh nhân Hà Tổ Quang. Lúc đầu, mối quan hệ của hai người bị gia đình Hà Tổ Quang phản đối vì xuất phát điểm của nữ diễn viên gợi cảm. Song, doanh nhân họ Hà vẫn bất chấp mọi sự ngăn cản để kết hôn với Ôn Bích Hà.

Nữ diễn viên có cuộc sống viên mãn bên chồng doanh nhân.

Nữ diễn viên U60 thú nhận, cuộc sống gia đình của cô có lúc sóng gió, bất đồng quan điểm nhưng cả hai vợ chồng đều cố gắng gìn giữ mái ấm. Ôn Bích Hà tin rằng, cô may mắn khi có một người chồng tuyệt vời. Dù làm việc ngoài làng giải trí nhưng Hà Tổ Quang luôn cảm thông, ủng hộ công việc của vợ.

Biết vợ sợ sinh nở, Hà Tổ Quang không ép Ôn Bích Hà mang thai và đồng ý nhận con nuôi. Nhiều năm qua, hình ảnh gia đình 3 thành viên hạnh phúc của họ khiến nhiều người ngưỡng mộ. Theo Ôn Bích Hà, vợ chồng cô sẽ để lại toàn bộ gia sản cho con trai nuôi.

Vẻ trẻ đẹp, gợi cảm Ôn Bích Hà ở tuổi 60.

Ở tuổi 60, Ôn Bích Hà vẫn giữ trọn vẹn thần thái rạng rỡ, vóc dáng săn chắc cùng nguồn năng lượng tích cực bất chấp thời gian. Ngoài công việc diễn viên và làm người mẫu, cô còn là nữ doanh nhân. Người đẹp U60 tuổi có hơn 100 cửa hàng được mở tại nhiều thành phố.

Ôn Bích Hà còn ra mắt thương hiệu thời trang riêng do cô tự thiết kế và làm người mẫu. Mỹ nhân sinh năm 1966 còn đầu tư sản xuất các chương trình ca nhạc, phim ảnh và kinh doanh loại đồ uống cao cấp xuất khẩu ra nước ngoài.