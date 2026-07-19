Định mệnh 'dàn xếp' chung kết World Cup 2026: Messi trở lại nơi từng gục ngã

(VTC News) -

World Cup 2026 có lẽ đúng là được dàn xếp vì Lionel Messi. Chẳng phải thế lực nào cả, mà đó là sự sắp đặt của định mệnh. Mười năm sau khi nếm trải thất bại ở sân vận động MetLife (New Jersey, Mỹ) trong nỗi đau và sự day dứt, Lionel Messi trở lại chính nơi ấy để hoàn tất hành trình phi thường trong màu áo đội tuyển quốc gia.

Trận chung kết World Cup 2026 dường như được sắp đặt để dành riêng cho Lionel Messi. Có quá nhiều yếu tố định mệnh khi Argentina của Messi đấu với Tây Ban Nha vào 2h sáng mai (20/7, giờ Việt Nam).

Messi đưa Argentina vào chung kết, nơi anh trở lại đối mặt với cơn ác mộng của quá khứ. (Ảnh: AP)

Ở phía bên kia sân là Lamine Yamal, đứa trẻ năm tháng tuổi từng được Messi bế và tắm trong một buổi chụp ảnh từ thiện của Barcelona gần 20 năm trước. Khi bức ảnh được chụp, không ai biết em bé nằm trong chiếc chậu nhựa ấy rồi sẽ khoác áo số 10 của đội tuyển Tây Ban Nha, trở thành ngôi sao lớn nhất của La Roja và đối đầu với Messi trong trận đấu quan trọng nhất của bóng đá thế giới.

Đối thủ của Messi và Argentina là Tây Ban Nha - nơi đón những bước chân đầu tiên của Messi tại châu Âu. Nền bóng đá ấy nuôi dưỡng tài năng của anh tại La Masia và chứng kiến gần như toàn bộ những năm tháng rực rỡ nhất trong sự nghiệp. Người Tây Ban Nha thậm chí từng tìm cách "cướp" Messi khỏi Argentina.

Nhưng cuộc hội ngộ quan trọng nhất không nằm ở Yamal hay đội tuyển Tây Ban Nha. Ở MetLife, Messi gặp lại chính mình.

Khi Messi vĩ đại từng bỏ cuộc

Ngày 26/6/2016, tại New Jersey, Messi bước đến trước các phóng viên với đôi mắt vẫn còn đỏ sau trận chung kết Copa America Centenario. Argentina vừa thua Chile trong loạt luân lưu mà Messi đá hỏng ngay lượt đầu. Albiceleste thua liên tiếp 3 trận chung kết trong vòng 3 năm.

Messi khi ấy 29 tuổi. Anh đã có năm Quả bóng vàng, bốn chức vô địch Champions League và gần như mọi danh hiệu đáng mơ ước cùng Barcelona. Nhưng trong màu áo đội tuyển Argentina, anh chỉ đứng nhìn đối thủ nâng cúp.

Anh thua Brazil ở chung kết Copa America 2007. Thua Đức tại World Cup 2014. Thua Chile ở Copa America 2015 và một lần nữa gục ngã trước chính đối thủ ấy vào năm 2016. Bốn trận chung kết là bốn thất bại.

Messi từng thua 4 trận chung kết cùng đội tuyển Argentina trước khi giành 4 chiếc cúp sau năm 34 tuổi. (Ảnh: AP)

Thất bại ở MetLife đau đớn đến mức Messi đưa ra quyết định khiến thế giới bóng đá bàng hoàng. "El Pulga" từ bỏ. Anh nói mình thử mọi cách, khao khát danh hiệu hơn bất kỳ ai nhưng vẫn không thể giành được nó, và trận thua ấy là dấu chấm hết cho Messi ở đội tuyển Argentina.

Sergio Aguero kể rằng chưa bao giờ nhìn thấy Messi suy sụp đến thế. Đó có lẽ là lần duy nhất trong sự nghiệp phi thường, Messi bỏ cuộc. Không phải dừng lại vì tuổi tác hay chấn thương, mà là thứ gì đó mà chính siêu sao này không thể kiểm soát dược.

Tại Barcelona, Messi giành chiến thắng như một thói quen. Trong màu áo Argentina, mỗi thất bại lại biến thành một phiên tòa. Anh bị so sánh với Diego Maradona, bị nghi ngờ về lòng yêu nước, bị cho rằng không thể chơi hay cho đội tuyển như tại câu lạc bộ. Trận thua ở New Jersey 10 năm trước là lúc tất cả sức nặng ấy dồn xuống cùng một lúc.

Người Argentina từng chờ Messi chiến thắng để công nhận anh. Đến năm 2016, họ đối diện nguy cơ không bao giờ được thấy anh thi đấu cho đội tuyển thêm một lần nào nữa.

Sau tuyên bố của Messi, bóng đá Argentina mở ra một chiến dịch kêu gọi anh trở lại.

Người hâm mộ xuống đường. Các cầu thủ, huấn luyện viên và những nhân vật nổi tiếng đồng loạt gửi thông điệp. Diego Maradona, người luôn là chiếc bóng khổng lồ phía sau Messi, cũng yêu cầu anh tiếp tục.

Trong hàng triệu lời níu giữ có một bức thư của cậu bé 15 tuổi thuộc học viện River Plate. Cậu bé ấy là Enzo Fernandez.

Enzo Fernandez và Messi ăn mừng bàn thắng trong trận bán kết. (Ảnh: Reuters)

Enzo viết rằng Messi có thể làm bất cứ điều gì mình muốn, nhưng xin hãy nghĩ đến chuyện ở lại. Cậu muốn Messi trở lại để tận hưởng bóng đá, điều mà những phán xét và kỳ vọng khắc nghiệt của chính người Argentina đã lấy đi khỏi anh.

Mười năm sau, Enzo không còn là một cổ động viên vô danh viết thư trên mạng xã hội. Anh đứng trong hàng tiền vệ Argentina, trở thành một trong những người chạy, tranh chấp và chuyền bóng để bảo vệ Messi. Có ít nhất 2 lần, ngay tại World Cup lần này, Enzo trả lời phỏng vấn rằng anh và các đồng đội chiến đấu vì Leo.

Trong trận bán kết gặp đội tuyển Anh, chính Enzo ghi bàn gỡ hòa từ đường kiến tạo của đội trưởng. Một cậu bé từng góp một cánh tay kéo Messi đứng lên ở vực thẳm MetLife, giờ đây lại đưa anh trở lại đúng nơi mọi chuyện tưởng như đã kết thúc.

Khúc vĩ thanh của huyền thoại

Năm 2021, Messi 34 tuổi giành danh hiệu đầu tiên cùng đội tuyển quốc gia khi Argentina đánh bại Brazil tại Maracana để vô địch Copa America. Năm 2022, anh nâng cúp Finalissima tại Wembley.

Cuối năm ấy, Messi chạm tay vào chiếc cúp vàng World Cup tại Qatar, danh hiệu từng có lúc tưởng như sẽ mãi mãi nằm ngoài sự nghiệp. Năm 2024, Argentina tiếp tục bảo vệ chức vô địch Copa America. Messi rời sân trong nước mắt vì chấn thương ở trận chung kết, nhưng lần này những giọt nước mắt không còn gắn với thất bại.

Messi trả đủ những món nợ khiến anh day dứt. Năm 2016, anh rời MetLife trong cảm giác mình không thể mang đến điều Argentina cần. Mười năm sau, anh trở lại với tư cách đội trưởng của nhà đương kim vô địch thế giới, chuẩn bị chơi trận chung kết World Cup thứ ba trong sự nghiệp.

Messi ngày ấy phải giành một danh hiệu để chứng minh mình thuộc về đội tuyển. Messi hôm nay không còn điều gì cần chứng minh.

Chiếc cúp tại MetLife không quyết định anh có phải cầu thủ vĩ đại hay không. Một thất bại trước Tây Ban Nha cũng không thể xóa đi Maracana, Wembley hay Lusail. Những năm tháng rực rỡ nhất của Messi trong màu áo Argentina đã được viết xong. Nhưng chính vì anh đã đủ đầy, trận đấu này càng trở nên đặc biệt.

Messi không quay lại MetLife để tìm kiếm sự công nhận. Anh trở lại để nhìn thẳng vào ký ức đau đớn nhất và đặt bên cạnh nó tất cả những gì đã giành được sau ngày quyết định tiếp tục.

Sân vận động từng chứng kiến anh nói lời chia tay giờ có thể chứng kiến anh nâng thêm một chiếc cúp vàng. Tất cả những đường tròn trong sự nghiệp Messi đang gặp nhau tại New Jersey.

Anh gặp lại Yamal, đứa trẻ từng nằm trong vòng tay mình cách đây gần hai thập kỷ. Anh đối đầu với Tây Ban Nha, nơi nuôi dưỡng tài năng và từng muốn anh khoác màu áo đỏ. Anh trở lại MetLife, nơi Messi từng khóc như một người đã mất tất cả.

Vực thẳm MetLife đối với Messi là trải nghiệm cận tử trong các bộ phim anh hùng. Anh từ bỏ, rồi trỗi dậy, đạt được mọi thứ rồi trở về đối mặt với cơn ác mộng năm nào.

Số phận dường như đang chuẩn bị một vĩ thanh cho Lionel Messi. Có thể đó sẽ là cái kết hào hùng, với ngôi sao thứ tư xuất hiện trên màu áo Argentina. Cũng có thể là một kết thúc bi tráng, khi hành trình dừng lại trước Tây Ban Nha và Yamal.

Messi cũng có thể sẽ nói lời chia tay đội tuyển Argentina, thực sự. Nhưng dù trận chung kết khép lại theo kịch bản nào, Messi của năm 2026 sẽ không còn gì phải day dứt.