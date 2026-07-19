Nhận định, dự đoán tỷ số Tây Ban Nha vs Argentina: Messi thêm cột mốc vĩ đại

(VTC News) -

Trận Tây Ban Nha vs Argentina diễn ra lúc 2h ngày 20/7 (giờ Việt Nam) tại sân MetLife Stadium, East Rutherford, New Jersey (Mỹ). Opta phân tích tỷ lệ thắng trận Tây Ban Nha vs Argentina với 45% khả năng La Roja vô địch trong 90 phút; Argentina đạt 26%, còn tỷ lệ hòa sau thời gian chính thức là 29%.

Nếu tính cả hiệp phụ và luân lưu, Tây Ban Nha có 59,6% cơ hội đăng quang, còn Argentina là 40,4%. Đây là trận chung kết giữa nhà vô địch EURO 2024 và đội vô địch Copa America 2024, đồng thời cũng là cuộc gặp giữa hàng thủ tốt nhất giải với hàng công ghi nhiều bàn nhất giải.

Thông tin nhanh trận Tây Ban Nha vs Argentina Thời gian: 2h ngày 20/7 (giờ Việt Nam) Sân: MetLife Stadium, East Rutherford, New Jersey, Mỹ Giải đấu: Chung kết World Cup 2026 Kênh trực tiếp: VTV3, VTV6

Nhận định bóng đá Tây Ban Nha vs Argentina

Đây là cuộc đối đầu giữa hai phong cách trái ngược: Tây Ban Nha ưu tiên kiểm soát bóng, tổ chức chặt chẽ và hạn chế rủi ro, trong khi Argentina chơi trực diện hơn, tận dụng tốc độ chuyển trạng thái và khả năng tạo đột biến của các cá nhân.

Tây Ban Nha đấu với Argentina ở chung kết World Cup 2026.

Thế trận nhiều khả năng sẽ xoay quanh việc Tây Ban Nha giữ bóng và kéo giãn đội hình đối thủ, còn Argentina chờ thời cơ phản công hoặc khai thác khoảng trống phía sau hàng tiền vệ. Sự khác biệt có thể đến từ những khoảnh khắc cá nhân, đặc biệt là Messi bên phía Argentina hay Yamal ở cánh phải của Tây Ban Nha.

Tương quan lực lượng cho thấy Tây Ban Nha nhỉnh hơn về sự ổn định và cấu trúc đội hình, trong khi Argentina sở hữu khả năng bùng nổ cao hơn ở tuyến trên. Đây là trận đấu cân bằng, nơi sai lầm nhỏ hoặc một tình huống xử lý xuất sắc có thể quyết định kết quả.

Phong độ Tây Ban Nha

Tây Ban Nha đang có chuỗi 37 trận bất bại trong thời gian thi đấu chính thức. Đây là chuỗi dài nhất lịch sử đội bóng này, cân bằng kỷ lục của một đội tuyển châu Âu do Italy thiết lập giai đoạn 2018-2021.

Tây Ban Nha sở hữu hàng phòng ngự an toàn tuyệt đối tại World Cup 2026 nhưng vẫn có những ngôi sao tấn công giải quyết trận đấu như Yamal. (Ảnh: Reuters)

Điểm mạnh lớn nhất của Tây Ban Nha là khả năng phòng ngự bằng kiểm soát bóng. Họ mới thủng lưới 1 bàn, giữ sạch lưới 6 trong 7 trận tại World Cup 2026. Unai Simon có 6 trận sạch lưới, còn cặp Pau Cubarsi - Aymeric Laporte giúp La Roja duy trì cự ly rất chắc ở trung lộ.

Hàng công không quá phụ thuộc vào một cá nhân. Oyarzabal là phương án dứt điểm chính, Dani Olmo xử lý giữa các tuyến, còn Lamine Yamal tạo khác biệt ở cánh phải. Yamal và Pau Cubarsi đều đã có 7 lần ra sân tại giải, ngang kỷ lục số trận World Cup của một cầu thủ tuổi teen trước khi bước sang tuổi 20.

Phong độ Argentina

Argentina đã thắng 7 trận liên tiếp tại World Cup 2026. Đây là lần đầu họ có chuỗi thắng dài như vậy ở sân chơi này, đồng thời là lần đầu đội bóng Nam Mỹ có thể kết thúc một kỳ World Cup với 8 chiến thắng nếu hạ Tây Ban Nha.

Hàng công Argentina đạt sản lượng kỷ lục. 19 bàn là thành tích tốt nhất của đội tuyển trong một kỳ World Cup, vượt mốc 18 bàn năm 1930. Messi vẫn là trung tâm của mọi pha triển khai quan trọng, nhưng Alvarez, Lautaro Martinez, Enzo Fernandez và Mac Allister đều đã tạo ảnh hưởng lớn ở vòng knock-out.

Vấn đề của Argentina là sự cân bằng sau khi mất bóng. Họ ghi nhiều hơn bất kỳ đội nào khác, nhưng đã có 5 trận liên tiếp không giữ sạch lưới. Trước Tây Ban Nha, Scaloni phải quyết định dùng Lautaro từ đầu hay giữ tiền đạo này như vũ khí từ ghế dự bị, giống cách Argentina kết liễu Anh ở bán kết.

Messi xuất sắc nhất ở World Cup 2026. (Ảnh: Reuters)

Thông tin lực lượng Tây Ban Nha vs Argentina

Tây Ban Nha không có tổn thất lớn trước chung kết. Lamine Yamal từng xuất hiện với băng ở chân trái trong buổi tập, còn Pedro Porro bị mỏi cơ sau trận gặp Pháp, nhưng cả hai trường hợp đều không được xem là nghiêm trọng. De la Fuente nhiều khả năng giữ nguyên đội hình, với Rodri và Fabian Ruiz đá cặp ở giữa sân.

Argentina cũng có lực lượng gần như đầy đủ. Cristian Romero và Leandro Paredes từng bị chuột rút sau tứ kết nhưng đã đá chính trước Anh. Rodrigo De Paul có thể trở lại đội hình xuất phát sau khi Giuliano Simeone chơi không thật hiệu quả ở bán kết. Gonzalo Montiel cũng là phương án cho cánh phải nếu Scaloni muốn tăng độ chắc chắn trước Yamal.

Đội hình dự kiến Tây Ban Nha vs Argentina

Tây Ban Nha: Unai Simon; Pedro Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella; Rodri, Fabian Ruiz; Lamine Yamal, Dani Olmo, Baena; Oyarzabal.

Argentina: Emiliano Martinez; Montiel, Romero, Lisandro Martinez, Tagliafico; De Paul, Paredes, Enzo Fernandez, Mac Allister; Messi, Alvarez.

Dự đoán tỷ số Tây Ban Nha vs Argentina

Dự đoán Tây Ban Nha - Argentina: Đội nào thắng?

Opta dự đoán tỷ lệ thắng trận Tây Ban Nha vs Argentina nghiêng về La Roja, nhưng khoảng cách trong 90 phút không lớn. Tây Ban Nha có nền tảng phòng ngự tốt nhất giải, khả năng kiểm soát bóng và cự ly đội hình ổn định. Argentina lại sở hữu hàng công ghi 19 bàn, cùng Messi - cầu thủ có thể mở ra đường chuyền quyết định ngay cả khi bị đẩy ra xa vùng cấm.

Số bàn thắng không dễ thấp nếu Argentina giữ được nhịp tấn công như các vòng trước. Sports Mole tính khả năng hai đội cùng ghi bàn là 64,2%, còn khả năng trận đấu có trên 2 bàn là 63,1%. Dữ liệu cũng cho thấy 86% trận của Argentina tại giải vượt mốc 2 bàn, cao gấp đôi Tây Ban Nha.

Phạt góc có thể nghiêng về Tây Ban Nha nếu Yamal và Pedro Porro liên tục kéo Argentina về cánh phải. Tây Ban Nha hưởng trung bình 6,4 phạt góc/trận, cao hơn mức 5,3 của Argentina. Về thẻ phạt, Argentina nhận trung bình 1,3 thẻ vàng/trận, còn Tây Ban Nha là 0,9; cả hai đội chưa nhận thẻ đỏ tại giải.

Tây Ban Nha kiểm soát rủi ro tốt hơn, nhưng Argentina đã cho thấy khả năng thắng trong các trận bị đẩy tới giới hạn. 90 phút có thể kết thúc cân bằng, trước khi chất lượng xử lý của Messi và Lautaro Martinez tạo khác biệt muộn.

Dự đoán kết quả: Tây Ban Nha 1-1 Argentina (Argentina thắng trong hiệp phụ).