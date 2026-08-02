Đội tuyển futsal Việt Nam thắng đậm New Zealand

(VTC News) -

Ngày 1/8, trong trận ra quân tại Giải giao hữu Vô địch châu lục - Thái Lan 2026 tại Nhà thi đấu Nonthaburi, đội tuyển futsal Việt Nam chia điểm cùng Nga với tỷ số 2-2. Kết quả này vượt ngoài chờ đợi của phần đông người hâm mộ trước khi giải đấu bắt đầu.

Hôm nay, thầy trò huấn luyện viên Diego Giustozzi có màn đối đầu với New Zealand. Ngay ở phút thứ 4, Trịnh Công Đại sớm có bàn thắng mở tỉ số cho đội tuyển Việt Nam sau pha dứt điểm chuẩn xác. Đội bóng áo đỏ chơi ấn tượng, làm chủ hoàn toàn thế trận và liên tục tấn công nhưng các chân sút lại phung phí nhiều cơ hội.

Đội tuyển futsal Việt Nam đánh bại New Zealand.

Hai đội bước vào giờ nghỉ với lợi thế tối thiểu dành cho đội tuyển futsal Việt Nam. Bước sang hiệp 2, HLV Diego Giustozzi tiếp tục yêu cầu học trò đẩy cao nhịp độ trận đấu. Dù vậy, bất ngờ đã xảy ra ra khi Osey ghi bàn thắng quân bình tỉ số 1-1 cho đội tuyển New Zealand.

Khao khát có được chiến thắng, đội tuyển Việt Nam tràn lên tấn công mạnh mẽ. Châu Đoàn Phát lập công giúp đại diện Đông Nam Á lần thứ hai vươn lên dẫn trước. Hưng phấn sau bàn thắng, đội tuyển Việt Nam tiếp tục gia tăng sức ép. Phút 35, Nguyễn Thịnh Phát nâng tỷ số lên 3-1 trước khi Trần Thái Huy khép lại chiến thắng 4-1 bằng pha lập công ở phút 37.

Giành chiến thắng 4-1, đội tuyển futsal Việt Nam có được 4 điểm sau hai trận đấu, gồm một trận hòa và một trận thắng tại Giải giao hữu Vô địch châu lục – Thái Lan 2026.

Theo lịch thi đấu, ở lượt trận tiếp theo, đội tuyển futsal Việt Nam sẽ gặp Afghanistan vào lúc 20h30 ngày 3/8.