Khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank VĐQG 2026

(VTC News) -

Sự kiện diễn ra đúng dịp kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2026), đồng thời là dịp để VOV nhìn lại chặng đường 10 năm đồng hành cùng Futsal Việt Nam, với sự phối hợp của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), nhà tài trợ kim cương Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank) cùng các đối tác, câu lạc bộ và người hâm mộ trên cả nước.

Thông qua sự kiện, VOV tiếp tục khẳng định vai trò của cơ quan báo chí chủ lực quốc gia trong công tác tổ chức, truyền thông và lan tỏa những giá trị tích cực của Futsal Việt Nam, góp phần thúc đẩy sự phát triển của môn thể thao này theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại và bền vững.

Ông Vũ Hải Quang phát biểu trong lễ khai mạc

Từ những ngày đầu còn nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, truyền thông và nguồn lực tổ chức, các giải futsal quốc gia đã từng bước được nâng tầm về chuyên môn, công tác tổ chức và sức hút đối với người hâm mộ.

Dấu mốc quan trọng vào năm 2024, VOV, VFF và Ngân hàng HDBank tiếp tục ký kết thỏa thuận hợp tác tổ chức các Giải Futsal HDBank Quốc gia giai đoạn 2024 - 2028, khẳng định cam kết lâu dài trong việc xây dựng nền tảng phát triển bền vững cho Futsal Việt Nam.

Nhân dịp này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã trao Bằng khen cho Trung tâm Quảng cáo và Dịch vụ Truyền thông (VOV) vì đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động bóng đá, góp phần phát triển bóng đá Việt Nam giai đoạn 2021 - 2025 theo Quyết định số 1031/QĐ-BVHTTDL ngày 07/5/2026 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Trung tâm Quảng cáo và Dịch vụ Truyền thông (VOV) nhận bằng khen của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch

Việc đón nhận Bằng khen là sự ghi nhận của cơ quan quản lý nhà nước đối với những đóng góp của Đài Tiếng nói Việt Nam trong công tác tổ chức, truyền thông và đồng hành cùng sự phát triển của bóng đá Việt Nam nói chung, Futsal Việt Nam nói riêng trong những năm qua.

Ông Vũ Hải Quang, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Giải Futsal HDBank VĐQG 2026 nhấn mạnh: “Hành trình 10 năm đồng hành cùng Futsal Việt Nam là một chặng đường nhiều cảm xúc đối với Đài Tiếng nói Việt Nam. Chúng tôi tự hào khi không chỉ góp phần tổ chức thành công các giải đấu quốc gia, mà còn đồng hành cùng sự phát triển của một môn thể thao giàu khát vọng, từng bước đưa hình ảnh Futsal Việt Nam đến gần hơn với công chúng.

Việc chương trình diễn ra đúng dịp kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam càng mang ý nghĩa đặc biệt, khẳng định vai trò của báo chí trong việc lan tỏa những giá trị tích cực của thể thao đối với xã hội. VOV sẽ tiếp tục cùng Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, Ngân hàng HDBank và các đối tác đồng hành xây dựng nền tảng phát triển bền vững cho Futsal Việt Nam trong những năm tiếp theo.”

Giải Futsal HDBank nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả

Trong hành trình phát triển đó, Futsal Việt Nam đã ghi dấu nhiều thành tích nổi bật trên đấu trường quốc tế. Đội tuyển Futsal Việt Nam hai lần giành quyền tham dự FIFA Futsal World Cup vào các năm 2016 và 2021, đồng thời liên tục duy trì vị thế trong nhóm những đội tuyển hàng đầu Đông Nam Á.

Những thành công này có sự đóng góp quan trọng từ hệ thống các Giải Futsal HDBank Quốc gia - môi trường thi đấu chuyên nghiệp giúp phát hiện, đào tạo và phát triển nhiều thế hệ cầu thủ cho đội tuyển quốc gia.

Khép lại giai đoạn lượt đi, Giải Futsal HDBank VĐQG 2026 đang chứng kiến cuộc đua vô địch hấp dẫn và khó lường. Thái Sơn Bắc tạo dấu ấn mạnh mẽ khi dẫn đầu bảng xếp hạng với chuỗi trận chưa biết đến thất bại, trong khi đương kim vô địch Thái Sơn Nam TP.HCM gặp nhiều áp lực trong hành trình bảo vệ ngôi vương.

Lượt về Giải Futsal HDBank dự báo sẽ có nhiều bất ngờ

Lượt về Giải Futsal HDBank VĐQG 2026 sẽ diễn ra từ ngày 21/6 đến ngày 25/7/2026 với 28 trận đấu. Mỗi CLB được đăng ký 1 ngoại binh và 1 cầu thủ gốc Việt Nam. Các đội bóng thi đấu theo thể thức vòng tròn hai lượt để tính điểm, xếp hạng chung cuộc.

Giải tiếp tục được tổ chức tại 2 thành phố lớn là Hà Nội (Nhà thi đấu Cầu Giấy) và TP.HCM (Nhà thi đấu Futsal Phường Chánh Hưng) theo thể thức sân nhà - sân khách. 8 đội tham dự gồm: Hà Nội, Luxury Hạ Long, Sahako, Trẻ TP.HCM, Sài Gòn Titans, Thái Sơn Bắc, Thái Sơn Nam TP.HCM và Tân Hiệp Hưng TP.HCM.

Lượt về Giải Futsal HDBank VĐQG 2026 sẽ phát sóng trên kênh truyền hình: SCTV22 Ssport1; Thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông; Báo điện tử VOV.vn, VTCNews; trực tuyến trận đấu trên Hệ thống nội dung số VOVLive, VOVFutsal, VFF và các nền tảng số thể thao uy tín do Ban tổ chức cấp tín hiệu.